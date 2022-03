Un ancien du Titan s’inquiète pour ses parents vivant à Kiev

Comme un peu tout le monde, l’invasion de la Russie en Ukraine m’attriste. Déjà deux semaines que Vladimir Poutine demande à son armée de briser un pays parmi les plus pauvres du continent européen.

Par la force des choses, parce que je suis un véritable maniaque du passé, je me suis rappelé d’Oleg Timchenko et Dmitri Tolkunov, deux Ukrainiens qui faisaient partie des principales vedettes de la LHJMQ l’année de la conquête de la coupe du Président par le Titan d’Acadie-Bathurst au printemps de 1999. Timchenko portait les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau, alors que Tolkunov était le quart-arrière des Remparts de Québec.

Je me suis ensuite rappelé que le Titan a lui aussi fait appel à des Ukrainiens dans les premières saisons de l’équipe à Bathurst.

Le dernier en date est Pavel Borysenko et ça remonte à la saison 2004-2005. Les partisans, du moins la majorité, l’ont probablement déjà oublié puisqu’il n’a disputé que 26 rencontres.

Mais le premier, Alexander Materukhin, est toujours dans les mémoires grâce à son jeu inspiré et spectaculaire pendant les deux saisons qu’il a passées ici entre 1999 et 2001.

Materukhin a été l’une des premières vedettes européennes à porter les couleurs de l’équipe avec Gregor Baumgartner, Miroslav Durak et Janis Sprukts. Je me souviens aussi qu’il jouait de façon agressive. Il n’était pas le genre à tendre l’autre joue. Il répliquait à tous les coups salauds dont il était victime.

En deux campagnes et 116 parties avec le Titan, le blond ailier gauche a compilé 46 buts et 62 points pour 108 points. Il a également écopé de 174 minutes de pénalités. Ajoutez à ça 23 matchs éliminatoires, dont ses 11 buts et six passes à sa dernière saison, alors que l’équipe s’est finalement inclinée en finale devant les Foreurs de Val-d’Or.

Jeudi dernier, j’ai eu le réflexe de tenter de la joindre via sa plate-forme Facebook. J’ai aussi demandé l’aide de Miroslav Durak, qui figurait parmi les amis de l’Ukrainien. C’est finalement Alex qui s’est manifesté en premier.

J’ai tout de suite voulu lui faire savoir que je voulais l’aider en proposant qu’il me raconte par écrit comment il vivait les tristes moments qui accablent présentement son pays. Peut-être suis-je naïf de penser ainsi, mais je crois que plus il y aura des gens qui vont raconter l’horreur de cette guerre, plus la pression populaire forcera Poutine à ramener son armée en Russie.

Alex a accepté ma proposition. Parce que je ne tenais pas nécessairement à ce qu’il me raconte des détails croustillants, j’ai préféré laisser Alex me résumer dans ses mots comment il vivait tout ça. Il est toutefois bon de savoir qu’il ne vit pas en Ukraine. Lui, son épouse et ses deux enfants habitent désormais en Biélorussie. Ses parents, cependant, sont toujours à Kiev, là où lui-même a vu le jour en 1981.

«Ma femme (Olga) et mes deux enfants sont avec moi en Biélorussie, plus précisément à Moguilev, où je suis l’entraîneur de l’équipe professionnelle de cette ville», me raconte-t-il.

«Mais mes parents et mes proches sont toujours en Ukraine. Depuis l’invasion de mon pays, chaque jour commence de la même façon. Je parle à mes parents pour prendre des nouvelles et pour savoir comment vont mon frère, mes proches et mes amis. C’est comme ça chaque jour», confie Alex, dont je ressens à travers ses mots la crainte.

Il faut dire qu’il a glissé dans la conversation trois fois l’émoji de prière.

Alex Materukhin a vu le jour à Kiev, en Ukraine. Il a porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst pendant deux saisons. – Gracieuseté: EuroHockey

Je décide donc de ne pas insister davantage là-dessus. Pour lui changer les idées, je lui propose de me parler de ses années à Bathurst.

Alex se souvient d’à peu près tout. Signe qu’il apprécie de parler d’autre chose que de la guerre, des petits bonhommes sourires apparaissent soudainement dans la plupart de ses réponses.

Alex se rappelle même du 14 novembre 1999, soir où Mathieu Benoit a inscrit huit buts et deux passes, pendant que François Beauchemin amassait huit mentions d’aide. C’est même lui qui avait préparé le cinquième but de Benoit pendant une supériorité numérique.

Tenez, il se rappelle même que Benoit avait battu ce soir-là le record de la concession qui appartenait à Mario Lemieux depuis la saison 1983-1984. Le record du Magnifique était de six buts, un total que Jonathan Ferland a également réalisé pendant la saison 2002-2003.

«J’ai passé de grands moments à Bathurst. Ç’a été une très belle expérience», m’a révélé l’ancien numéro 28 du Titan.

Justement, au sujet du 28, il me raconte cette anecdote.

«J’ai porté deux numéros dans ma carrière, le 28 et le 17. Mon épouse est née un 28 octobre et moi un 17 octobre. Pour la taquiner, je lui dis toujours que c’est parce que je la cherchais que je portais le 28», me dit-il en accompagnant l’histoire de différents bonhommes sourires.

Alex a pris sa retraite comme joueur au terme de la saison 2020-2021. En 1250 rencontres professionnelles, séries éliminatoires incluses, il a enregistré 461 buts et 482 passes pour 943 points. En Amérique du Nord, il a joué dans la Ligue américaine et la Ligue de la Côte-Est. Et en Europe, il a évolué pendant plusieurs saisons dans la KHL, de même que dans la VHL, en Biélorussie et bien sûr en Ukraine.

L’été dernier, Alex est devenu l’entraîneur du HK Moguilev dans la ExtraLigue de Biélorussie. Son équipe a pris la 11e place sur 12 équipes avec un dossier de 12 gains et 41 revers, dont 13 en prolongation ou en fusillade. Il faut comprendre que l’équipe est l’une des plus jeunes de la ligue avec 19 joueurs âgés de 23 ans ou moins. Pour tout dire, il ne compte sur aucun joueur de 30 ans ou plus.

«Qui sait?, m’a-t-il dit en terminant. Peut-être que je vais être entraîneur du Titan un jour.»

Merci pour le brin de jasette Alex Materukhin.