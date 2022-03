Ruelle de cauchemar: du del Toro nouveau

Maître du cinéma commercial lugubre mettant en scène des créatures fantastiques, Guillarmo del Toro change de répertoire dans Ruelle de cauchemar (Nightmare Alley; Disney+). Le cinéaste mexicain fait de l’humain le monstre de ce remake d’un film de 1947 d’Edmund Goulding.

États-Unis, 1939. Stanton Carlisle (Bradley Cooper) est un homme empreint de mystères. Un jour, il débarque par hasard dans un cirque ambulant où il décroche un petit boulot. Carlisle est aussi quelqu’un qui apprend très vite et il se développe un talent au contact d’un vieux mentaliste usé par l’alcool.

Convaincu qu’il a ce qu’il faut pour monter son propre spectacle, Carlisle quitte le cirque en compagnie de Molly (Rooney Mara), une interprète de qui il est tombé amoureux.

Deux ans plus tard, Carlisle et Molly sont les vedettes d’un très chic spectacle de cabaret dans lequel l’homme utilise ses talents de suggestion et de manipulation pour faire croire à son public qu’il peut lire dans les pensées et même discuter avec des défunts.

Son succès attire l’attention d’un homme puissant, qui souhaite communiquer avec une ancienne flamme morte en couches.

L’homme est prêt à payer une petite fortune à Carlisle, qui, afin d’usurper son client, va à la pêche aux informations auprès d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchette). Mais attention, l’homme – très dangereux – ne se laissera pas abuser. Et si la performance de Carlisle est moins que parfaite, il pourrait le payer de sa vie…

Blade II (2002), Hellboy (2004), Pan’s Labyrinth (2006), Crimson Peak (2015) et The Shape of Water (2015): tous des films glauques de del Toro dans lesquels des créatures surnaturelles évoluent dans le monde «réel». Dans Ruelle de cauchemar, del Toro laisse de côté le sépulcral et le fantastique pour nous offrir un long film en trois temps.

La première heure se déroule dans le carnaval ambulant. C’est là que le cinéaste puise le plus à ses racines gothiques, sans jamais toutefois tomber dans le funeste. L’ambiance y ressemble beaucoup à The Prestige (2006), The Greatest Showman (2017) et le plus récent Dumbo (2019). C’est noir, mais pas aussi sombre que ce à quoi del Toro nous a habitués.

La deuxième heure diffère totalement. Inspirée de L.A. Confidential (1997) et Mank (1940), la boue, la crasse et les couleurs laissent place à un thriller psychologique aseptisé où les ombres et la lumière rappellent le cinéma des années 1940.

La dernière demi-heure est un mélange des deux styles. Le piège qu’a brillamment construit del Toro se referme dans une finale aussi déprimante que majestueuse – quoiqu’un peu prévisible.

Le Mexicain fait de l’appât du gain, de l’alcoolisme et de la manipulation inhérents à bien des hommes le monstre de son film.

L’oeuvre est audacieuse, notamment par la qualité de la reconstitution historique. Il faut aussi beaucoup de courage pour tourner un très lent film de 150 minutes où la tension, les thèmes et les enjeux reposent presque entièrement sur les dialogues.

C’est parfois long et lourd, mais ceux qui auront le courage de ne pas abandonner en cours de route sont récompensés par de belles surprises, une finale inspirée et une cinématographie recherchée.

Reste que si Ruelle de cauchemar doit être vue, c’est pour la performance de Blanchette dans un rôle secondaire. L’Australienne est terrifiante en raison de sa beauté, son intelligence, sa retenue et son imperturbabilité.

Variation moderne de la fable d’Icare (qui a volé trop près du soleil), Ruelle de cauchemar est un film que les amateurs de cinéma de répertoire apprécieront. Il prouve aussi que peu importe le style, Guillermo del Toro est un génie de notre temps.

(Quatre étoiles sur cinq)

Adam à travers le temps

Walker Scobell et Ryan Reynolds dans une scène du film Adam à travers le temps (The Adam Project). – Gracieuseté

Simple malgré ses concepts scientifiques incompréhensibles, Adam à travers le temps (The Adam Project; Netflix) est un hommage au cinéma des années 1980 hautement divertissant.

Adam (Walker Scobell) est un adolescent de 12 ans victime d’intimidation dont le père (Mark Ruffalo) est récemment décédé dans un accident.

Un jour, il découvre un pilote blessé (Ryan Reynolds) dans son garage. Il s’avère que le pilote en question est une version plus âgée d’Adam qui arrive de l’année 2050, où le voyage dans le temps et la cupidité d’une scientifique a poussé l’humanité au bord du chaos. Les deux Adam unissent donc leurs efforts afin de réécrire l’histoire.

Après Free Guy (L’homme libre), Reynolds et le cinéaste montréalais Shawn Levy (Stranger Things) nous offrent un autre film rempli d’action et d’émotions faciles.

Adam à travers le temps est loin de réinventer la roue. Comme tous les films qui portent sur le voyage temporel, il y est question d’un homme vertueux prêt à sacrifier qui il est pour le bien commun – et, évidemment, Reynolds s’est donné le beau rôle, dans lequel il brille avec son sens de l’humour habituel.

Le comédien canadien se fait toutefois damer le pion par son jeune collègue Walker Scobell, absolument irrésistible dans son interprétation d’un ado un peu trop brillant et allumé pour son âge – et dont la ressemblance des yeux avec ceux de Reynolds est absolument hallucinante.

