Il est réconfortant, en ces jours si troublés, de voir, globalement et localement, les forces du bien à l’œuvre. Que la communauté européenne, si prompte à se déchirer de l’intérieur et si dépendante de la Russie pour son énergie, ait si fortement décidé d’appuyer l’Ukraine et de punir Poutine, est encourageant. Tout comme la révolte des athlètes des jeux paralympiques qui viennent de forcer le Comité olympique international à expulser les Russes et Biélorusses des jeux.

Bien sûr, ce n’est pas difficile de voir pourquoi: nous regardons l’horreur des bombardements en nous disant qu’aujourd’hui c’est l’Ukraine mais qu’en fait, ça pourrait être nous demain. Il y a aussi le fait que nous regardons les Ukrainiens, fiers et au front, et que nous admirons leur courage. En ferions-nous autant? On n’en est pas trop certain, n’est-ce pas? Alors, c’est logique, on veut les aider.

Les gestes posés dans toute notre région en sont la preuve: ainsi, à Arnold’s Cove, Terre-Neuve, la compagnie de traitement de poisson Icewater Seafoods a décidé d’annuler toutes ses commandes de poisson russe dont elle dépend pourtant pour alimenter son usine et garder ses 225 employés. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, le Groupe Savoie appuie ses employés ukrainiens et s’engage à doubler tous les dons effectués pour aider leurs compatriotes. À Antigonish, en Nouvelle-Écosse, la chocolaterie Peace by Chocolate – dont les propriétaires d’origine syrienne en connaissent un rayon sur le sort des réfugiés – vont donner tous les profits de la vente de barres de chocolat pour la paix.

Et puis, il y a les gestes individuels: la fleuriste de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et celle de St-Jean de Terre-Neuve, qui s’engagent à récolter des fonds pour l’Ukraine via la vente de bouquets de fleurs, la boulangère de Conception Bay qui fait des biscuits en forme de cœur et aux couleurs du drapeau ukrainien pour récolter des fonds ou encore l’artiste de l’île Fogo qui a vendu une de ses œuvres à l’encan sur internet et récolté 25 000$ pour l’aide humanitaire.

Après les épisodes douloureux que notre pays vient de vivre, après les rancœurs, les insultes, la mésinformation, la polarisation des opinions, l’Humanité nous regarde aujourd’hui, en pleine face, depuis Kiev, Lviv, Karkiv, depuis la frontière polonaise et depuis Moscou et Saint-Pétersbourg où certains protestent aussi, courageusement. Nous devons tous répondre «présent». Si ce n’est déjà fait et si vous ne pouvez rien faire d’autres, contribuez aux efforts humanitaires: Croix-Rouge, Unicef, Médecins sans Frontières, à vous de choisir.