L’extrême droite et Vladimir Poutine

Depuis quelques jours, l’extrême droite prend ses distances avec le président russe Vladimir Poutine, alors qu’il y a quelques semaines encore, elle semblait y être très attachée. Malgré les réserves récemment exprimées, les liens entre la Russie de Vladimir Poutine et l’extrême droite sont encore très forts et permettent d’illustrer la guerre culturelle qui se déroule en Occident.

Partout dans le monde, des leaders populistes, qui ont longtemps été admiratifs et élogieux envers Vladimir Poutine, prennent aujourd’hui leurs distances. On pense au premier ministre hongrois Viktor Orban, qui s’est longtemps vanté de ses bonnes relations avec le pouvoir russe, mais qui, au cours des derniers jours, ne s’est pas opposé aux sanctions européennes envers la Russie. Il en va de même en Italie pour Matteo Salvini, chef du parti d’extrême droite la Ligue, qui a longtemps été fasciné par Vladimir Poutine avant de récemment prendre position en condamnant les actions du Kremlin.

Ce changement de cap de l’extrême droite est particulièrement visible en France qui se trouve en pleine campagne pour l’élection présidentielle. Les principaux candidats d’extrême droite à l’élection présidentielle française, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ont clairement indiqué leurs désaccords avec la politique menée par Vladimir Poutine en Ukraine même si pourtant, il y a peu de temps de cela, ils étaient très complaisants envers le leader russe.

Par exemple, lors de la dernière campagne électorale pour l’élection présidentielle française de 2017, Marine Le Pen a été reçue au Kremlin de Moscou par Vladimir Poutine. Quant à Éric Zemmour, en 2018 – à l’époque polémiste dans les médias -, il a déclaré au quotidien français L’Opinion « Je rêve d’un Poutine français ».

Si Vladimir Poutine pouvait compter sur autant d’admirateurs en Occident, c’est parce qu’il avait, au cours des dernières années, patiemment tissé des réseaux d’influence à l’étranger, plus particulièrement auprès des organisations d’extrême droite. Par exemple, le parti Russie unie de Vladimir Poutine a des accords de coopération avec plusieurs partis européens d’extrême droite dont le Parti de la liberté (FPÖ) en Autriche, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en Allemagne, le Vlaams Belang en Belgique et l’Aube dorée en Grèce. Des liens privilégiés avaient également été développés avec Nigel Farage du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) au Royaume-Uni et Geert Wilders du Parti pour la liberté (PVV) aux Pays-Bas.

Qui plus est, à travers le monde, dans plusieurs langues, on retrouve la chaîne de télévision RT (Russia Today) et l’agence Sputnik, des médias de propagande russe. Ces médias financés par l’État russe, en plus d’être les porte-voix du Kremlin, invitaient régulièrement des intellectuels et commentateurs d’extrême droite.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, plusieurs journalistes et commentateurs ont démissionné de ces médias de propagande, même s’il en reste encore qui les défendent au nom de la diversité des opinions. Au début du mois de mars, les médias russes RT et Sputnik ont officiellement été bannis de l’Union européenne et, au Canada, plusieurs câblodistributeurs ont abandonné le canal RT de leurs offres de chaînes spécialisées.

Outre les partis politiques et les médias, il y a aussi des organisations d’extrême droite qui ont développé des liens avec d’autres organisations russes d’extrême droite. On peut aussi penser à l’activisme sur les réseaux sociaux, orchestré par des « usines à trolls » basées Russie, qui, en inondant de messages en faveur de l’extrême droite à partir de faux comptes, cherchent à influencer l’opinion publique, voire les résultats électoraux, dans les démocraties occidentales.

Pour l’extrême droite, Vladimir Poutine représentait l’anti-politiquement correct. Il incarnait un leader viril associé aux valeurs traditionnelles et au style autocratique. Ce qu’incarne Vladimir Poutine est encore et toujours au cœur des valeurs de l’extrême droite.

Les ponts entre l’extrême droite et Vladimir Poutine se sont solidement construits, grâce à une proximité idéologique, au cours des dernières années. Ces ponts semblent bloqués depuis quelques semaines, mais rien n’indique qu’ils se sont effondrés.

Les réseaux autour de Vladimir Poutine ont développé une relation privilégiée avec des organisations politiques et des intellectuels d’extrême droite à travers le monde qui semble s’être refroidie. Pourtant, ils se sont tant aimés et tout laisse croire que ce n’est pas complètement terminé.