Le reste de la distribution est impressionnant (Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana et Catherine Keener), mais n’est malheureusement pas en mesure de se mettre en évidence dans un scénario qui ne laisse que des miettes à ses personnages secondaires – pourtant très talentueux.

Parlant du scénario, il est extrêmement générique – il aurait été écrit par une intelligence artificielle et je n’en saurais pas surpris. Le minimum y est – l’humour, l’action, les scènes attendrissantes – mais le film, même s’il nous fait passer un bon moment, n’offre vraiment rien de vraiment mémorable.

En fait, Adam à travers le temps emprunte un paquet d’éléments à E.T. (1982), Jeux de guerre (1983), Terminator (1984), L’aube rouge (1984), Retour vers le futur (1985) et Top Gun (1986) sans jamais vraiment prendre la peine de forger sa propre identité. Les nostalgiques vont adorer, mais les plus jeunes n’y verront que du feu.

Les effets spéciaux sont toutefois très réussis pour une oeuvre tournée par Netflix et la scène de poursuite a le mérite d’innover.

À voir pour le charisme, la complicité et la répartie du duo Reynolds-Scobell ainsi que pour le divertissement facile.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

La dynastie des Lakers

John C. Reilly et Quincy Isaiah dans une scène de la série télévisée La dynastie des Lakers. – Gracieuseté

J’attendais la série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (La Dynastie des Lakers; Crave) avec beaucoup d’impatience. Les deux premiers épisodes sont en ligne et je les ai trouvés malheureusement très ennuyeux.

La bande-annonce promettait pourtant quelque chose d’unique, à l’image du talent de Magic Johnson et de la période totalement déjantée qu’a constitué la fin des années 1970 et le début des années 1980 à Los Angeles.

Tournée en partie par le génial Adam McKay (Vice, Anchorman, Talladega Nights), la série met en vedette une pléthore des personnages et de comédiens plus grands que nature: Jerry Buss (John C. Reilly), Magic Johnson, Jerry West (Jason Clarke), Pat Riley (Adrien Brody) et Kareem Abdul-Jabbar, notamment.

Si vous ne l’avez pas encore compris, la série nous rend témoin de la montée de l’équipe de basketball des Lakers que l’excentrique propriétaire Buss a transformé en dynastie – propulsant au passage la popularité de la NBA, à ce moment moribonde, dans la stratosphère.

McKay donne le ton dès le premier épisode: il abat le quatrième mur et donne à ses images une apparence tirée tout droit de la fin des années 1970. Il ne se gêne pas non plus pour illustrer le sexe, le racisme et la drogue, à une époque où la rectitude politique n’avait pas encore été inventée.

C’est malheureusement à peu près tout ce que La Dynastie des Lakers a à nous offrir d’intéressant jusqu’ici.

Bien sûr, Riley est formidable dans le rôle de Buss, un homme d’affaires propriétaire du Manoir Playboy. On ne s’en attendait cependant pas moins de Riley, un génie comique.

Ce qui cloche, c’est que les deux premiers épisodes portent exclusivement sur l’aspect entrepreneurial de la dynastie – l’achat de l’équipe, ses ennuis financiers, le contrat de Magic et les ennuyeuses fanfaronnades de Buss au propriétaire des redoutables Celtics de Boston. On ne voit pas un seul match de basketball, ni même Magic ou Kareem dans l’uniforme jaune et mauve.

On est aussi témoin des frictions entre le fougueux Magic et sa mère ultraconservatrice, un thème abordé 1000 fois à l’écran. On passe de plus beaucoup trop de temps avec l’entraîneur démissionnaire des Lakers, le hautement détestable Jerry West, un être humain impossible à aimer.

La bande-annonce promettait Moneyball sur le crack. Après deux épisodes, on a plutôt droit à un très peu inspiré mélange entre Foxie Brown (1974) et Shaft (1971) qui se déroulerait dans les coulisses d’une équipe de basketball.

En espérant que le meilleur est à venir…

(Deux étoiles sur cinq)

À surveiller

Deep Water

Ana de Armas dans une scène du film Deep Water. – Gracieuseté

(Sur Amazon depuis vendredi)

Le comédien Ben Affleck (Gone Girl) et le cinéaste Adrian Lyne (Fatal Attraction, Indecent Proposal) retournent à leurs vieux amours et nous proposent ce thriller érotique que l’on promet tordu. Tourné alors qu’Affleck et Ana de Armas étaient en couple, le film raconte l’histoire d’un homme qui a accepté que sa femme ait des aventures afin d’éviter le divorce. Quand celle-ci disparaît, l’homme est bien évidemment suspecté de l’avoir tuée.

Parallels

(Sur Disney+ mercredi)

Dans cette série familiale produite en France, quatre adolescents voient leur vie transformée quand une expérience menée à l’accélérateur de particules situé près de Genève tourne mal. Il y est question d’univers parallèle, de voyages dans le temps et de mystères.

Bridgerton – Saison 2

(Sur Netflix vendredi)

Même si elle a déplue aux critiques, cette série de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How to Get Away with Murder) a touché le coeur d’un jeune public. Elle porte sur une Angleterre (évidemment fictive) du début du 19e siècle où les Noirs sont bien intégrés à la société.

La cité perdue

(The Lost City)

(En salles vendredi)

Le scénario de cette comédie d’action semble avoir été écrit par un scénariste en boisson: une romancière pincée (Sandra Bullock) est kidnappée, est secourue par un mannequin (Channing Tatum) et, aidée d’un homme viril (Brad Pitt), part à la recherche d’un trésor dans une jungle. J’imagine que les gros noms vont compenser pour l’histoire totalement ridicule et les gags télégraphiés.