En route vers la Coupe du Monde

Les derniers matchs des huitièmes de finale de la UEFA, anciennement appelée Coupe des clubs champions européens, se jouent cette semaine.

À ce stade de la compétition, il n’y a plus de petites équipes et forcément, de grands clubs seront éliminés. Le Paris Saint-Germain (PSG) est un des géants à avoir été sortis, tout comme le FC Barcelone. Malgré un recrutement faramineux fait l’été dernier, le PSG n’a pu tenir tête au Real de Madrid. Cette grande affiche, qui s’est déroulée la semaine dernière, a tenu toutes ses promesses.

Le triomphe du Real est à mettre au crédit de l’attaquant et capitaine Karim Benzema. Il a réalisé un match extraordinaire avec à la clé un tour du chapeau. À lui seul, il a été capable de renverser le club parisien, avec classe et détermination. Dans un retournement de situation exceptionnel, alors que le PSG menait par 1-0 (2-0 avec la victoire du match aller) et assurait jusque-là un jeu sans faille, une énorme erreur du gardien Donnarumma à la 61e minute a permis à Benzema d’égaliser et de relancer le match. La magie du stade de Santiago-Bernabeu a opéré. Poussée par 60 000 spectateurs et inspirée par Benzema, l’équipe madrilène a été transcendée.

Les hommes de Mauricio Pochettino, entraineur-chef du PSG, ont complètement perdu le contrôle du match. Quant à Benzema, il est venu rajouter 2 autres buts en deux minutes (76e et 78e min.). À lui seul, il a offert la victoire au Real et quelques lignes de plus dans la légende du club. Son triplé totalise 309 buts, ce qui le place troisième meilleur buteur de l’histoire du club. En plus d’être ovationné par les supporteurs en délire, sa grande prestation lui a valu des félicitations de toutes parts. Le gardien madrilène Thibaut Courtois témoignait, au micro de la chaine sportive RMC Sport, le leadership de son capitaine: «C’est un très grand joueur, un vrai capitaine! Il a amené l’équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe».

Du côté du PSG, cette élimination sera longue à cicatriser. L’objectif était très clair pour le club parisien en début de saison: remporter la Ligue des champions. Cette désillusion a été très mal vécue par les dirigeants du club ainsi que par les supporters. Des messages de contestation ont été brandis et de nombreux sifflets ont été entendus lors de leur plus récent match en championnat de France.

Chelsea est à vendre

À la suite du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le propriétaire russe Roman Abramovich a décidé de se départir de son club, le Chelsea Football Club, qu’il détient depuis 2003. Une situation que vivent difficilement les joueurs et employés du club. Cependant, le tenant du titre européen est malgré tout en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale. Il a remporté son premier duel 2-0 face au LOSC Lille. Mercredi, les Lillois devront renverser la vapeur pour l’emporter et se qualifier. L’attaquant canadien Jonathan David devra être efficace et réaliste, car à ce stade de la compétition, les occasions de buts sont rares.