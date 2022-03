Trilogie théâtrale sur l’Acadie et country des Prairies

Cette semaine, je vous invite à redécouvrir trois œuvres théâtrales de l’auteur Herménégilde Chiasson qui viennent d’être publiées dans une édition commentée. En musique, on se transporte jusque dans les Prairies à la rencontre du nouvel album de Jocelyne Baribeau.

L’exil d’Alexa, La vie est un rêve, Aliénor, Herménégilde Chiasson

Ces trois pièces à la facture singulière, produites au théâtre l’Escaouette entre 1993 et 1997, sont réunies dans un même ouvrage. L’Acadie et la quête identitaire sont au coeur de ces œuvres où il est question d’émancipation, de langue, de relations amoureuses, de familles, de vide de l’existence, de tradition versus modernité. On reconnaît bien les thèmes qui sont chers au dramaturge, aussi artiste visuel, poète et cinéaste.

Pleines d’humanité, elles mettent en scène des personnages féminins forts où chacune cherche un sens à sa vie.

Dans L’exil d’Alexa où la langue et la norme linguistique sont au centre du propos, l’action se déroule au cours d’une même soirée dans une salle à manger, dans le salon et une salle de bain chez Alexa et son mari Marcel. Elle est institutrice et lui sociologue. Pendant que les convives discutent de divers sujets autour d’un repas, Alexa s’enferme dans la salle de bain. Traversant une crise identitaire, l’institutrice qui se retrouve devant son miroir se parle à elle-même. Elle se remémore certains souvenirs et refait le parcours de sa vie, remettant en question, entre autres, sa relation avec Marcel, sa vie dans une «maison avec deux salles de bain, un char à la porte et des amis qui parlent le bon français…» Elle ressent un vide immense.

L’auteur joue avec la réalité en y incorporant une part de rêve et d’imaginaire. Reconnu pour ses anges dans ses peintures, Herménégilde Chiasson intègre aussi ce symbole au théâtre. «Ce n’est pas bon pour les anges de s’enfermer comme ça, Alexandrine… Tu sais, les ailes, c’est comme n’importe quoi d’autre, si tu ne t’en sers pas, elles vont finir par tomber», dit Eva à sa fille. C’est qu’Alexa a le sentiment d’avoir perdu ses ailes.

«Si on rêvait plus, peut-être qu’on finirait par faire du sens avec le vide qui nous entoure. Peut-être qu’on pourrait voir au-dessus du mur au lieu de toujours se cogner le nez dessus», affirme Solange dans une conversation avec son mari dans la pièce La vie est un rêve. Cette œuvre qui reprend un peu les thèmes de L’exil d’Alexa met en scène quatre personnages: une infirmière, un courtier et conseiller en investissement, une professeure à l’université ainsi qu’un curé. La pièce commence par les rêves plutôt étranges de chacun des personnages, représentant les quatre dimensions de l’être humain, souligne Herménégilde Chiasson dans une entrevue. Comme le mentionne David Lonergan qui signe la préface du livre, «tous sont à la recherche de l’équilibre en eux et par rapport à l’autre et aux autres.»

Dans Aliénor, qui, à mes yeux, est la pièce la plus accomplie bien que comme les deux autres textes, elle n’est pas nécessairement facile d’accès. Les textes qui sont touffus, parfois dans l’abstraction, ratissent large. Disons que l’approche est loin de celle de Laurie ou la vie de galerie et du Christ est apparu au Gun Club, deux œuvres plus récentes du même auteur. L’intrigue d’Aliénor se déroule dans une cellule de prison, au tribunal et dans le bureau d’un avocat. Étienne Landry, accusé d’inceste se défend très mal. Affirmant avoir vécu dans la forêt toute sa vie après que son village ait été détruit par l’envahisseur, il laisse entendre qu’il ne se souvient plus très bien des événements. On assiste à un genre d’allégorie tragique sur l’histoire acadienne. En 1997, lorsque j’ai vu la pièce, j’avoue qu’elle m’avait laissé un peu perplexe, mais en relisant le texte aujourd’hui, je comprends mieux son importance et les motivations de l’auteur en lien avec l’histoire acadienne et son désir d’affranchissement.

C’est une belle redécouverte. En plus de la préface de David Lonergan, l’ouvrage rassemble des extraits de critiques sur les pièces et un résumé de la biographie de l’auteur. (Prise de parole, collection BCF, 15 mars 2022). ♥♥♥½

L’exil d’Alexa, La vie est un rêve, Aliénor de Herménégilde Chiasson. – Gracieuseté: Prise de parole Le nouvel album de Jocelyne Baribeau, Portraits, Volume II. – Gracieuseté

Portraits Vol 2, Jocelyne Baribeau

Mélodies accrocheuses, rafraîchissantes, textes intimistes sur les hauts et les bas de la vie quotidienne, ce troisième opus marque un nouveau départ pour l’auteure-compositrice-interprète de Winnipeg à la voix unique. Suite du premier volume paru en 2021, ce deuxième chapitre rassemble cinq chansons, quatre en français et une en anglais. Celle qui évolue aussi avec le duo Beauséjour, avec Danny Boudreau, a été inspirée, entre autres, par des moments d’isolement, tout comme pour le premier volume. Elle livre ainsi des textes introspectifs sur le bonheur, les instants de tristesse et les remises en question. Elle traite de la santé mentale notamment avec la chanson Sylvie’s Song (Ruby red shoes), un hommage touchant à une amie qui s’est suicidée en 2019.

Elle propose, entre autres, une reprise d’un groupe franco-manitobain, Johnny Cajun (Daniel ROA), Bébé Rouge, en y apportant sa touche personnelle. Artiste, maman et formatrice, Jocelyne Baribeau livre une collection de chansons sous le signe de l’authenticité. Réalisé par Murray Pulver, l’album s’inscrit tout à fait dans un style folk contemporain, fortement teinté de country, avec de beaux arrangements. La chanteuse arrive à donner un grand coup de fraîcheur à la musique country-folk. Le disque est disponible à compter de ce vendredi 18 mars. ♥♥♥½