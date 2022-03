Alerte rouge: entre tradition et modernité

Multiculturel, résolument canadien, visuellement impeccable et porteur d’un message inspirant, Alerte rouge (Turning Red; Disney+), le 25e film des studios Pixar, est une solide réussite.

Toronto, 2002, Meilin, une adolescente âgée de 13 ans d’origines asiatiques, est une élève modèle qui fait tout son possible pour plaire à sa très sévère mère (la voix de Sandra Oh en version originale).

Un matin, Meilin est victime d’une énorme surprise: à son réveil, elle découvre que, lorsqu’elle s’énerve, elle se transforme en panda roux! Ses parents lui apprenent alors que toutes les femmes de la famille ont vécu la même chose en raison d’un pacte qu’a passé une lointaine ancêtre avec un esprit afin de protéger son village.

Le sort n’est toutefois pas définitif. Un soir de lune rouge, un rituel peut être célébré afin de permettre à l’hôte de se débarasser de son panda au péril d’un grand effort.

Comme la prochaine lune rouge n’aura lieu que dans un mois, Meilin doit donc apprendre à cohabiter avec son panda, qui la rend extrêmement populaire auprès de ses camarades de classe. Rien toutefois pour rassurer ses parents, qui voit en la jeune fille «une bombe à retardement poilue».

Mais ce que Meilin souhaite par dessus tout, c’est d’assister à un concert qu’un boys band donnera au Skydome, à la fin du mois. Or, le concert est le même soir que la lune rouge… Et alors que sa famille lui met énormément de pression pour qu’elle se détache de son panda, Meilin commence à apprécier de cohabiter avec son animal…

Coincée entre le désir d’être elle même et celui de plaire à ses parents, Meilin devra prendre la décision la plus importante de sa vie.

Alerte rouge étant rempli de sagesse, il est difficile de croire qu’il a été écrit et tourné par une Chinoise âgée de seulement 32 ans, Domee Shi. Shi, dont c’est le premier long-métrage, monte rapidement en grade chez Pixar, elle qui avait travaillé sur l’animation de Inside Out (2015), Incredibles 2 (2018) et The Good Dinosaur (2015), notamment.

Le film de Shi est une longue allégorie sur le choc des générations. C’est un rappel de l’ambivalence des adolescents, divisés entre le désir de découvrir qui ils sont tout en obéissant à leurs parents.

C’est aussi une illustration de la difficulté qu’on les parents à lâcher prise. Bref, un film qui alterne entre tradition et modernité.

Tout ça, illustré par une jeune fille qui se transforme en panda. Avouez que ça ne manque pas d’originalité!

Parlant du panda, c’est évidemment la vedette du film. Sa fourrure est non seulement débordante de réalisme – tout comme les textures des vêtements, auxquelles je vous invite à porter attention -, mais sa bonne humeur, ses galipettes et sa maladresse sont à l’origine de 90% des blagues de l’oeuvre.

Shi a aussi droit à une étoile dans son cahier pour la représentation qu’elle fait du Canada en général et de Toronto en particulier. L’attention qu’elle a apporté aux détails pour démontrer que le film se déroule dans ce côté-ci de la frontière (les drapeaux, les plaques d’immatriculation, le nom de l’école, le multiculturalisme et même les beignes Tim Hortons) est impressionnante.

À première vue, le film devrait davantage plaire à un public féminin, très axé qu’il est sur les relations mères-filles, la musique pop, les (hum hum) «changements hormonaux» et les premiers amours secrets.

Reste que mon garçon âgé de 10 ans n’a jamais décroché, bien que je l’aie déjà vu rire davantage. À la fin de notre visionnement, il m’a affirmé qu’Alerte rouge était «un beau film», preuve que l’histoire – et surtout son panda bouffon – a de quoi plaire à tous les publics.

Tant mieux parce que les messages véhiculés par Alerte rouge sont très positifs et méritent qu’on y réfléchisse.

(Quatre étoiles sur cinq)

Fresh

Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones dans le film d’horreur Fresh (Disney+). – Gracieuseté

Volontairement provocateur et à cheval sur la très mince frontière entre film d’exploitation et critique sociale, Fresh (Disney+) attaque de front un des derniers tabous de notre temps: le cannibalisme.

Fresh est l’histoire de Noa (Daisy Edgar-Jones), une jeune femme sans famille qui enchaîne les rendez-vous galants décevants. Un jour, un inconnu, Steve (Sebastian Stan), l’aborde gauchement à l’épicerie. Noa accepte de lui donner son numéro de téléphone, sans trop d’attentes.

Mais Steve la contacte. Et il s’avère qu’il est chirurgien et plein de charmes. Sur un apparent coup de tête, les deux tourtereaux partent en voyage, non sans une escale à la somptueuse demeure du médecin.

C’est là que Steve montrera son vrai visage à Noa, dont la vie se transforme instantanément en cauchemar éveillé.

Premier long métrage commercial de Mimi Cave, Fresh emprunte à un paquet d’oeuvres cultes. Sa trame narrative est tirée tout droit de l’extrêmement violent Hostel (2005), le personnage de Steve a tout du Patrick Bateman d’American Psycho (2000), quelques scènes de repas sont des hommages à Hannibal (2001) et le message est à peu près le même doigt d’honneur aux mangeurs de viande que celui de The Texas Chain Saw Massacre (1974).

Si vous avez vu ou ne serait-ce qu’entendu parler de ces quatre oeuvres, vous devinez donc que Fresh n’est vraiment pas la petite comédie romantique que promet la première demi-heure. Loin de là.

