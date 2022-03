Une reprise qui profite bien plus au gouvernement qu’aux Néo-Brunswickois

Nous avons discuté à plusieurs reprises dans l’espace réservé à cette chronique de la performance lamentable, voire de la mauvaise foi du gouvernement provincial en matière de prévisions financières au cours de la dernière année.

Au cœur du problème se trouvait le fait que le gouvernement ne semblait pas vouloir comprendre ce qui était pourtant évident, soit qu’une économie qui explose se traduit par des revenus qui font de même.

À son tour, l’idée d’un boom économique peut laisser entendre que tout va comme sur des roulettes ces jours-ci au Nouveau-Brunswick.

Ce n’est pourtant pas le cas. Si l’économie a «explosé» l’an dernier, c’est pour des raisons qui ne méritent pas qu’on se pète les bretelles.

La première, c’est que bien que sa croissance ait été forte, l’économie n’a en réalité fait que regagner le terrain perdu durant la brève mais sévère récession de l’année précédente. En d’autres mots, nous ne sommes pas plus avancés que nous ne l’étions au début de la pandémie.

En fait, à bien des égards, les choses sont pires. C’est le cas en particulier de l’emploi dans le secteur privé, qui a chuté de près de 5000 au cours des deux dernières années. Si l’on exclut le secteur de la vente de gros et de détail — gonflé à bloc par les mesures de soutien et de relance des autorités fédérales — on parle d’une perte de près de 9000 emplois.

La deuxième raison derrière la très forte croissance économique de l’an dernier, c’est que nous connaissons présentement une poussée inflationniste sans précédent depuis plus d’une génération. À elle seule, l’inflation explique près des deux tiers du bond extraordinaire de presque dix pourcent qu’aurait connu l’économie l’an dernier selon les prévisionnistes du secteur privé.

Comme leurs salaires ne suivent pas la hausse des prix, la plupart des Néo-Brunswickois se voient appauvris par la montée de l’inflation.

C’est tout particulièrement le cas pour les ménages aux revenus modestes, qui consacrent une plus grande partie de leurs ressources à se nourrir, se loger et se déplacer — les trois composantes de l’indice des prix à la consommation qui connaissent la plus forte croissance.

Or, si l’inflation ne profite pas à la plupart des Néo-Brunswickois, c’est une tout autre chose pour notre gouvernement provincial. Lorsque les prix augmentent rapidement, les recettes du gouvernement font de même. On n’a par exemple qu’à penser aux taxes de vente ou encore aux impôts sur la propriété.

Prenons l’exemple de la TVH. Selon les dernières projections, les recettes de cette taxe sont en hausse de plus de 350 millions $ cette année, soit plus de 20 pour cent. Le gouvernement a beau nous dire que cela est principalement causé par des «facteurs techniques», il ne faut pas non plus nous prendre pour des valises: si les recettes explosent, c’est aussi parce que les prix grimpent rapidement. Autrement dit, l’inflation, c’est payant.

Avec une inflation qui persiste et des salaires qui n’emboîtent pas le pas, l’année financière qui s’annonce pourrait en être encore une où les Néo-Brunswickois s’appauvriront alors que le gouvernement verra ses recettes gonfler.

Dans ces circonstances, la chose honorable à faire pour le gouvernement n’est pas d’enregistrer de nouveau un excédent historique sur le dos des contribuables, mais plutôt de venir en aide à ces derniers — à commencer par les moins fortunés — à lutter contre la vie chère.

C’est mardi, jour du budget, que nous saurons si Blaine Higgs continuera d’avoir plus à cœur le portefeuille de son gouvernement que ceux des Néo-Brunswickois.