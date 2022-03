Le Batman: inutilement long et chargé

D’une durée de près de trois heures, Le Batman (en salles depuis jeudi), de Matt Reeves, raconte comment le Chevalier noir est passé de justicier vengeur à protecteur.

Cette nouvelle saga (des films et séries télévisées dérivés sont en chantier) a Robert Pattinson (Twilight) dans l’armure noire et n’a aucun lien avec les neuf autres films de Batman lancés en salles au cours des 23 dernières années. Une remise à zéro, donc.

Après l’extraordinaire succès critique des oeuvres de Tim Burton (1989, 1992), la divine trilogie de Christopher Nolan (2005 à 2012) et le gâchis Ben Affleck/Justice League (2016, 2017), le monde avait-il besoin d’une autre aventure du justicier capé? Je ne crois pas, surtout que le film de Reeves reprend un paquet de thèmes qui ont déjà été abordés à l’écran. Mais que voulez-vous, Batman vend et on ne peut pas reprocher à Hollywood et aux studios DC de tenter de s’enrichir.

On fait donc connaissance avec l’homme chauve-souris alors qu’il en est à sa deuxième année de lutte contre le crime dans une Gotham City – comme c’est toujours le cas – rongée par la corruption.

Batman se fait appeler «Vengeance», débordant de haine qu’il est face à la mort de ses parents – qu’on ne voit pas à l’écran, Dieu merci – et la prolifération galopante du crime et de la drogue dans sa ville.

Déjà copain avec le lieutenant Gordon, Batman et ses talents de détective sont mis à contribution quand un anarchiste/justicier qui se fait appeler le Sphinx assassine d’abord le maire, puis le chef de la police et le procureur en chef de Gotham afin d’exposer leur corruption.

La Femme-Chat (Zoë Kravitz) s’invite dans l’histoire, tout comme le Penguin (Colin Farrell) et la mafia de Gotham, dans une course contre la montre au cours de laquelle les pêchés passés du père de Batman seront mis en lumière dans la tentative du Sphinx (Paul Dano) de purger la ville.

Très librement inspiré de The Long Halloween, un des grands classiques de la bande dessinée moderne, le Batman de Reeves (Cloverfield, Planet of the Apes) s’inspire du film culte Se7en (1995), dépeint Bruce Wayne sous les traits d’Eric Draven (The Crow;1994) et a recours aux notes de Nirvana dans sa – très redondante – trame musicale, preuve qu’il s’adresse à la génération X.

Le première heure du film est absolument formidable et nous offre peut-être les meilleurs moments de l’histoire de Batman au cinéma qui ne mettent pas en scène le Joker du regretté Heath Ledger.

Le Chevalier noir y a recours a ses talents uniques de détective, ce qui nous change, par exemple, des scènes de bagarre beaucoup trop bien chorégraphiée pour être crédibles du Batman d’Affleck ou des histoires d’amour de celui de Michael Keaton.

Ça se gâche malheureusement par la suite. Le récit se perd dans des dédales inutiles et trop compliqués au sujet de conflits mafieux, de la mort des parents de Bruce Wayne, du Penguin et d’une copine de la Femme-Chat.

À travers tout ça, heureusement, un subtil jab à l’état de notre société (la corruption masculine et blanche; les dangers de l’extrêmisme sur les médias sociaux; les périls de l’information spectacle) et une poursuite en voitures impliquant la Batmobile, d’une perspective unique, qui va certainement passer à la postérité.

Mais globalement, où se situe l’oeuvre de Reeves dans le palmarès Batman du dernier quart de siècle, me demandez-vous? Sans l’ombre d’un doute derrière The Dark Knight (2008) et Batman Begins (2005), et juste après le Batman (1989) de Tim Burton, ce qui lui vaut donc une quatrième place.

Dommage que Reeves se soit écarté de sa route dans des virages inutiles et compliqués après la première heure. Un Le Batman plus condensé et moins chargé aurait fort probablement eu le potentiel de grimper jusqu’en deuxième place.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Sans issue

Havana Rose Liu dans une scène du suspense Sans Issue (No Exit; Netflix). – Gracieuseté

Vous pensez que vous avez une mauvaise journée? Je peux vous garantir qu’elle n’est pas aussi horrible que celle du personnage de Darby dans Sans Issues (No Exit, Disney+).

Darby (Havana Rose Liu, photo) est une jeune toxicomane qui séjourne dans un centre de traitement des dépendances – et qui ne prend pas vraiment sa guérison à coeur.

Un jour, elle reçoit un appel lui annonçant que sa mère a subi une hémorragie cérébrale. Incapable d’obtenir un congé de son traitement imposé par la cour, elle s’enfuit tout simplement du centre en volant une voiture.

Au coeur des Rocheuses, en route vers l’hôpital où sa mère est soignée, Darcy voit la météo se détériorer. Elle se retrouve rapidement en pleine tempête de neige. Les routes étant fermées, elle est forcée de faire un arrêt dans un refuge forestier (sans service cellulaire, ni WiFi) mis en place en vitesse par les autorités.

Dans le stationnement, elle découvre une enfant ligotée dans une camionnette. Dans le refuge, quatre personnes (et donc quatre suspects potentiels): un couple de baby-boomers, un Latino endormi et un jeune homme bizarre et distant.

À qui Darcy peut-elle faire confiance pour rapporter sa découverte et libérer l’enfant? Et que faire en attendant que la police, elle aussi coincée dans la neige, débarque pour appréhender le kidnappeur?

Premier film commercial du réalisateur Damien Power, Sans Issue ne manque pas de qualités.

