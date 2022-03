Nous, les dindons de la farce?

On a fêté le jour de la francofunny dimanche passé. M’en suis pas aperçu: j’étais pris sur TV5 dans une spéciale de La Grande librairie consacrée à mon idole Boris Cyrulnik, avant un reportage sur le mécène français de l’art contemporain François Pinault, suivi d’une diffusion sur Facebook de la commémoration des attentats terroristes de Toulouse-Montauban, en France, en 2012. Pas le temps de penser à la francofunny car trop occupé à la vivre!

Néanmoins, je me suis senti coupable du crime odieux de lèse-Cibici française. Après confession in petto, je me suis imposé comme pénitence de faire un chemin de croix médiatique: 14 minutes de RDI, toé!

Je m’attendais à un déluge d’information pro-francofunny, mais non: on y parlait du 197e défilé de la Saint-Patrick à Montréal! Que nenni, la francofunny!

On y glosait aussi sur des membres de la diaspora russe de New-York qui tenaient des propos ambivalents ou ambigus (je n’ai pu trancher) sur ce qui se passe en Ukraine, et j’ai appris en passant que les restaurants russes de New-York subissent une perte de clientèle. Au moins, elle a toujours les McDos!

***

Parlant de l’Ukraine, on nous a aussi présenté un reportage sur une initiative exemplaire à Lviv où des citoyens s’échinent, au péril de leur vie, à recouvrir les monuments patrimoniaux, églises, vitraux et autres, de matériaux protecteurs en cas de bombardements.

Pauvres z’eux! Dire que par ici, on s’échine plutôt à jeter ça à terre, c’tes vieilles affaires-là, pis on les remplace par des belles bâtisses modernes de style néo-redondant avec des belles vitres teintées comme dans les pays en voie de développement!

Parlez-en au vieux collège Saint-Joseph de Memramcook – monument emblématique de la Renaissance acadienne devenu patate chaude politique indigeste – qu’on finira par vendre au plus offrant qui, lui, aura l’odieux de trouver les prétextes pour justifier, un jour peut-être pas si lointain, sa démolition.

Je rappelle que la belle église de Barachois, joyau patrimonial acadien, allait être démolie aussi, en 1981, une subvention fédérale à cet égard ayant été accordée. Il a fallu l’intervention in extremis du ministre Jean-Maurice Simard, à la demande du comité de sauvegarde, auprès du ministre Roméo LeBlanc, pour la transformer en subvention de restauration, avec participation financière du gouvernement provincial. Ce à quoi consentit le ministre LeBlanc. Mais on n’élit pas toujours de tels visionnaires en politique.

***

Finalement, comme je terminais mon chemin de croix, le RDI annonçait une nouvelle touchant le Niou-Brunswick! Yéé.

Ça d’l’air qu’une plainte aurait été formulée par une madame au sujet de quelque chose liée aux mesures sanitaires. Je ne peux toutefois pas commenter la nouvelle vu que toutes les parties concernées ont déclaré qu’elles ne pouvaient la commenter!

Comment commenter l’incommentable?

***

Une chance que la francofunny de par ici dure juste une journée. Y a des pays même pas français où ça dure un mois, toé!

Imaginez si on avait ça ici! On serait obligé pendant tout un mois de parler français, de lire en français, de fredonner des chansons françaises et même de visionner des films en français!

Pire: à trop fêter, on pourrait finir par aimer ça, vivre en français à l’année longue! Et se mettre à exiger de l’affichage français, des films français, des menus français, des immigrants français et peut-être même une Bibliothèque nationale de l’Acadie! Même à travailler en français à Ottawa et à Fredericton! Imaginez nos députés parler français au parlement! Incroyable.

On pourrait même finir par se considérer vraiment l’égal des autres! Trop drôle.

***

Une journée pour se fêter la langue, c’est amplement assez, parce que le reste de l’année on a pas mal de pain sur la planche! En effet, le gouvernement fédéral vient de présenter un projet de loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, tandis que, de son côté, le gouvernement du Niou-Brunswick procède à l’aggiornamento de sa propre Loi sur les langues officielles.

Il serait même question de bonifier les cours d’immersion française des écoliers anglophones, au risque de les traumatiser pour trois futures générations parfaitement bilingues! Ayoye.

Va falloir penser à les scruter minutieusement, ces projets, à les lire entre les lignes, à chercher les mots qui n’y sont pas ou ceux qui sont de trop, à vérifier les temps de conjugaison. Car il y a une vilaine différence entre l’indicatif présent et le conditionnel…

***

Tenez, par exemple: «l’égalité réelle» future promise par le fédéral, ça fait déjà 40 ans qu’elle a force de loi au Niou-Brunswick. On l’appelle même la loi sur… l’égalité! Et elle est même inscrite dans la Constitution du pays! Quelqu’un a noté un changement majeur en quarante ans?

Cette loi sur l’égalité stipule que chaque communauté linguistique a le droit de créer des institutions distinctes «où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales». En avons-nous créé une seule?

Cette loi intime aussi au gouvernement provincial d’encourager «par des mesures positives, le développement culturel, économique, éducationnel et social» de chaque communauté. À cet égard, quel est le bilan des gouvernements provinciaux depuis quarante ans, hormis le Commissariat aux langues officielles qui ne fait que constater, année après année, que plus ça change, plus c’est pareil?

***

La Lieutenante-gouverneure est bilingue? Le premier ministre a appris le français tel qu’il l’avait promis? Il est devenu francophile?

Ça va, la santé linguistique? Ambulanciers? Examens des infirmières? Foyers de soins? Maternelles et garderies? Affichage municipal? Elle pète le feu, l’immigration francophone? Ce sont maintenant des francophones ici et à Ottawa qui sont chargés de recruter les immigrants francophones de la province? On en accueille combien par année déjà?

Pas de danger de perdre un député francophone ou deux avec une refonte de la carte électorale? Pas de danger de voir le pourcentage de voix francophones à l’Assemblée législative diminuer? A-t-on des garanties?

Enfin, qu’est-ce que ça va nous prendre, francophones du Canada, pour comprendre que nous sommes les dindons de la farce? Encore plus de semaines de la francofunny?

Pray tell.

Han, Madame?