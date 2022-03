La politique sous toutes ses coutures

L’habit ne fait pas le moine dit le dicton, mais, en politique, ce n’est sans doute pas le cas. C’est ce dont en en train de se rendre compte le politicien populiste italien Matteo Salvini qui, en plein conflit ukrainien, voit non seulement les positions favorables aux politiques du président russe Vladimir Poutine qu’il a tenu par le passé se retourner contre lui, mais également les vêtements qu’il a portés.

Les vêtements du politicien sont souvent en cohérence avec le message qu’il souhaite passer et l’image qu’il souhaite donner. Le politicien s’habille donc souvent de façon plus formelle pour montrer son sérieux ou, au contraire, de façon plus décontractée pour monter qu’il est proche de ses électeurs.

Parfois, les vêtements envoient un message de façon très peu subtile. C’est ce qu’on voit notamment avec des t-shirts où l’on retrouve un message sous forme de slogan. Dans ce genre, la palme de l’originalité revient sans doute à la représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez qui, lors du dernier gala du Metropolitan Museum of Art (MET) à New York, a porté une robe où il était inscrit en rouge «Tax the Rich».

Les vêtements sont également une façon de démontrer son appartenance à une ville ou une région. Ainsi, il n’est pas rare de voir des politiciens porter une casquette ou un chandail de l’équipe sportive de l’endroit où ils sont élus afin de démontrer leur appartenance locale. Aux États-Unis par exemple, Hillary Clinton s’est empressée de se faire photographier avec une casquette de l’équipe de baseball des Yankees de New York en 1999 au moment où elle se préparait à l’élection sénatoriale de l’État de New York. Au Canada, on ne compte plus le nombre de politiciens qui se sont fait photographier avec le chandail d’une équipe de hockey.

Le choix des vêtements de Matteo Salvini, à la tête du parti d’extrême droite La Ligue, n’est pas anodin et est souvent en cohérence avec ses idées. Par exemple, en campagne électorale en Italie ou lors de voyages à l’étranger, il porte souvent des t-shirts ou des pulls de l’endroit où il se trouve.

Cette stratégie a été décortiquée par Anna Bonalume dans son essai récemment publié «Un mois avec un populiste». Le parti d’extrême droite La Ligue mise sur le thème de l’identité, de la fierté locale et de la tradition. Ainsi, en portant un t-shirt ou un pull de la ville ou de la région où il se trouve, Matteo Salvini envoie l’image de celui qui incarne les valeurs de son parti.

Toujours dans le but d’incarner les valeurs de son parti et ses idées, il a aussi porté des t-shirts avec des messages politiques. Ainsi, lorsqu’il était en voyage en Russie, Matteo Salvini a porté un t-shirt à l’effigie de Vladimir Poutine. Il a en fait porté à plusieurs occasions des t-shirts de Vladimir Poutine, notamment au sein du Parlement européen à Strasbourg.

Le 8 mars dernier, en visite en Pologne dans la ville de Przemysl, à la frontière de l’Ukraine, pour soutenir les efforts d’aide aux réfugiés ukrainiens, Matteo Salvini s’est fait accueillir plus que froidement. Le maire de Przemysl, Wojciech Bakun, devant les caméras, a remis à Matteo Salvini un t-shirt avec une image de Vladimir Poutine et sur lequel on pouvait lire «Armée de Poutine» en russe. Matteo Salvini avait posé fièrement, le pouce en l’air, avec ce même t-shirt, quelques années plus tôt à la Place rouge de Moscou, et avait publié cette photo sur les réseaux sociaux.

Embarrassé, Matteo Salvini s’est rapidement éclipsé. Bien qu’il tente de se débarrasser de son image de fan de Valdimir Poutine en multipliant les prises de position en faveur de l’Ukraine, rien n’y fait. Non seulement les écrits restent, mais en cette ère de l’image, les images aussi restent.

En politique, il est fréquent que des politiciens se fassent attaquer par leurs adversaires en utilisant leurs déclarations passées. Les écrits et les déclarations des politiciens sont souvent passés au peigne fin par les partis adverses afin d’y trouver une déclaration gênante.

Désormais, les vêtements portés peuvent aussi se retourner contre un politicien, particulièrement lorsqu’ils sont utilisés pour faire passer un message. Bien que les vêtements du politicien soient un outil de communication pour transmettre des idées et des valeurs, ils sont aussi une arme à double tranchant.