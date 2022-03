De vaillants guerriers

Lundi, j’ai rendu hommage à deux personnalités publiques de la Péninsule acadienne. Je l’ai fait avec les gestes et les paroles traditionnelles de l’Église. J’ai aussi voulu laisser parler mon cœur en gratitude.

Dans l’église de Shippagan, la famille et des vétérans du North Shore Regiment s’étaient rassemblés pour les funérailles de Alexandre Mallet. Il était un des rares survivants de la Seconde Guerre mondiale; il en reste moins de 200 au Canada! Nous nous sommes retrouvés, paisiblement, alors qu’à l’autre bout du monde, une guerre nous laisse sans voix. Les combats ne sont jamais terminés; chaque génération doit les reprendre.

Pour se souvenir des vétérans, nous sommes invités à poursuivre leur œuvre. Or, ce qui nous est demandé, ce n’est pas d’aller au front. Plutôt retrouver leur courage et leur audace pour mener nos propres combats.

La guerre qu’il nous faut faire ici, c’est contre le cynisme, la désinformation, l’individualisme et la surconsommation qui enfièvre notre planète. Ne pas céder aux raccourcis faciles dans la quête de vérité, quitter notre confinement pour s’engager avec d’autres, concilier notre désir de confort avec les impératifs écologiques de modération, voilà notre chantier!

C’est une porte étroite que nous devons emprunter. Avant nous, d’autres ont trouvé ce qui était nécessaire à leur époque afin que triomphent la vérité et la liberté. Nous devons trouver ce qui convient à la nôtre. Pour être fidèle à l’avenir, il ne s’agit pas de perpétuer le passé, mais trouver ce qui est requis aujourd’hui.

+++

En après-midi, je suis allé célébrer la vie de celui qui a marqué le monde éducationnel et municipal de Tracadie. C’est mon oncle Lucien qui m’a appris le départ de son beau-père. Peu après son décès, il m’a écrit ceci: «Raymond Losier a rendu l’âme

à 10h à matin».

Pour des croyants, c’est une manière juste de parler de la mort. Lorsque quelqu’un nous prête quelque chose, arrive un jour où on doit lui rendre. À la naissance, nous recevons le don précieux de la vie; au jour de notre mort, nous rendons l’âme à Celui qui nous l’avait confié. Comme le vaillant guerrier rend les armes après le combat.

Même sans avoir partagé les options politiques ou les convictions de Raymond, plusieurs reconnaissent son humanisme et son dévouement. À travers sa vie professionnelle et ses engagements, nous pouvons trouver son amour de sa patrie et de ceux qui y vivent. Ainsi, il a fait preuve d’une grande charité, non pas avec des discours, mais en actes et en vérité.

Thomas d’Aquin a dit: «lorsqu’un engagement politique est vécu à la hauteur d’un service désintéressé envers tous, c’est là que l’on obtient la plus haute forme de charité, parce qu’elle ne se limite pas à nos proches, mais est ouverte aux besoins de tous».

En politique, on ne travaille pas seulement pour ceux qu’on aime, mais pour tous. Pas seulement pour sa famille et ses voisins, mais pour des étrangers et ceux qui sont aux périphéries. Pas seulement pour ceux qui nous ont appuyés, mais aussi pour ceux qui ne nous soutiennent pas.

On dépense ses énergies pour convaincre, atteindre des consensus, chercher à rallier le plus possible. Coûte que coûte, animé par un idéal communautaire, on donne souvent les meilleures années de sa vie. Oui: c’est une grande forme de charité lorsque l’engagement ne vise pas la satisfaction de ses intérêts personnels, mais la réalisation du bien commun.

+++

Alexandre et Raymond étaient des hommes connus. L’un a combattu pour la paix; l’autre a cherché les conditions pour que ses concitoyens vivent dans l’harmonie. Derrière ce que nous avons connu d’eux, ils avaient leurs combats personnels, leurs grandeurs secrètes, leurs mystères connus de Dieu.

Au moment de la mort, il convient de se réjouir et de contempler l’œuvre de ceux qui nous quittent. Tout en nous rappelant qu’ultimement, ce qui compte n’est pas uniquement ce que nous avons réussi, mais l’Amour à l’origine et au terme de tout.

Ces vétérans nous quittent. Ils nous laissent des guerres à mener, des dossiers à compléter. Nous partirons tous un jour sans avoir terminé notre travail. Nous abandonnerons nos travaux que d’autres poursuivront. C’est notre tâche désormais: marcher dans les sillons qu’ils ont tracés pour nous. Qu’ils reposent en paix.