Fresh est plutôt un voyage au coeur de la perversité humaine. Heureusement, Cave fait preuve de retenue dans son recours aux scènes sanguinolentes. Signe d’une cinéaste en plein contrôle, les idées de son film sont plus horribles que ses images. Elle parvient même à solidement nous perturber en associant un sens très dérangeant à des images totalement familières. Génial.

Il s’agit là, avec le jeu de Stan (Bucky/Winter Soldier dans la saga Marvel), du principal atout de Fresh. Parce qu’entre kidnapping, séquestration, amputation, violence gratuite faite aux femmes et cannibalisme, on ne peut pas dire que le film se démarque par son originalité.

Cave nous offre quand même un des soupers «romantiques» les plus inconfortables de l’histoire du cinéma. L’innocente question «Est-ce que c’est moi?», posée par Noa, risque de vous hanter pendant plusieurs jours…

En résumé, Fresh est une oeuvre lourde, malaisante par moment et assez caricaturale, qui a ses bons moments artistiques et qui aurait pu être plus subtile. Parce qu’en 2022, assister à la souffrance de femmes victimes d’un psychopathe – même dans un dessein satirique – a fait son temps. Et n’a absolument rien de divertissant.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

Son vrai visage

Toni Collette et Bella Heathcote dans une scène de Son vrai visage (Pieces of Her; Netflix). – Gracieuseté

Avec son intrigue sortie tout droit d’un roman d’Harlan Coben, la série Son vrai visage (Pieces of Her; Netflix) surprend par sa profondeur, son humanité et le saisissant portrait qu’elle dresse d’une femme menottée par son passé.

Créée et écrite par Charlotte Stoudt (House of Cards, Homeland), Son vrai visage raconte l’histoire de Laura Oliver (Toni Collette), une survivante du cancer qui gagne sa vie en aidant, dans la petite communauté de Belle Isle, en Georgie, des soldats blessés au combat.

Un jour, alors qu’elle dîne dans un café avec sa fille, Andy (Bella Heathcote), elle se retrouve au coeur d’une fusillade. Déterminée à protéger Andy, Laura blesse mortellement l’assaillant.

Les médias s’emparent de l’histoire et font de Laura une héroïne. Toute cette attention fera toutefois ressurgir le dangereux passé de Laura, ce qui poussera Andy, au péril de sa vie, à chercher quels secrets cache sa mère.

Avouez qu’on dirait la trame de fond d’un roman ou d’une série télévisée écrite par Harlan Coben: un personnage dont le passé mystérieux le rattrape et menace sa famille après qu’il ait changé de vie et d’identité. La familiarité avec Stay Close (mise en ligne sur Netflix avant Noël) est particulièrement frappante.

Là s’arrête toutefois toute comparaison. Si les livres de Coben sont un ramassis de coïncidences heureuses, de calories vides et de machisme, Son vrai visage est une puissante et touchante métaphore sur le fait que la vie des victimes de violence conjugale est marquée à jamais.

C’est aussi une série complexe qui explore une impressionnante diversité de thèmes et d’émotions. Elle contient aussi beaucoup de zones d’ombres, les motivations des personnages n’étant pas totalement noires ou blanches.

Une des comédiennes les plus sous-estimées de Hollywood, Toni Collette (The Sixth Sense, Hereditary, Little Miss Sunshine) brille de tous ses feux dans le rôle de la femme qui est déchirée entre le besoin de protéger sa fille et celui de s’affranchir de son dangereux passé.

J’ai beau chercher, je ne vois aucune comédienne qui aurait pu interpréter avec autant de brio cette femme fondamentalement bonne qui cache – parfois mal – un côté plus sombre, grugée intérieurement qu’elle est par la colère, l’impuissance et la frustration.

Et même quand on pense que l’histoire est terminée, Colette parvient à nous extraire quelques larmes dans une scène d’une puissance et d’une authenticité rares à la télévision (P.-S.: la scène en question implique un piano).

Très bien ficelée, magnifiquement jouée et critique remarquable de l’abus de pouvoir patriarcal, Son vrai visage est une série à ne pas manquer.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Ruelle de cauchemar

(Nightmare Alley)

Une scène de Ruelle de cauchemar. – Gracieuseté

(Sur Disney+ mercredi)

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara et Ron Perlman dans un film de Guillermo del Toro? Qui se soucie du synopsis (c’est l’histoire d’un homme manipulateur qui succombe à une dangereuse psychologue dans le New York des années 1940)?

Cheaper by the Dozen

(Sur Disney+ jeudi)

Vous vous souvenez du film de 2003 dans lequel Steve Martin était le père de 12 enfants, dont Hilary Duff et Piper Perabo? Voici le remake avec Gabrielle Union, Zach Braff et Erika Christensen, trois comédiens dont la carrière avait déjà connu de meilleurs jours il y a dix ans.

Operation Fortune

(En salles vendredi)

Une équipe d’espions recrutent une vedette du cinéma afin d’enquêter sur la vente d’une arme potentiellement destructrice. Avec Jason Statham, Aubrey Plaza et Josh Hartnett. La bande-annonce laisse présager une banale version moderne de Johnny English (2003)

WeCrashed

(Sur Apple TV+ vendredi)

Cette série de huit épisodes avec Jared Leto, Anne Hathaway et America Ferrera raconte la création et la descente aux enfers de WeWork, une des startups les plus lucratives de l’histoire de la finance.

Windfall

(Sur Netflix vendredi)

C’est vraiment la semaine des gros noms… Dans ce suspense, Jesse Plemons et Lily Collins interprètent de riches investisseurs qui, après des vacances écourtées, prennent sur le fait un homme (Jason Segel) qui s’est introduit dans leur somptueuse demeure.