Et juste comme ça, on va oublier… 

Avec les jours qui s’écoulent, je commence déjà à ressentir un certain relâchement de la part des gens lorsqu’on discute de l’Ukraine et de la Russie. Comme quoi à force de voir des images d’hommes ensanglantés et de femmes violentées, on commence à «s’y faire».

Les images de la guerre défilent sur nos écrans et tranquillement, on se désensibilise à l’atrocité humaine.

Un peu comme on a oublié que la guerre en Syrie a encore lieu ou que la Palestine est toujours siège de bombardements de la part des autorités israéliennes.

Mais notre petite routine continue et on se plaint que la guerre ait un impact sur le prix de l’essence, en oubliant qu’on est quand même chanceux de toujours avoir une voiture pour nous conduire au travail.

Je me souviens de mes cours universitaires, où on discutait des conflits internationaux. Il y a une dizaine d’années, les sujets que l’on avait sur le bout des lèvres tournaient autour du régime de Bachar El-Assad lors de la crise en Syrie et l’arrivée du Printemps arabe dans le mouvement démocratique contemporain.

L’ONU indique aujourd’hui que près de 500 000 personnes ont perdu la vie depuis 2011 dans ce conflit toujours en cours dont on n’entend presque plus parler.

Certains Syriens, plus chanceux, ont trouvé exil dans un pays voisin et à l’international, dont ici au Nouveau-Brunswick.

Ceux-ci sont aujourd’hui des collègues de travail, des connaissances que l’on croise au marché ou encore des amis que nos enfants côtoient à l’école.

Mais les familles moins chanceuses sont toujours dans des camps de réfugiés à prier Dieu d’une vie meilleure. Depuis plus d’une décennie.

Il en est de même pour le Yémen. L’ONU considère que près de 377 000 personnes ont trouvé la mort dans ce conflit civil qui dure depuis presque huit ans.

L’organisme humanitaire indique que cette guerre aurait causé la famine la plus importante de l’histoire de l’humanité, dans un pays souvent méconnu dont on n’offre presque aucun traitement médiatique.

On ne parle pas non plus de la guerre du Niger, qui oppose les gouvernements aux groupes djihadistes dont les débuts en 2009 ont été marqués par l’ascension de Boko Haram, avant de s’étendre dans divers pays africains voisins tels que le Cameroun et le Tchad.

Reuters indiquait en 2020 que près de 350 000 personnes avaient perdu la vie dans ce conflit de l’Afrique occidentale. Mais les gens n’en parlent que très rarement.

Il ne faudrait pas non plus discuter du génocide des Rohingya perpétré par les forces armées birmanes au Mayanmar (autrefois Birmanie). Des actes qualifiés de «nettoyage ethnique» envers une communauté musulmane qui dure depuis 2016 et qui a poussé l’exil de millions de familles.

Et que dire de la Chine qui persécute les Ouïghours (aussi musulmans) depuis 2009 et où 22 millions d’habitants ont été incarcérés dans des camps de rééducations à la culture chinoise?

Le prix de l’essence continue peut-être de monter, mais je nous trouve chanceux d’être ici. Et je crois que la moindre des choses que l’on peut faire pour remercier le ciel, c’est de ne pas fermer les yeux sur les atrocités humaines dont on aurait pu être victimes nous aussi.