Langues officielles: pas une priorité

Le premier ministre Blaine Higgs, qui est le responsable de l’application de la Loi provinciale sur les langues officielles, ne semble pas jouer franc jeu et dire clairement quel sort il entend réserver au rapport des commissaires sur la révision de ladite Loi qui lui a été remis en décembre dernier.

On pourrait croire que le premier ministre a eu amplement le temps de prendre connaissance des recommandations des commissaires qu’il a nommés. Cette stratégie du faux fuyant ne saurait lui éviter tôt ou tard de révéler ses intentions. Comme l’ont indiqué la commissaire aux langues officielles de la province et le juriste Michel Doucet, rien dans la Loi sur les langues officielles n’oblige Blaine Higgs à modifier celle-ci. Toutefois, son silence assourdissant concernant ses intentions s’ajoute à un comportement réfractaire à l’égard de la communauté francophone.

Le Parti progressiste-conservateur sous le leadership de Blaine Higgs a tourné le dos à la communauté acadienne de cette province. La piètre performance des libéraux lors des dernières élections provinciales a permis à Blaine Higgs de former malgré tout un gouvernement majoritaire. La probabilité que cette conjoncture exceptionnelle se reproduise une seconde fois lors des prochaines élections provinciales est des plus mince.

Les libéraux ont droit cette fois-ci à une véritable course à la chefferie avec pour le moment cinq candidats qui se font la lutte. Plusieurs de ces derniers sont des politiciens aguerris. Le nouveau leader devrait donner davantage de fil à retordre aux progressistes-conservateurs lors des prochaines élections provinciales. Le défi des libéraux sera de reconquérir le vote de l’électorat anglophone. C’est Frank McKenna qui avait le mieux permis au Parti libéral d’avoir l’appui des anglophones tout en ayant celui des francophones.

L’avenir politique du Parti progressiste-conservateur ne saurait être lié à celui de Blaine Higgs qui a malheureusement démontré jusqu’à ce jour qu’il n’est pas un rassembleur pour les deux communautés linguistiques. De la même façon que les députés du caucus du Parti conservateur du Canada ont montré la porte à leur chef Erin O’Toole parce qu’il ne pouvait pas les mener à la victoire lors des prochaines élections fédérales, le caucus progressiste-conservateur à Fredericton devra sérieusement envisager la remise en question du leadership du Blaine Higgs.

Dans le système parlementaire de Westminster, le caucus des députés peut déboulonner un premier ministre en fonction. On peut se rappeler le sort réservé à la première ministre Alison Rredford en Alberta qui a été victime d’une révolution de palais après avoir formé un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire.

Les libéraux et les verts devraient lors du retour de la Chambre talonner Blaine Higgs au sujet de ses intentions concernant la révision de la Loi sur les langues officielles. Des ministres de son cabinet comme Daniel Allain et Dominic Cardy croient-ils que cet enjeu soit important pour le Parti progressiste-conservateur? Si oui, ils devraient si ce n’est déjà le cas en faire un sujet de discussion au caucus des députés et au conseil des ministres.