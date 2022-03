Un combat à coups de poings américains?

Ils sont maintenant trois à avoir annoncé leur intérêt pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. Après Pierre Poilievre, qui s’était lancé avant même que la course ne soit officiellement commencée, nous avons appris cette semaine que Leslyn Lewis et Jean Charest avaient décidé d’entrer dans le proverbial ring.

D’autres aspirants pourraient se manifester d’ici le 19 avril. Mais déjà, à en croire les derniers jours, c’est munis non de gants de boxes, mais plutôt de de poings américains, que s’affronteront les différents candidats dans la course qui se terminera le 10 septembre prochain.

Avec l’entrée précoce de Poilievre dans la course, le ton était déjà donné. Connu pour son style acerbe, voire cassant, aux Communes, celui qui s’était autodéclaré le «pitbull» du Parti conservateur durant les dernières élections fédérales sait se faire remarquer. Il n’a pas attendu que Charest fasse d’annonce officielle avant de lancer une campagne attaquant l’ancien premier ministre du Québec, dépeignant son bilan comme n’étant pas celui d’un «vrai conservateur».

S’abreuvant à la «politique du mécontentement», sa rhétorique populiste, truffée d’emprunts au néo-républicanisme américain, plaît énormément à une partie importante de la base conservatrice. Cependant, pour un parti qui a besoin d’élargir son bassin d’électeurs pour revenir au pouvoir, son ton provocateur, flirtant parfois avec la désinformation, Poilievre pourrait être un choix toxique pour l’avenir du parti.

Leslyn Lewis, pour sa part, sera comme lors de la dernière course la dauphine de la frange conservatrice sociale dans cette course. Celle qui a été élue aux Communes pour la première fois aux élections de 2021 s’est fait connaître depuis la dernière année pour ses sorties contre les mandats de vaccination. Elle a annoncé sa candidature dans une vidéo en anglais seulement, avec sous-titrage en français – un indicateur que ses compétences en français ne se sont pas améliorées depuis la dernière campagne à la chefferie, en 2020.

Enfin, Jean Charest tiendra son premier événement officiel de campagne jeudi soir, à Calgary – sans doute un pied de nez à l’endroit de Stephen Harper, qui a promis de ne pas rester «les bras croisés» devant sa candidature, mais aussi une tentative de démontrer qu’il n’est pas seulement un candidat de l’Est du pays. Redoutable orateur, il donnera sûrement du fil à retordre à Pierre Poilievre. Cependant, il aura aussi fort à faire pour convaincre la base conservatrice qu’il est toujours, près de 25 ans après avoir quitté la scène politique fédérale, «l’un des leurs».

Les signes précurseurs démontrent que cette campagne sera laide, personnelle et qu’elle n’atténuera en rien le gouffre entre l’aile plus centriste et l’aile plus radicale du parti. Peu importe qui remportera de la course, il ou elle en ressortira semblablement avec plusieurs blessures à panser. Et la mission de reconstruction et de réunification du parti qui sera la leur au lendemain de la victoire sera titanesque, peut-être même impossible.