C’est d’abord un excellent huis clos psychologique où tous les personnages sont suspects, un peu comme les récents Knives Out (2019) et Ready or Not (2019). Le scénario nous met face à un paquet de dilemmes fort cruels. L’oeuvre a aussi un peu du film Fargo (1996) avec son humour très noir volontairement macabre, son kidnapping qui tourne mal et ses décors enneigés.

Considérée comme une vedette montante à Hollywood, Havana Rose Liu (Mayday) est excellente dans le rôle de la jeune femme qui n’a pas grand-chose à perdre et qui est prête à tout pour sauver l’enfant. Ses collègues Danny Ramirez (le latino endormi) et Dennis Haysbert (le baby-boomer qui s’avère être un ancien Marine) sont eux aussi très convaincants.

Sans Issue brille toutefois par les nombreux rebondissements de son scénario. On est quitte pour plusieurs surprises – certaines meilleures que d’autres – et une conclusion extrêmement haletante.

Il manque toutefois un petit «je ne sais quoi» à son scénario pour véritablement faire du film un incontournable.

À découvrir, mais seulement si vous avez le coeur solide, le troisième acte étant très violent.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Worst Roomate Ever

Une scène de The Worst Roomate (Netflix). – Gracieuseté

Vous avez peut-être déjà cohabité avec une personne qui faisait rarement sa vaisselle ou qui laissait traîner ses cheveux dans le fond de la douche. Si ça peut vous consoler, vos malheurs auraient pu être bien pires, comme en témoigne la série documentaire Worst Roomate Ever (Netflix).

Tournée par la maison de production Blumhouse et réalisée par Domini Hoffman, la série de cinq épisodes raconte l’histoire de personnes ordinaires qui ont eu le malheur de cohabiter avec des psychopathes de la pire espèce.

On fait donc connaissance avec une vieille dame de Sacramento, tenancière d’une maison de chambres pour aînés, qui tuait ses locataires et les enterrait dans sa cour arrière afin d’encaisser leurs chèques de pension. L’apparente gentille petite vieille (photo) a fait… neuf victimes.

Vient ensuite le cas d’un homme d’Orange, en Californie, qui, après avoir emménagé avec une étudiante et ancienne combattante, l’a tuée parce qu’elle repoussait ses avances.

Le troisième épisode nous transporte aux quatre coins du monde alors qu’il suit le parcours d’un Danois d’adoption qui a fraudé de nombreux colocataires et qui, au Chili, a même tenté d’assassiner une jeune Américaine et un coureur britannique afin de couvrir ses traces.

La série se termine avec deux épisodes sur un «squatteur» en série qui, après avoir emménagé avec trois femmes différentes dans deux villes pendant une période d’une douzaine d’années, a chaque fois refusé de payer son loyer, utilisant la torture psychologique et la loi à son avantage pour éviter d’être évincé. Une histoire totalement cauchemardesque.

Si les histoires que Worst Roomate Ever rapporte sont fascinantes, les moyens que la série emploie pour les raconter sont ultra conventionnels. On a droit à des entrevues avec des témoins, à des extraits de bulletins de nouvelles et à des reconstitutions, tout ça sur fond de musique menaçante. Un procédé, jumelé à une recherche poussée, qu’il convient maintenant d’appeler «la méthode Netflix», le géant l’appliquant systématiquement à ses très nombreuses productions portant sur des true crimes.

Au-delà de l’histoire du type qui est parvenu à vivre en cohabitation pendant une décennie sans payer, ce qui fascine le plus avec The Worst Roomate Ever, ce sont les images tirées d’interrogatoires menés par la police. On y voit des psychopathes mentir avec un aplomb et une terrifiante nonchalance au sujet des crimes qu’ils ont commis. Leur absence d’émotions face au sort de leurs victimes est à glacer le sang.

Pour le reste, The Worst Roomate Ever est un true crime parmi tant d’autres, pas meilleur, ni pire que ce que Netflix nous offre en moyenne cinq ou six fois par année depuis au moins cinq ans.

(Trois étoiles sur cinq)

À surveiller

Pieces of Her

(sur Netflix depuis vendredi)

Toni Collette (Le Sixième sens, Little Miss Sunshine) est une des comédiennes les plus sous-estimées à Hollywood. Dans cette série de huit épisodes, elle incarne la mère au passé très mystérieux d’une adolescente (Jessica Barden).

Fresh

(sur Disney+ depuis vendredi)

Cette comédie d’horreur de Hulu mettant en vedette Sebastian Stan (le Winter Soldier de l’univers Marvel) porte sur l’étrange rencontre entre une jeune femme et un aspirant amoureux aux appétits pour le moins étranges…

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

(sur Crave dimanche)

Que vous aimiez le basketball ou non, il est impossible de rester de glace devant cette série de dix épisodes où les abus des années 1980 seront à l’honneur. Tournée par Adam McKay (Anchorman, Talladega Nights), elle nous plonge dans les coulisses de l’extraordinaire dynastie des Lakers de Los Angeles de Magic Johnson. Avec John C. Reilly, Jason Clarke et Adrien Brody.

Alerte Rouge

(Turning red)

(Sur Disney+ vendredi)

Une scène de Alerte rouge (Disney+) – Gracieuseté

Ce film d’animation des studios Disney et Pixar porte sur une préadolescente, Mei Lee, qui doit naviguer entre les changements hormonaux et sociaux de son état. Et comme si ce n’était pas assez, elle se transforme en panda rouge géant lorsqu’elle s’énerve un peu trop…

Adam à travers le temps

(Sur Netflix vendredi)

Ce film de Shawn Levy (L’homme libre) raconte l’histoire d’un adolescent qui découvre que le pilote qui s’est écrasé près de chez lui (Ryan Reynolds) est une version adulte de lui-même qui tente de sauver le monde. Jennifer Garner et Mark Ruffalo interprètent les parents.