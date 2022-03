Les ingrédients d’un avenir plus sain

J’ai le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes en plein mois de la nutrition! Et cette année la campagne se donne pour mission de faire connaître le pouvoir qu’ont les aliments sur notre santé pour les années à venir. Pour y arriver, la campagne vous propose quatre trucs santé pour vous et pour la planète: réduire le gaspillage alimentaire; manger selon votre appétit et votre santé; acheter des aliments produits ici, et privilégier une alimentation saine et équilibrée.

Avant de poursuivre, voyons ce que sont les «régimes alimentaires durables». Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), «les régimes alimentaires durables ont de faibles conséquences sur l’environnement, contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles et humaines.»

Adoption d’habitudes alimentaires durables

Cela vous paraît compliqué? Sachez que même si le développement durable est un enjeu très complexe, chacun d’entre nous peut réduire son empreinte environnementale, tout en favorisant sa santé et celle de la planète.

1) Réduire le gaspillage alimentaire

Éviter les pertes alimentaires est l’un des gestes les plus déterminants pour réduire les effets négatifs de votre alimentation sur l’environnement. Pour y arriver, voici quelques trucs à mettre immédiatement en pratique:

– Planifiez vos repas de la semaine en fonction des aliments que vous avez déjà sous la main. Cela vous permettra de dresser une liste d’épicerie qui correspond à vos besoins réels, et chaque aliment sera utilisé comme il se doit.

– Même si les gros formats sont souvent plus avantageux, achetez les aliments périssables en fonction de vos besoins. À moins d’avoir un gros frigo (ou de ranger les aliments en fonction de leur utilisation durant la semaine), les formats plus petits permettent une meilleure vue d’ensemble des aliments réfrigérés tout en facilitant l’accès aux autres aliments, deux facteurs qui réduisent grandement les pertes d’aliments. À l’opposé, un réfrigérateur beaucoup trop rempli favorise le gaspillage!

– Conservez les aliments périssables dans les meilleures conditions possibles (température, contenants), et si vous n’envisagez pas de les cuisiner, congelez-les.

– Dès que vous ouvrez un produit, inscrivez la date de son ouverture sur l’emballage. Cela permet à quiconque veut en manger de savoir à quoi s’en tenir. Trop souvent, quand on doute, on jette des aliments qui sont propres à la consommation.

– Utilisez d’abord les aliments qui sont à la veille d’être «périmés»: légumes, fruits, yogourt, pot mi-plein entreposé dans le frigo, etc. Par exemple, vous pourriez passer les légumes défraîchis dans une soupe ou un potage; cuisiner les fruits ramollis en croustade, en compote ou en smoothie; transformer un reste de yogourt en gruau de la veille, ou ajouter un reste de salsa dans une sauce à spaghetti.

– Ne jetez pas les restes du souper. Mangez-les au dîner du lendemain, ou cuisinez-les autrement. Par exemple, vous pourriez transformer le tofu parmigiana du lundi soir (que vous avez servi avec du riz brun et du brocoli) en savoureux sandwich le lendemain.

2) Manger selon votre appétit et pour votre santé

L’objectif, c’est de vous servir la bonne quantité d’aliments, juste assez pour satisfaire votre faim et optimiser votre santé, sans plus ni moins!

En favorisant une alimentation consciente et en respectant vos signaux de faim, vous utilisez beaucoup moins de ressources alimentaires et agricoles (végétaux, bétail, eau, terre), ce qui vous amène à moins acheter et à moins gaspiller. En plus d’être bienveillante pour la planète, cette habitude favorise votre santé.

D’ici au 26 mars, profitez-en pour adopter des habitudes qui favorisent à la fois votre santé et le bien-être de la planète! Bon samedi!