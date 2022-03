Tous pour un?

Quand on vit au Canada ou en Europe, il est aisé de croire que le monde entier est uni dans sa condamnation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pourtant, derrière ce qui a été qualifié de condamnation quasi unanime des Nations-Unies, le 2 février dernier, se cache une autre réalité: 141 pays ont bien condamné l’agression, 7 pays s’y sont opposés et 35 pays se sont abstenus de voter, dont la Chine.

Bien plus près de nous, il y a l’Organisation internationale de la Francophonie, si chère à l’Acadie. Cette organisation, où le Canada détient trois sièges – Gouvernement du Canada, Nouveau-Brunswick et Québec –, ne s’est pas encore prononcée sur cette agression qui concerne pourtant directement un de ses membres observateurs – l’Ukraine.

Il ne faut pas s’en étonner. L’OIF compte aujourd’hui 88 États et gouvernements: 54 membres, 7 membres associés et 24 observateurs. Réunis sous la bannière des idéaux francophones de paix et de démocratie, le moins qu’on puisse dire est que ces membres représentent des intérêts divergents.

Les états de la région actuellement touchée, l’Ukraine mais aussi la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie ou le Kosovo, sont sûrement en faveur d’une prise de position musclée. C’est aussi le cas du Rwanda, en Afrique, qui connaît mieux que quiconque l’horreur de la guerre. En revanche, des pays francophones comme le Sénégal, le Mali, le Togo, l’Algérie (pour n’en nommer que quelques-uns) se sont abstenus du vote de sanction à l’ONU et s’opposeraient sans doute à une prise de position similaire de l’OIF. Et que dire des Émirats Arabes Unis, membre associé et partenaire de la Russie à l’Organisation des pays producteurs de pétrole?

Triste situation, qui a forcé la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, à s’exprimer «en son nom personnel», le 4 mars dernier et à s’expliquer sur le silence de l’OIF: si la responsable de l’OIF se dit personnellement catastrophée par la situation, elle rappelle que son organisme fonctionne par consensus et que dans le cas de l’invasion de l’Ukraine, il n’y en a tout simplement pas.

Mais elle rappelle aussi, une vérité dérangeante: l’OIF n’a pas pris de position non plus, en 2018, lorsque l’Arménie – membre à part entière de l’organisme – était «un pays menacé jusque dans sa survie». Ce qui devrait nous pousser à nous interroger: sommes-nous pleinement aux côtés de l’Ukraine parce nos valeurs universelles sont remises en question par la Russie ou parce que nous nous sentons attaqués de près? Si nous nous indignons aujourd’hui au nom de la liberté des peuples à vivre en paix, qu’avons-nous fait pour l’Arménie? Au Yémen? En Syrie? Lors de conflits plus éloignés de nous?

Aider l’Ukraine, soutenir la guerre, étouffer Putin le plus possible, ne devrait pas nous empêcher d’examiner d’un peu plus près le regard que nous posons sur le monde.