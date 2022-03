«Vous devez faire plus!»

Un jour, le président américain avertit le monde: Poutine s’apprête à envahir l’Ukraine. Il prévient que les États-Unis n’interviendront pas militairement. Aucun bruit de bottes américaines à venir. Le monde, et l’Europe en particulier, opine du bonnet: «Oui, on est derrière vous!» Traduction: «Oui, on se cache derrière vous!»

Conséquence: les bombes russes.

Et c’est ainsi qu’un tyran frustré en mal de vieux rêve impérial envoie des troupes patauger dans la boue ukrainienne, afin de reconquérir cette terre de la vieille Rus’ de Kiev médiévale qui tente de vivre librement au troisième millénaire, ce qui rend chagrin le tyran exhibitionniste au torse nu hantant depuis vingt ans les corridors du Kremlin.

Une pluie de bombes pour détruire, pour blesser, pour tuer. Pour mettre à genoux un peuple qui s’acharne à rester debout, envers et contre tout. Des bombes, comme celle qui a tué cette jeune maman qui allait accoucher, emportant dans l’éternité du silence et la mère et son bébé dont l’âme fut arrachée aux portes mêmes de la vie. Horreur!

***

Tous les jours, les médias nous présentent un nouveau film d’images tragiques, violentes, où l’on voit se dérouler, sous nos yeux éberlués, une multitude de drames intimes comme celui de cette infortunée maman.

Tous les jours, les médias alignent image sur image de foules fuyant des maisons éventrées et des quartiers dévastés. Des vieillards résignés, des enfants terrorisés, des animaux domestiques effarés. Les éclopés de Poutine.

Ces images racontent le narcissisme d’un tyran qui puise dans sa haine de l’Occident l’énergie de s’en prendre à plus faible que lui pour bien montrer au monde que c’est lui le nouveau César, d’où provient le mot «tsar».

***

À une échelle infiniment plus réduite, on voit à l’œuvre l’intimidateur des cours d’école qui s’en prend au petit, histoire de se sentir supérieur.

Et comme c’est trop souvent le cas dans les cours d’école, l’intimidateur peut agir à sa guise sous le regard d’autres élèves qui n’osent intervenir pour le remettre à sa place une fois pour toutes.

Ces autres élèves, aujourd’hui, ce sont les pays européens, américains, asiatiques, africains, de même que l’OTAN, l’ONU, l’Unesco, l’OIF, le Commonwealth et toutes ces organisations internationales toujours si empressées de se péter les bretelles, même quand elles oublient d’enfiler leur pantalon. Ou de mettre leur culotte!, comme on dit ici.

***

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé au Parlement canadien. D’emblée, il nous a plongé dans le récit de cette invasion, énumérant ses conséquences indicibles. Et il a demandé à nos leaders d’en faire plus.

Il veut des armes, il a raison, il en a besoin. Il demande la création d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays, il a raison, il doit pouvoir contrer l’aviation russe d’égal à égal. Mais l’OTAN dit: niet! Comme dit aussi Poutine…

Pendant le discours, j’ai noté que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly portait une robe kaki! Kaki comme les t-shirts de Zelensky depuis le début de la guerre.

Clin d’œil mal avisé? Message subliminal? Énième déguisement théâtral émanant d’un gouvernement si friand de symboles superflus?

Grâce!

***

J’ai honte de la mollesse de mon pays incapable d’invoquer ni les Casques bleus, ni l’armée! Juste des bons sentiments. Et derrière ce mur de guimauve se cache la peur. La peur de faire face une fois pour toutes au sanguinaire fantôme du Kremlin.

J’aimerais bien pouvoir unir ma voix à ceux et celles qui invoquent la possibilité d’une guerre nucléaire pour justifier un refus d’agir. Mais l’accumulation de crimes que les troupes de Poutine commettent impunément en Ukraine m’a fait revoir ma position.

Je veux bien croire que les sanctions vont déstabiliser Poutine, et que ses tinamis oligarques en seront légèrement affectés. Mais c’est le peuple russe qui va surtout en souffrir. Déjà, en Russie, il est interdit d’oser la moindre critique à l’égard de cette guerre, sous peine de prison.

Hier, j’ai vu qu’on arrêtait un homme qui ne tenait qu’une feuille blanche en guise de protestation. N’est-on pas, rendu là, tombé dans un drame kafkaïen tous azimuts? Et c’est le nouvel Ubu roi qui tire les ficelles! Ça promet…

***

Il y a tant à dire sur cette guerre inutile. Elle nous révèle la folie d’un tyran, certes, mais elle met également en lumière la faiblesse de nos propres dirigeants, beaucoup plus occupés à se sauver la face, et pour plusieurs à garantir leurs réélections, qu’à se plonger les deux bras dans la merde pour sauver l’Ukraine.

Quand j’entends le président Macron vanter l’unité soudaine de l’Union européenne, sa cohésion, sa force, son organisation, tra lala, alors qu’un peu plus d’un an passé elle capotait pour trouver des masques anti-covid, je me dis qu’il oublie l’essentiel: il oublie de nous dire jusqu’à quel point elle est peureuse cette Europe qui ne bouge pas militairement tout simplement parce que les Américains ne bougent pas militairement.

Comme disait l’autre: courage, fuyons!

Je cite Macron parce que je ne vois pas ce que je pourrais citer de notre propre premier ministre Trudeau, sauf quelques banalités susurrées sur le mode bienveillant pour se donner contenance. Pitié!

***

Les «spécialistes» de Poutine ne cessent de nous répéter qu’il ne comprend que la force brute. La force des bras, des armes, des équipements.

Et nous lui opposons des admonestations, des menaces chevrotantes, du «fil rouge à ne pas franchir», alors qu’on ne fait que déplacer le fil rouge à mesure qu’il s’en approche!

Le pire, c’est que l’Occident risque fort bien de se voir entraîner dans cette guerre. Et quand sera venu le temps d’envoyer des troupes combattre notre nouvel ennemi, car Poutine en est un, les belles façades de l’Union européenne et de l’OTAN vont voler en éclats, comme vole en éclats l’Ukraine aujourd’hui. Misère.

Zelensky a raison de dire: «Vous devez faire plus!» Le ferons-nous?

La semaine prochaine, le printemps effectuera son grand retour. J’espère alors être revenu à de meilleurs sentiments. Y a rien comme l’espérance pour ragaillardir un cœur magané!

Han, Madame?