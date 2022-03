L’étoffe d’un bon leader redessinée

Plus que jamais, le citoyen ordinaire cherche à amalgamer ses propres convictions à celles d’un leader qui reflète des valeurs humaines qui lui sont chères, que ce soit en politique ou, plus personnellement, chez son employeur.

Avec la transformation du monde du travail imposée par la COVID-19, les mouvements de démissions de masse en Amérique du Nord et le retour aux valeurs familiales et personnelles pour les travailleurs de la classe moyenne, une question se pose: qu’est-ce qu’un bon leader aujourd’hui?

Ayant les yeux rivés sur l’Ukraine, je crois qu’il est juste de dire que nous sommes témoins de l’ascension de l’un des leaders les plus importants de notre histoire, Volodymyr Zelenskyy.

Le président ukrainien, qui était jusqu’alors inconnu de la plupart des citoyens du monde, est devenu depuis l’invasion russe un symbole de bravoure et de détermination comme il est rare d’en voir.

Qu’est-ce qui fait de lui un modèle? Ce ne sont pas ses doctorats en sciences politiques ou encore ses nombreuses années d’expérience dans le monde des grands. Le comédien n’avait aucun passé politique avant d’être élu président en 2019.

Devant le pire et de par toute sa vulnérabilité, Volodymyr Zelenskyy s’est pourtant ouvert au monde entier et nous a montré ses vraies facettes, celles d’un homme fort aux valeurs patriotiques qui ne laissera personne derrière.

Donc qu’est-ce qui fait l’étoffe d’un grand leader si on prend l’exemple de Zelenskyy?

Sa personnalité et ses valeurs humaines, voilà la fondation d’un bon modèle de leadership. Pas son passé familial, ni ses études universitaires, ni son argent.

Sa personnalité.

Devant l’adversité, le peuple ukrainien a besoin d’une personne solide qui contrôle sa peur et ses émotions. Un dirigeant qui garde son sang-froid et qui transmet son calme et sa confiance aux troupes et au peuple.

Un leader qui, durant les moments les plus occupés et intenses de son existence, prend le temps de s’adresser et de rassurer les siens, par de nombreuses allocutions partagées sur les médias sociaux.

Un président qui ne fuit pas devant le danger et qui démontre à son pays que son amour pour l’Ukraine n’était pas qu’une promesse vide de sens.

Un homme qui a le sens du devoir et de la moralité et qui suit ses convictions pour le bien de tous et non pour son bien personnel.

Volodymyr Zelenskyy n’a jamais utilisé la peur pour diriger les siens et il ne s’est jamais senti au-dessus du citoyen ordinaire contrairement à son adversaire russe.

Il n’a jamais eu peur de confronter les élus politiques des autres nations devant leur silence face à l’invasion et n’a pas perdu une seule minute pour demander qu’on lui envoie de l’aide.

Et Volodymyr Zelenskyy avait déjà fait preuve d’une éthique inébranlable lors du scandale de 2019, alors que l’ancien président américain Donald Trump voulait forcer l’Ukraine à déterrer des informations sur Joe Biden et son fils Hunter Biden.

Le monde entier appuie Zelenskyy, non pas pour son passé en politique, mais pour ses convictions morales. Des caractéristiques importantes que nous semblons oublier chez nos propres leaders et politiciens.

Comme quoi l’étoffe d’un grand Homme (ou d’une grande Femme) ne se dessine plus selon son passé ou l’image qu’il dégage, mais bien plus par son sens moral et le regard qu’il porte sur la valeur de l’humain.