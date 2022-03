Des montagnes de trésors

Deux œuvres très différentes l’une de l’autre à découvrir cette semaine. Le nouveau roman de Nancy Vickers met en relief l’univers d’une femme atteinte du trouble du désordre compulsif. En musique, on plonge dans le troisième album de Stromae, Multitude, qui sort ce vendredi.

Capharnaüm, Nancy Vickers

Connaissez-vous le syndrome de Diogène? Ce trouble du comportement qui se caractérise par l’accumulation excessive de choses souvent inutiles a inspiré le nouveau roman de l’auteure d’Ottawa. Une œuvre étonnante et bouleversante qui nous entraîne dans le capharnaüm d’Elsa qui accumule des tonnes d’objets de façon compulsive. Celle qui est atteinte du syndrome de Diogène collectionne toutes sortes de choses trouvées, achetées ou même créées sur mesure pour elle. Elle aime les objets et les araignées. Sa maison devient tellement encombrée qu’elle peine à y entrer. C’est insalubre. Son obsession frise la folie. Et pourtant, Elsa est consciente de son désordre mental et physique, mais elle ne se sent bien que lorsqu’elle est entourée d’objets. Les espaces vides la rendent mal à l’aise. Les objets comblent un vide intérieur. Elle n’en a jamais assez.

«Les objets comblent un vide en moi, je n’en possède jamais assez, toujours une nouveauté s’ajoute, presque chaque jour. Seulement, la maison n’est plus assez grande pour abriter cet amoncellement de merveilles, montagne de trésors où je me vautre…», confie Elsa.

On suit son parcours depuis l’enfance où son père, aussi accumulateur compulsif, l’entraînait dans sa chasse aux objets.

Cherchant à combler un manque, elle se réfugie dans les objets avec qui elle entretient une véritable relation amoureuse presque sensuelle. Elle a du mal à s’en séparer. C’est que les objets ne déçoivent pas contrairement aux humains, se dit-elle. Elle converse avec ses objets qui, estime-t-elle, ont des yeux et une âme. Sa mère viendra à l’expulser de la maison. Elle fait alors la rencontre de Christian avec qui elle vivra des jours heureux dans sa maison à Ottawa rebaptisée le Domaine de l’araignée. Ensemble, ils auront une fille, Céleste. Or Elsa n’a jamais été douée pour les relations humaines. Sa manie nuit à ses relations interpersonnelles. Son mari la quitte, sa fille est prise en charge par ses beaux-parents.

Se sentant incomprise, elle s’isole et elle n’a pratiquement pas d’amis. Son trouble la mènera à faire la rencontre de personnages assez singuliers, principalement des femmes, qui ont toutes aussi la manie (à différents degrés) d’accumuler certains objets ou même des animaux. Une relation un peu tordue s’installe avec une collectionneuse d’objets funèbres.

Si ce roman d’amour avec les objets est fascinant, il peut provoquer aussi certains malaises. La romancière crée un univers étrange teinté parfois d’humour, flirtant avec l’érotisme. Les images sont fortes et la plume de Nancy Vickers nous permet d’imaginer facilement le décor d’Elsa; une maison-prison puisqu’elle ne peut plus recevoir de visiteurs, tellement le désordre est immense. La romancière d’Ottawa qui signe son 14e ouvrage a une imagination fabuleuse.

Dans une entrevue accordée à un autre média, l’auteure avait confié être fascinée par les accumulateurs compulsifs. On y apprend qu’elle a connu plusieurs personnes atteintes de ce désordre, dont une femme de son quartier. (Éditions David, 2022). ♥♥♥½

Le roman de Nancy Vickers, Capharnaüm – Gracieuseté: Éditions David

Multitude, Stromae

J’ai eu la chance d’écouter le nouvel album de Stromae (Paul Van Haver) qui sort le 4 mars. Très attendu, ce troisième disque survient neuf ans après Racine carrée qui avait propulsé l’auteur-compositeur-interprète belge au firmament de la chanson francophone. Multitude comme son nom l’indique est forgé de multiples influences musicales et cultures du monde, mariant les rythmes latins, orientaux, la pop, l’électro, le soul, la musique orchestrale, les choeurs, dans des airs souvent dansants finement orchestrés. Du pur bonheur à écouter. Douze morceaux composent ce nouvel opus. Marqué par une richesse dans les sonorités, on reconnaît la signature de cet artiste qui s’inscrit dans la lignée des grands noms de la chanson française.

Ses pièces parfois teintées d’ironie sont construites autour d’histoires mettant en relief la vie de personnages fictifs. La parentalité, le féminisme, l’amour, les crises de couple, les ruptures, la solitude, les idées sombres, la simplicité de la vie et un hommage aux travailleurs de l’ombre figurent parmi les sujets abordés.

«Pilotes d’avion ou infirmières, chauffeurs de camion, hôtesses de l’air, boulangers ou marins-pêcheurs/Un verre aux champions des pires horaires/Aux jeunes parents bercés par les pleurs/Aux insomniaques de profession/Et tous ceux qui souffrent de peines de cœur/Qui n’ont pas le cœur aux célébrations…» (extrait de la chanson Santé).

L’auteur de Formidable et de Papaoutai livre un album splendide, varié, rafraîchissant, promis à un bel avenir sans pour autant complètement bousculer les structures. ♥♥♥♥