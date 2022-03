Nous écrivons les pages des prochains livres d’histoire

Du haut de mes 29 ans, il y a plusieurs événements que je vis pour une première fois. Mes amis dans la quarantaine semblent oublier parfois qu’une décennie nous sépare, voir même deux, et qu’il y a un million de choses qu’il me reste à constater de mes propres yeux.

Voir les avions militaires canadiens se pratiquer dans nos ciels bleus vierges de tensions me donnera toujours des frissons dans le dos. C’est une première pour moi, du moins pour mes yeux d’adulte. Je suis encore un bébé, pour certains.

Tout comme l’arrivée des réfugiés syriens au Canada il y a quelques années était la première forme de soutien humanitaire que je voyais à grande échelle dans ma communauté. J’étais bien fière de nous à l’époque.

Parce que la bêtise humaine que l’on étudie dans nos livres d’histoire, les guerres mondiales par exemple, nous semble bien loin de la réalité lorsqu’on grandit au Canada dans les années 90.

On regarde nos grands-parents et on a peine à croire qu’ils ont vraiment vécu tout ce qu’on apprend dans nos livres scolaires.

Et les récits de nos ancêtres prennent des tournures de légendes qui nous confèrent un certain sentiment de sérénité lorsqu’on pense aux sacrifices qu’ils ont faits pour nous.

Quand on naît dans la paix et qu’on a la chance d’y grandir, les guerres, les tensions politiques et les conflits civils ne deviennent que des événements tragiques sur lesquels on se console.

Mais cette chance que nous avons d’être nés ici, cette zone de confort que la vie nous offre par l’emplacement de notre naissance, fait de nous des êtres souvent déconnectés de la réalité.

Ces deux dernières années, je sens avoir vécu plusieurs moments historiques qui seront, un jour, étudiés dans les livres de mes petits-enfants.

Mais ils ne liront pas que leurs arrières-grands-parents ont tendu la main à ceux qui en avaient besoin.

Ils apprendront plutôt que nous avons choisi d’ajouter un drapeau ukrainien à notre profil Facebook au lieu d’envoyer des troupes militaires pour sauver des millions d’enfants d’un génocide.

Ou encore que nous avons préféré manifester dans des jacuzzis au centre-ville de la capitale nationale que d’accepter de se faire vacciner contre la COVID-19 pour le bien d’autrui.

Nous leur dirons que leurs ancêtres savaient que la planète mourrait à petit feu, mais qu’ils leur importaient peu que leurs petits-enfants n’aient pas accès, ou peu, à l’eau potable dans leur quotidien.

Et que nos ancêtres se sont toujours battus, même au péril de leur vie, pour la sauvegarde de la langue française, mais que nous sommes fatigués de la défendre en 2022.

On laisse à nos petits-enfants un héritage dénué d’empathie humaine, de sagesse et de maturité.

Et on remplit les pages de leurs futurs manuels scolaires d’événements froids où les histoires se répètent et où les enfants paient encore le prix de nos erreurs.

Comme quoi Gaëtan Faucer avait raison en disant que l’histoire se répète, la bêtise aussi.