Être présence parentale pour l’enfant d’un autre

C’est aujourd’hui la fête de saint Joseph. Dans un passé pas si lointain, c’était jour de célébrations en Acadie: au collège St-Joseph, à l’Académie Ste-Famille, au collège Maillet et dans la Vallée-Lourdes. Plusieurs institutions et paroisses avaient le gardien de la sainte famille comme patron. Et nombre de garçons recevaient son prénom lors de leur baptême!

De nos jours, le charpentier de Nazareth est davantage consulté comme agent immobilier: je suis surpris par le nombre de statuettes vendues au presbytère pour être plantées tête première sur les parterres de propriétés à vendre. Quand j’apprends que tant de statues sont à l’envers, ça me laisse perplexe. Attention de ne pas confondre les dévotions avec l’essentiel!

+++

Joseph est pourtant un modèle inspirant. Patron principal du Canada, il peut servir d’exemple alors que nous avons à réapprendre à vivre ensemble après des mois d’isolement et de méfiance. Nous n’avons pas de détails sur les interactions sociales du charpentier, mais nous pouvons imaginer qu’en «homme juste», il cherchait la parole et le geste convenable.

L’Église universelle est aussi placée sous le patronage de Joseph. Engagée dans une vaste consultation sur sa manière de cheminer, elle cherche à percer le secret du gardien de la sainte famille afin de pouvoir elle-même «garder» le trésor de l’évangile. Ce synode, lancé après une année consacrée au saint patriarche, trouve en lui l’inspiration de l’humilité.

Joseph est aussi patron des migrants. Il a dû fuir avec l’Enfant et sa mère pour échapper à la fureur du roi. Les Ukrainiens, en cherchant à échapper à un nouvel Hérode, provoquent le plus grand exil depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. En ces temps difficiles, même pour la prière, je trouve dans la vie résiliente de Joseph une sérénité qui permet de ne pas sombrer.

+++

Joseph est patron de tant de causes. De tant de gens. Peut-on oser lui donner un autre patronage? Celui des amoureux appelés à aimer l’enfant de leur conjoint(e). Je pense aux parents des familles reconstituées. En tombant amoureux d’un conjoint avec des enfants, l’amour doit parfois s’étendre à eux aussi! Cette situation ne se nourrit pas d’évidences.

La route peut être jalonnée de défis avant que les enfants acceptent la présence de leur beau-père ou belle-mère. Ils peuvent adopter des attitudes de nonchalance ou d’agressivité avant de se sentir à l’aise dans leurs relations. Ils sont souvent tiraillés dans leur loyauté.

Les enfants ne cherchent pas des beaux-parents qui discréditent l’éducation de leurs parents ni des gens laxistes qui les laissent tout faire. Ils ont besoin d’adultes qui se soucient d’eux, sans être menacés de les voir s’investir dans des relations que d’autres ont abandonnées.

C’est un travail d’équilibriste. Plusieurs s’entendent pour dire qu’il ne faut pas «s’obliger à aimer les enfants de son compagnon ou de sa compagne; cela crée un stress contre-productif pour l’installation de sentiments affectueux» (Christophe Fauré). On ne commande pas l’amour; on peut choisir d’abord la bienveillance, la franchise et une présence discrète.

La tâche peut avoir ses moments de découragements. Je pense au beau-parent dévoué qui se fait dire «T’es pas mon père!» Cette vérité atteint et peut blesser. Il faut alors préciser les rôles: sans être le parent biologique, on peut être une présence significative pour enrichir et apporter un regard que d’autres ne peuvent pas apporter.

Je connais et je fréquente des familles recomposées où chacun a réussi à trouver sa juste place. Dans ces familles, des vagues hautes au point de menacer les barques ont fait place à une mer calme sur laquelle chacun peut voguer vers son plein épanouissement. De tels liens familiaux, sans être sanguins, sont bénis par l’amour à l’œuvre.

Comme dans la sainte famille.

Cette semaine…

Surpris par l’histoire des dévotions. En période de chrétienté (suite à la paix constantinienne ou au Moyen Âge), ce qui est en marge devient important: la recherche des reliques, les processions, la vénération de images, etc. Lorsque la foi redevient celle d’un petit reste, elle s’accompagne d’une ferveur où le témoignage et les images de Dieu ne perdent pas au change.

Vu des icônes couvertes en Ukraine. Comme autrefois nos statues pendant le carême. Là-bas, c’est pour être protégées des bombardements. Il ne doit pas y avoir beaucoup d’images de Joseph. Le culte au patriarche est assez récent dans le catholicisme. L’orthodoxie a moins avancé dans cette direction.

Pensé à ce passage de l’évangile où Marie, voulant s’approcher de Jésus, entend son fils dire «Qui est ma mère?». Preuve que la définition des rôles est à refaire plusieurs fois dans un parcours familial. Même là où l’hérédité semble avoir tout réglé.

Savouré les dernières sorties en ski de fond. Pensant à Masselet: «Le bonheur est comme la neige: il est doux, il est pur et il fond.» Profitez-en donc! La tempête de la St-Joseph sonne le glas de l’hiver.