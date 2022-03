Redécouvrir un joyau de la littérature ukrainienne

Alors que l’Ukraine se retrouve tristement à la une de l’actualité, je vous propose de découvrir l’un de ses plus célèbres écrivains: Andreï Kourkov. Flirtant avec l’absurde, son premier roman, Le Pingouin, est un véritable petit bijou. En musique, je vous invite à faire une belle découverte, celle du premier album du guitariste de Moncton d’origine française, David Angelique.

Le Pingouin, Andreï Kourkov, (traduit par Nathalie Amargier)

Peu d’écrivains ukrainiens ont été traduits en français. Parmi eux figure le romancier Andreï Kourkov, un écrivain de langue russe établi à Kiev. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir son roman, Le Pingouin, publié en 1996, paru en français en 2000. Ce récit troublant, proche de la satire, dépeint un pays qui tente de survivre après la dislocation de l’URSS, à travers le portrait de personnages singuliers. Un tableau implacable de l’ex-Union soviétique où la corruption est chose courante et où la loi du plus fort semble régner.

Le Pingouin raconte l’histoire de Victor Zolotarev, un journaliste solitaire, sans emploi, habitant dans son appartement à Kiev avec un pingouin dépressif Micha, rescapé du zoo de la capitale au bord de la faillite. Nourrir deux personnes n’est pas une mince affaire pour un écrivain sans travail dans un pays déboussolé. La chance lui sourit puisque le rédacteur en chef d’un grand quotidien lui offre d’écrire des notices nécrologiques «les petites croix» sur des personnalités pourtant encore bien en vie. Un travail tranquille et bien rémunéré qui lui permet de s’acheter le nécessaire et de nourrir Micha.

La vie s’écoule paisiblement jusqu’au jour où «les petites croix» deviendront réalités. Une véritable ronde funèbre s’amorce. Des personnalités pour lesquelles il a écrit des notices nécrologiques disparaîtront ou mourront de façon violente. Ces morts sont-elles préméditées? Qui les commandite? se demandera alors Victor. Personne ne semble en sécurité dans cette ville où les services publics se désagrègent. On ne soigne même plus les gens à moins d’être disposé à payer un prix élevé.

L’écrivain devra prendre soin d’une petite fille Sonia dont le père et ami a disparu. Un semblant de vie familiale avec la nounou s’installera peu à peu.

Au fil des pages, la vie de Victor prend une nouvelle tournure et plus on avance dans le récit, plus le suspens va en grandissant. Des personnages surprenants surviennent parfois de façon inattendue.

J’ai adoré ce livre teinté d’ironie. Une écriture simple qui nous permet de plonger cette ambiance un peu sombre, mais qui ne manque pas d’humour, celui du désespoir. On a presque l’impression d’y être. Ce premier roman de l’auteur ukrainien m’a donné envie de découvrir toute son œuvre. Andreï Kourkov vient d’ailleurs de publier son dixième roman Les abeilles grises qui est maintenant disponible en français au Canada. L’auteur a commencé à écrire pendant son service militaire alors qu’il était gardien de prison à Odessa sur la mer Noire. (Éditions Liana Levi, 2000) ♥♥♥♥½

Nouveau Départ Nouveau Brunswick, David Angelique

Établi à Moncton depuis trois ans, David Angelique a eu envie de rendre hommage à sa région d’adoption, le Nouveau-Brunswick et l’Acadie. Son album qui rassemble sept pièces instrumentales interprétées à la guitare acoustique, utilisant la technique du fingerpicking (style classique), est fortement inspiré par son environnement. Celui qui joue de la guitare depuis 25 ans et qui a une formation en guitare classique offre des sonorités riches et diversifiées, rappelant un peu le style de Shaun Ferguson. À chaque morceau, on voyage dans des univers différents, comme de petits films, mais musicaux. Il s’est inspiré notamment du paysage de la côte acadienne de Caraquet à Shediac, de la saison automnale et de sa famille. La pièce titre reflète en quelque sorte sa nouvelle vie à Moncton. Le guitariste raconte qu’il a eu un coup de cœur pour le Nouveau-Brunswick et la ville de Moncton. «Pour nous, c’était une évidence, si on émigre au Canada, c’était au Nouveau-Brunswick et c’était à Moncton», a confié le musicien qui est aussi l’administrateur du groupe Le bon coin du guitariste sur Facebook.

Toutes les pièces sont des compositions originales à l’exception de La Catedral, une œuvre du répertoire de la guitare classique signée Agustin Barrios.

Plus on écoute son album, plus on aime cette musique. Le guitariste offre un mélange de délicatesse, de virtuosité et d’intensité réussi. On ne s’ennuie pas. Il se dit influencé par le jazz fusion, avec des formations telles que Weather Report dont faisait partie le regretté Jaco Pastorius, un des bassistes les plus influents de son temps. Il lui rend d’ailleurs hommage dans sa pièce Jaco. David Angelique cherche à transformer tous les instruments pour les intégrer à la guitare. Encouragé et épaulé dans ce projet par le guitariste Bruno Jacques Pelletier d’Edmundston, son album est maintenant disponible sur les plateformes numériques. Parallèlement à sa pratique musicale, David Angelique enseigne la guitare. ♥♥♥½