Recoller les pots cassés

Poutine s’est jeté sur l’Ukraine comme un prédateur affamé sur une proie docile. Mais la proie résiste avec une force qui fascine la planète. C’est David et Goliath, version 21e siècle. Est-ce que ça va durer? Là est la question.

Poutine avait les yeux plus grands que la panse quand il s’est attaqué à l’ancien satellite soviétique. Il ne s’est pas contenté d’annexer les deux provinces du Donbass «séparatiste» de l’Ukraine, il a envoyé ses troupes à la grandeur du pays, y compris la capitale Kiev.

S’il a pensé qu’il avalerait le pays d’une bouchée, il doit maintenant déchanter. L’Ukraine résiste, la capitale Kiev résiste, le président Zelensky résiste. Et, à sa façon, en coulisses, l’Occident résiste. Pour l’instant du moins.

***

Au début, la réaction des pays de l’OTAN a semblé plutôt timorée. Certains pays plus que d’autres, comme l’Italie et l’Allemagne, plus dépendants de l’approvisionnement énergétique russe, et craignant les effets coûteux sur leurs propres économies.

L’OTAN affirmait ne pas pouvoir intervenir dans un conflit qui touche deux pays qui ne sont pas membres de cette Alliance. Mais l’OTAN pouvait quand même appuyer l’Ukraine, un allié européen, possiblement un futur membre de l’Union européenne, et même de l’OTAN. C’est d’ailleurs tous ces possibles qui ont amené Poutine à envahir l’Ukraine.

Au fur et à mesure que nous parvenaient des nouvelles de la résistance ukrainienne, l’Europe s’est ressaisie et a semblé finir par comprendre que si défendre l’Ukraine, c’est protéger l’Europe, il fallait poser des gestes en conséquence.

***

Même si au tout début je déplorais le manque de poigne des premières mesures, je dois admettre que la situation a beaucoup changé, et pour le mieux.

Les sanctions économiques à l’encontre de la Russie, de sa complice la Biélorussie, et des oligarques stipendiés de l’État russe font déjà mal et le mal risque d’empirer. Entre autres, en bloquant l’accès de la Russie à la plateforme internationale Swift, un système de messagerie interbancaire permettant des transactions sécurisées et tracées, que le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a même qualifié «d’arme nucléaire financière»!

De son côté, dans des mots un peu moins épeurants, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plutôt indiqué que cela entravera les transactions mondiales des banques russes concernées, ce qui nuira considérablement à l’import-export russe.

Ce sont des mesures spectaculaires inédites. Comme celle de la fermeture du marchés financiers à la banque centrale russe et le gel de ses avoirs décidé par la Commission européenne qui n’avait jamais posé un tel geste de «politique» intérieure dans un conflit «extérieur».

***

De même, plusieurs pays ont fourni à l’Ukraine de l’équipement militaire ou des fonds pour s’en procurer. Même des pays neutres comme la Suisse, la Finlande ou la Suède se sont joints aux membres de l’OTAN et leurs alliés pour mettre en application les sanctions décrétées. Une première.

Le monde sportif a suivi également. Pas de finale de la Ligue des champions en mai à Saint-Pétersbourg. Pas de participation au Mondial du foot 2022 au Qatar à l’automne. De partout en Europe les sanctions pleuvent: hockey, ski, foot, rugby, patinage, volley-ball, basket-ball, Formule 1, escrime, badminton, natation, athlétisme, boxe, cyclisme, il semble qu’aucun sport ne sera épargné et que les athlètes et sportifs russes et biélorusses ne seront les bienvenus nulle part.

Ce n’est guère plus réjouissant du côté des arts et de la culture. Le grand concours international Eurovision de la chanson a déjà exclu la participation russe. Le Royaume-Uni annule la venue du Ballet du Bolchoï. Zagreb retire des œuvres de Tchaïkovski d’un événement et en Slovaquie, c’est Prokofiev. Des voix d’artistes font entendre des protestations, même en Russie où c’est vraiment dangereux de s’exprimer ainsi. Et ça ne fait que commencer.

***

Décidément, cette guerre inutile aura de graves répercussions sur la suite du monde. Déjà qu’elle signe la fin de l’une des plus longues périodes de paix qu’ait connu l’humanité. On croyait que les horreurs des deux premières guerres mondiales avaient tellement traumatisé l’humanité que plus jamais elle ne se mettrait en position de revivre ces calamités.

On a tenu bon depuis 1945. Et malgré la guerre froide qui s’est ensuite installée entre les États-Unis et l’URSS, et qui à travers ses crises s’est étirée jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989, il se trouvait toujours quelqu’un qui par son charisme, son autorité morale ou encore sa grande sagacité politique, permettait d’apaiser les tensions.

Certes on a eu la crise des missiles à Cuba, le Vietnam, la guerre du Golfe, l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie. On a vu l’émergence d’Al-Qaïda et après, les djihadistes de Daech. En fait, si le monde occidental a connu une paix relative dans ses frontières, il n’en est pas toujours ainsi ailleurs.

Ce qu’il y a de différent cette fois, c’est la perspective que s’affrontent, dans un face à face destructeur, les deux plus imposantes puissances nucléaires.

Ciel, on n’est pas prêt pour ça! On n’est même pas vraiment prêt pour une guerre «ordinaire», tellement on est habitué à vivre en paix.

C’est pour cela qu’on remet tant en question la nécessité des guerres. À tel point que beaucoup refusent d’envoyer des militaires au combat. Comme si on était tous devenus des pacifistes!

***

Ce n’est pas qu’on soit pacifiste. C’est plutôt une sorte d’engourdissement. La sécurité nous aide à baisser la garde. Le confort nous aide à surfer sur l’écume des jours. Et ça ne donne vraiment pas envie d’aller faire la guerre, ou même d’envoyer quelqu’un la faire à notre place.

Alors quand on assiste en direct à ce qui se passe en Ukraine, on capote, on est interpellé, on se dit: qu’est-ce que je fais? Qu’est-ce que je dois faire? Faut-il même faire quelque chose?

Et je reste là, devant ma chronique, à chercher des réponses pour recoller les pots cassés. Et je n’en trouve pas. Désolé.

Han, Madame?