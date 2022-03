D’une calamité à l’autre?

Y aura-t-il une guerre? Nous sommes suspendus à ce point d’interrogation. Suspendus dans le vide. Nous essayons de comprendre. Comprendre ce qui s’est passé pour en arriver là. Comprendre ce qui se passe, maintenant que la menace squatte parmi nous, nuage opaque brouillant les pistes. Comprendre ce qui se passera demain si l’on ne parvient pas à maîtriser la situation. Entre-temps, la peur s’installe.

Pour l’instant, l’horizon semble bloqué. Tout le monde reste perché sur son quant-à-soi.

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais ce qui se passe dans le monde Occidental face à l’invasion de l’Ukraine ressemble, en plus épeurant, à ce qu’on a vu à Ottawa, pendant la crise des camionneurs, quand le gouvernement fédéral a laissé les choses s’envenimer sous de fallacieux prétextes destinés à camoufler son incapacité à prendre le contrôle de la situation.

C’était comme une répétition à petite échelle.

***

Nous avions beau gueuler contre les agissements dangereux et le sans-gêne scandaleux des protestataires, les trois paliers de gouvernement concernés jouaient aux trois singes de la «sagesse» se bouchant qui les yeux, qui la bouche, qui les oreilles.

Pour la sagesse, on repassera, car il a bien fallu, à un moment donné, que le gouvernement fédéral intervienne, ne serait-ce que pour enlever aux deux paliers de gouvernement subalternes les excuses invoquées pour ne pas agir!

***

Je crains que le même phénomène ne se produise avec l’invasion de l’Ukraine. Bien que les gouvernements directement visés par cet acte belliqueux aient réitéré leur volonté d’éviter une guerre mondiale à tout prix, c’est presque déjà écrit dans le ciel que si les demandes radicales du nouveau tsar Poutine ne sont pas satisfaites, et surtout s’il décide de gruger un peu plus de territoire après avoir mis la main sur l’Ukraine, les gouvernements occidentaux seront inexorablement entraînés militairement dans ce conflit.

Je rappelle qu’il y a 30 pays membres de l’OTAN (dont le Canada) et que plus d’une vingtaine d’autres y sont associés ou représentés à divers titres (dont la Finlande, la Suède, Israël, le Japon, l’Égypte, etc.). Plus de cinquante pays qui seraient potentiellement appelés aux armes. Ça donne froid dans le dos.

De plus, le mot «nucléaire» a été lâché par Poutine. Dans sa bouche, le mot lui-même est déjà radioactif.

Heureusement que le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a eu la bonté de rappeler hier, à Riga, en Lettonie, lors d’une rencontre de quelques dirigeants de l’OTAN, que l’engagement primordial de l’organisation de défense c’était la paix.

Un mot que l’on entend très peu dans cette crise.

***

Je persiste à croire que pour faire face à l’ogre russe, l’ONU aurait pu mettre sur pied une force d’intervention pacifique de Casques bleus en Ukraine.

Les circonstances aggravantes de cette invasion ne s’y prêtent peut-être pas aujourd’hui même, mais une telle force d’intervention pacifique aurait pu être déployée avant l’invasion. Comme elle pourrait éventuellement être mise de l’avant advenant un arrêt des hostilités sur le territoire ukrainien.

Pour cela, il faudrait que l’ONU s’engage plus résolument à chercher une solution pour résoudre ce conflit, au lieu de se contenter de pondre des résolutions larmoyantes destinées à mourir de leur naissance! On ne peut pas dire que le Secrétaire général, António Guterres, brille par son audace. Il brille plutôt par son absence de la scène internationale. Pathétique.

***

Une autre réalité qui me chicote: la guerre en Ukraine devrait nous toucher d’une manière particulière, car, si la Russie est capable de s’inviter sans vergogne sur un territoire qu’elle convoite, rien ne dit qu’elle ne pourrait pas éventuellement faire la même chose ailleurs, y compris dans l’arctique «canadien» où, on l’oublie trop souvent, elle a des visées déjà connues.

Le Canada est l’un des huit pays ayant des territoires au nord du cercle polaire. La Russie et les États-Unis en font partie. Nous pourrions nous retrouver en sandwich entre deux puissances qui ont justement un flair incomparable pour régler leurs chicanes de clocher dans la cour des voisins.

Évidemment, je ne suis pas en train de prédire que la Russie va attaquer le Canada! Je ne suis pas complotiste à ce point-là. J’invite seulement à évaluer le faisceau d’éléments, parfois disparates, qui créent la dynamique des relations internationales.

Ce n’est pas parce que nous avons aujourd’hui les yeux tournés vers l’Ukraine que se volatilisent automatiquement les autres écueils susceptibles de mettre à mal ces relations internationales!

Comme le disait le barde Raôul Duguay, et comme j’aime à le répéter: toutte est dans toutte!

***

Cela dit, tandis que l’économie russe commence à ressentir les effets négatifs des sanctions adoptées en représailles à l’invasion ukrainienne et que la valeur du rouble fond à vue d’œil, il pleut toujours des bombes sur l’Ukraine.

Poutine a ouvert une boîte de Pandore. Wikipédia raconte que dans la mythologie grecque, Pandore est (grosso modo) la première femme humaine façonnée dans l’argile, par Héphaïstos le dieu du feu. On croirait lire l’histoire de la création d’Ève!

Bref, Pandore reçut en cadeau de noce une boîte qu’elle ne devait pas ouvrir. Comme la mythique Ève qui ne devait pas toucher à la pomme, la mythique Pandore désobéit et ouvrit la boîte d’où s’échappèrent des calamités dont la Guerre et la Misère. Elle contenait aussi l’Espérance qui ne s’en échappa point.

La guerre et la misère sont là, aujourd’hui. On voit tout ça en direct sur nos multiples écrans. J’ai même pleuré, l’autre soir, emporté par une vague de sympathie pour un autre peuple en route vers le cruel panthéon des peuples martyrs. Pleuré de rage, d’impuissance, d’incompréhension.

Sera-t-il dit que nous sortirions de ces deux ans d’une calamité sanitaire mondiale que pour nous enliser dans une calamité guerrière mondiale?

Vraiment, il est temps que revienne l’hirondelle qui, même si elle ne fait pas le printemps, nous donne envie d’y croire. Il est temps de sortir l’Espérance de la boîte de Pandore.

Han, Madame?