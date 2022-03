En route vers la Coupe du Monde

L’équipe masculine canadienne de soccer entamera ce jeudi la dernière ligne droite pour valider son billet d’accès à la Coupe du Monde FIFA qui se déroulera au Qatar en novembre .

Pour sceller son destin, seulement 2 points suffisent au Canada pour assurer sa qualification et terminer parmi les trois équipes en tête de la Concacaf. Actuellement, il est garanti d’une quatrième place.

Dans une série de trois matchs, l’équipe canadienne affrontera d’abord le Costa Rica au Estadio Nacional de San José. Les Rouges, en première place du classement et toujours invaincus dans cette ronde finale de la Concacaf, devront se méfier des Los Ticos, actuellement en cinquième place du groupe et encore en course pour une qualification. John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe canadienne, veille à ce que ses joueurs restent concentrés et prêts à relever ce défi. Le but est d’entériner cette qualification sans tarder. « Il y a beaucoup d’enjeux pour le Canada alors que nous avons entamé ce parcours avec la mission de nous qualifier pour Qatar 2022, et rien n’a changé. »

L’objectif du Canada est précis, soit de valider sa qualification et de célébrer avec ses partisans à Toronto lors de la réception de la Jamaïque, ce dimanche 27 mars au BMO Field de Toronto. « II y a une possibilité de rentrer au pays et de vivre cette qualification avec nos partisans » dit l’entraineur-chef.

Tous les indicateurs semblent être au vert pour que se réalise cette qualification au Mondial, et ce, malgré l’absence du joueur vedette Alphonso Davies, qui n’a pas été appelé pour cette série de matchs. Les médecins de l’équipe du Bayern (son club) ont détecté une légère myocardite à la suite d’une infection à la COVID-19 en janvier dernier. Le chef d’orchestre des Rouges ratera donc les dernières rencontres du Canada, tout comme Samuel Piette et David Wotherspoon.

Les forces de caractère favorisant l’équipe canadienne sont assurément son esprit collectif et sa profondeur. Le milieu défensif du club belge KMSK Deinze Liam Fraser l’a encore exprimé lors de la conférence de presse qui amorce cette série de matchs : « Nous sommes soudés collectivement et nous avons une mentalité de gagneurs. Nous voulons finir fort. » Il précise que toute l’équipe est sur la même longueur d’onde pour finir cette compétition au premier rang, « Nous voulons démontrer que le Canada est la meilleure équipe dans cette zone du monde. »

Si le Canada devait perdre les deux premiers matchs de cette série, sa dernière chance d’obtenir les 2 points pour sa qualification directe au Mondial sera de gagner au Panama le 30 mars prochain.

À ce stade de la compétition, six des huit nations de la ronde finale de qualification de la Concacaf ont encore la possibilité de terminer parmi les quatre premières places, soit le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Panama, le Costa Rica et le Salvador. La Jamaïque et le Honduras sont déjà éliminés.

Rappelons que seules les trois premières places obtiennent un laissez-passer direct pour le Qatar. L’équipe terminant quatrième aura une dernière chance de se qualifier lors d’un match de barrage éliminatoire intercontinental qui se tiendra en juin.