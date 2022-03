Tous avec l’Ukraine

Une vague de contestation a déferlé dans le monde du soccer à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

À travers les stades des différents continents, de nombreux supporteurs, joueurs, entraineurs et propriétaires d’équipes ont témoigné des messages ou orchestré des actions symboliques.

Ballon d’or 2004 et ancien entraineur-chef de la sélection nationale ukrainienne, Andreï Chevtchenko a déclaré être fier de son peuple et de son pays. Il a publié un message patriotique sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette guerre. « Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et au cours des 30 dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation! Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté! C’est notre atout le plus important!»

Les joueurs de soccer ukrainiens reçoivent de nombreux messages de soutien, autant dans les médias sociaux que dans les stades. La fin de semaine dernière, nous avons assisté à un moment rempli d’émotions lorsqu’avant le match, les joueurs ukrainiens Oleksandr Zinchenko du Manchester City et Vitaliy Mykolenko du Club d’Everton se sont rejoints au centre du terrain et se sont serrés dans les bras. Touchés par les applaudissements de leurs coéquipiers et par le public brandissant banderoles de messages pacifistes et drapeaux aux couleurs ukrainiennes, les deux footballeurs n’ont pu retenir leurs larmes. Ce type de témoignage a été repris sous différentes formes dans les stades de soccer du monde entier.

Un autre moment fort de soutien s’est déroulé dimanche dernier, alors que les clubs de Chelsea et Liverpool s’affrontaient en finale de la Coupe de la Ligue anglaise à Wembley. Sous les longs applaudissements d’une foule solidaire, les capitaines des deux équipes sont entrés dans le stade, portant chacun une couronne de fleurs bleues et jaunes. De nombreux observateurs étaient aux aguets des faits et gestes du Chelsea FC et de son propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovitch. Sévèrement critiqué d’être un proche de Vladimir Poutine et touché par de nombreuses sanctions économiques imposées par les différentes instances mondiales, le propriétaire de Chelsea a décidé de laisser les commandes qu’il détient depuis 2003 à la fondation du club étoile de la capitale anglaise. Interdit de territoire britannique, il est impliqué dans les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie qui se déroulent actuellement en Biélorussie.

La Russie écartée du Mondial

La Russie, encore en lice pour une participation à la coupe du Monde, devait affronter la Pologne en matchs de barrages de qualifications en mars. Le 28 février, dans un communiqué très attendu, la FIFA et l’UEFA ont annoncé la suspension immédiate de leurs compétitions l’ensemble des équipes russes, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

«Le football affiche sa totale unité et se veut pleinement solidaire de toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents espèrent que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse de nouveau être un vecteur d’unité et de paix entre les peuples», relate également le communiqué.