Faciliter le droit à l’information et non l’inverse

C’est dans les années 1980 que le gouvernement fédéral et les provinces ont adopté des lois sur l’accès à l’information. Les règles guidant ces dernières sont simples en apparence. Le public a le droit de prendre connaissance de tous les documents émanant des gouvernements. Toutefois, pour des raisons valables comme la sécurité nationale et la protection de la vie privée, les gouvernements peuvent refuser de dévoiler en totalité ou en partie des documents. Les gouvernements ne peuvent pas agir de manière unilatérale et arbitraire lors de l’application des dites-lois.

Il existe des instances indépendantes pour traiter les demandes des citoyens tant au niveau fédéral que dans les provinces. Ce sont les tribunaux qui sont appelés à trancher et qui ont le dernier mot. Toutefois au cours des dernières décennies les gouvernements ont trop souvent été de mauvais élèves en ce qui concerne le respect de ces lois. De plus, ces derniers ont parfois lors de soi-disant modernisation et simplification des lois contribué au «déclin» du régime d’accès à l’information.

C’est le triste constat que faisait la commissaire à l’information du Canda, Suzanne Legault, lorsqu’elle a décidé de ne pas solliciter un second mandat. Elle a tenu à cette occasion des mots sévères à l’endroit du projet de loi présenté par le gouvernement de Justin Trudeau qui visait la modernisation de la Loi sur l’accès à l’information.

Le gouvernement de Blaine Higgs a déposé l’automne dernier lui aussi un projet de loi pour la modernisation la Loi provinciale sur le droit à l’information et à la vie privée. Le parrain du projet de loi, le ministre du Conseil du Trésor Ernie Steeves, expliquait que son intention était de rendre l’application de la Loi plus simple et efficace.

Plusieurs voix se sont fait entendre pour critiquer les modifications proposées par le ministre Steeves. L’ombudsman Charles Murray craint que le projet de loi 76 puisse permettre des décisions arbitraires. Le gouvernement pourrait perdre la confiance du public s’il se donne les moyens légaux pour retenir de l’information.

L’ombudsman croit que le projet de loi 76 devrait être passé au peigne fin par le comité de modification des lois et non celui de la politique économique. Le premier exige des audiences publiques et permet l’audition d’intervenants alors que ce n’est pas le cas pour le second.

Les partis d’opposition dénoncent également le projet de loi 76 qui selon le chef du parti vert, David Coon, va contribuer à ébrécher la loi depuis que celle-ci est entrée en vigueur. Comme le gouvernement Higgs dispose d’une majorité en Chambre et dans ses comités, il serait surprenant que les doléances à l’endroit de son projet de loi ne soient entendues.

C’est bien regrettable puisque lorsqu’un citoyen ou les médias décident de se prévaloir de la Loi sur l’accès à l’information pour demander des comptes de la part d’un ministère ou une agence gouvernementale, les documents en réponse sont souvent en grande partie noircis.