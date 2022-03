L’Affaire Louis Mailloux – les prémices: la Loi King

Dans cette première de deux chroniques consacrées à l’Affaire Louis Mailloux, il sera question de ce qui a amené, en janvier 1875, une poignée d’hommes de Caraquet à se soulever contre «la Loi King», une loi qui enlevait la religion de leurs écoles.

Pour une bonne partie du 19e siècle, les écoles du Nouveau-Brunswick étaient gérées localement sans autorité centrale. La plupart du temps, le fonctionnement des écoles, les salaires des instituteurs et institutrices étaient payés de façon volontaire par les parents.

Après la Confédération de 1867, un mouvement s’amorce dans la classe politique afin de doter le Nouveau-Brunswick d’un système provincial d’écoles publiques. Un homme va en faire son cheval de bataille: George Edwin King.

King, qui était avocat, devient député provincial en octobre 1867. En mars 1869, il fait son entrée à l’exécutif. Il sera l’artisan de la fameuse Common Schools Act – ou loi King. En juin 1870, George Edwin King, âgé de 30 ans, devient premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Il avait d’abord présenté son projet de loi plus tôt cette année-là, mais l’avait retiré, face à l’évidence que l’Assemblée ne l’adopterait pas. En février 1871, le discours du trône annonce que le projet de loi sera réintroduit. Trois jours plus tard, coup de théâtre: King et son gouvernement démissionnent. George Hatheway, du parti d’opposition, forme un nouveau gouvernement de coalition avec King en tant que procureur général.

C’est donc à ce titre de King présente finalement, le 12 avril 1871, la Common Schools Act. C’est la consternation chez les catholiques, irlandais comme acadiens, ainsi que parmi les anglicans. Les écoles seront publiques, gratuites, financées par une taxe générale et, surtout, non confessionnelles; c’est-à-dire: aucun enseignement religieux à l’école.

Parmi les règlements qui accompagneront la loi, on retrouve le Règlement 20: «Aucun symbole ou emblème de quelque société ou nation, parti politique ou organisation religieuse ne pourra être exhibé ou utilisé en classe, que ce soit dans l’aménagement général ou dans les exercices ou sur la personne d’un instituteur ou d’un élève.» Bref, plus de religion.

Le 5 mai, la loi est adoptée: 25 députés votent en faveur, 10 contre; il y a 6 abstentions. Quatre députés acadiens siègent alors à l’Assemblée. Deux votent en faveur de la loi: Lévi Thériault du comté de Victoria et Antoine Girouard du comté de Kent; ils sont qualifiés de «traîtres à la nation» par le Moniteur Acadien. Les deux autres députés acadiens votent contre: Pierre Amand Landry, du comté de Westmorland et Théotime Blanchard de Caraquet, député du comté de Gloucester; ils sont louangés pour avoir défendu les écoles catholiques.

Le Conseil législatif, genre de sénat provincial, sera complètement divisé sur la question: 6 pour, 6 contre. Selon les règles du temps, l’égalité est considérée comme un appui au projet de loi et elle entrera en vigueur le 1er janvier 1872. Fait à noter, Robert Young, de Caraquet, qui sera au centre des événements de janvier 1875, a voté contre la loi.

La contestation sera vive. Les évêques de Saint-Jean et d’Halifax s’en mêlent et font aller de leurs influences. Trois députés fédéraux du Nouveau-Brunswick, Auguste Renaud, Timothy Anglin et John Costigan, mènent la charge à Ottawa. Le premier ministre du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui est également député aux Communes, propose, en vain, qu’on demande à Londres de modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pour protéger les écoles confessionnelles du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre canadien John A. Macdonald ne veut pas agir, soulignant que l’éducation est de juridiction provinciale. Son lieutenant québécois, George-Étienne Cartier, est du même avis, craignant de plus qu’un désaveu de la loi du Nouveau-Brunswick se retourne un jour contre le Québec. Un refrain qui est encore évoqué de nos jours par la province voisine dans certaines causes linguistiques.

Les tribunaux se saisissent de l’affaire. En janvier 1873, la Cour suprême du Nouveau-Brunswick donne raison à la province.

La résistance se poursuit. King, qui est redevenu premier ministre l’année précédente, ne lâche pas prise, bien au contraire. Des politiciens, des prêtres qui refusent de payer la taxe scolaire se font saisir des biens, voire emprisonner. L’évêque de Saint-Jean, Mgr John Sweeny, se voit confisquer un carrosse d’une valeur de 2000$ offert par ses paroissiens. On le vend à l’encan pour 7$, ce qui n’est même pas suffisant pour payer la taxe.

Enfin, en 1874, le comité judiciaire du Conseil privé de Londres, alors la plus haute cour d’appel pour le Canada et les autres colonies britanniques, enfonce le clou final du côté légal. On en restera là jusqu’à ce que la gronde éclate à Caraquet.

