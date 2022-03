Volodymyr Zelensky, le rôle de sa vie

À Kyiv, vêtu d’un tee-shirt kaki, Volodymyr Zelensky regarde fixement la caméra et récite avec talent, sur un ton ferme, son texte. Malgré la présence des caméras, ce n’est pas un comédien, ou du moins ce n’est plus un comédien, et surtout ce n’est pas du cinéma, c’est la guerre.

Ces vidéos circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le terrain, y annonce qu’il est déterminé à défendre le territoire et à ne pas déposer les armes. Il informe également la population des derniers développements et dément les fausses rumeurs.

Lorsqu’il a été élu en 2019, Volodymyr Zelensky n’avait aucune expérience politique ni aucune expérience militaire. Il était un humoriste habitué aux émissions de variétés plutôt qu’aux parlements et aux champs de bataille.

Il devait sa célébrité à son rôle de président de l’Ukraine, mais un président fictif dans une série télévisée. Entre 2015 et 2019, Volodymyr Zelensky jouait le rôle principal de la série « Le serviteur du peuple » qui racontait l’histoire d’un professeur élu président à son insu après une campagne menée par ses élèves.

Devenu immensément populaire grâce au succès de cette série, Volodymyr Zelensky s’est présenté à la présidence de son pays à la tête d’un parti politique qui a été rebaptisé du nom de la série, « Serviteur du peuple ». Pour rajouter à l’ambiguïté, la troisième saison de cette série, en 2019, était diffusée au même moment où se déroulait la campagne électorale pour l’élection présidentielle.

Il détonnait des autres politiciens en faisant sa campagne électorale uniquement sur les réseaux sociaux à coup de vidéos et de selfies. Cette stratégie a tout de même été couronnée de succès puisqu’il est devenu président de l’Ukraine en 2019 avec plus de 70 % des suffrages au deuxième tour de l’élection présidentielle.

La réalité a ainsi dépassé la fiction. Alors qu’il y a trois ans à peine il se retrouvait sur les plateaux de tournages en tant que comédien, Volodymyr Zelensky se retrouve désormais au cœur de l’actualité internationale et fait face à la plus grave crise en Europe depuis la fin de la guerre froide.

Avec un curriculum vitae aussi court, il a souvent été sous-estimé par plusieurs observateurs de la scène politique ukrainienne. Il a sans doute aussi été sous-estimé par ses collègues chefs d’État, notamment par le président russe Vladimir Poutine.

Pourtant, aujourd’hui, il ne fait plus de doute que l’humoriste s’est transformé en chef de guerre. Sa gestion de la crise a impressionné plusieurs dirigeants étrangers.

Bien que son expérience politique et militaire soit plus mince que le chef d’État moyen, il maîtrise la communication, plus particulièrement les réseaux sociaux, ce qui est une qualité non négligeable dans ce conflit. En envoyant ses vidéos et ses messages sur les réseaux sociaux, comme autrefois on envoyait des tracts ou on faisait des appels au peuple par des discours à la radio, il modernise la communication politique en temps de guerre.

Désormais, la guerre ne se fait plus uniquement avec des armes, des chars et des bombardements, mais aussi par des mises en scène, des cyberattaques et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. On parle d’ailleurs du concept de « guerre hybride » pour décrire cette stratégie militaire qui allie des opérations de guerre conventionnelle et de cyberguerre.

La maîtrise des réseaux sociaux de Volodymyr Zelensky, plus particulièrement des photos et des vidéos, qu’il a développés lorsqu’il était humoriste et comédien, lui sert plus que jamais. Le contraste avec l’image du principal visage de l’autre camp, Vladimir Poutine, est saisissant.

Vladimir Poutine n’a pas de compte personnel sur les réseaux sociaux, mais des photos de lui circulent sur ces réseaux. Ce sont généralement des photographies officielles de réunions diplomatiques, à l’ambiance glaciale, où on le voit souvent à l’extrémité d’une table longue de plusieurs mètres. À l’inverse, Volodymyr Zelensky joue avec les codes du selfie et des réseaux sociaux pour donner une impression d’intimité et aussi l’image de président résolument tourné vers l’action.

En partie grâce à son habilité sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a su rallier une grande partie de l’opinion publique ukrainienne et internationale à sa cause ce qui lui permet de se présenter en symbole de la résistance ukrainienne. Bien qu’il ne soit plus acteur, mais président, Volodymyr Zelensky est en train de jouer le rôle de sa vie.