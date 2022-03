Des voix de femmes déterminées

Je vous propose deux œuvres singulières, l’une littéraire avec le premier roman de Fatoumata Guindo et l’autre musicale avec l’album Chiac Disco de Lisa LeBlanc. Bienvenue dans ces deux univers personnels qui ne manquent pas d’audace.

Inspectrice Ina, Fatoumata Guindo

Ce premier roman de l’auteure de Moncton d’origine malienne m’a particulièrement touchée en raison du propos sur les conditions des femmes. Dans sa préface, l’auteure qui est aussi étudiante en administration des affaires à l’Université de Moncton et engagée dans le mouvement associatif raconte que ce premier ouvrage est l’oeuvre de multiples questionnements concernant, entre autres, les nombreux crimes commis envers les femmes et les filles. Ceux-ci sont souvent gardés sous silence au nom de la «conservation de nos diverses cultures… et égos», avec des conséquences souvent atroces pour les femmes affectant toute leur vie.

Si en temps de conflit et de guerre, les femmes sont particulièrement ciblées par la violence sexuelle, en temps de paix, la situation reste grave, mentionne l’auteure.

Inspectrice Ina est aussi un roman d’espoir. Il raconte l’histoire d’une Malienne, Idiatou Diarra, communément appelée Ina, qui quitte Bamako pour faire des études en criminologie à Moncton. Une fois son diplôme en main et de retour dans son pays, elle obtient un poste d’inspectrice. Elle aura alors à enquêter sur le décès d’une adolescente de 16 ans, Amina, morte dans des circonstances suspectes. Le corps de la jeune fille est retrouvé dans sa chambre. Tout comme son collègue Seydou, Ina soupçonne qu’elle n’est pas morte de façon naturelle. Or la famille rejette l’idée d’une enquête et procède à l’enterrement de leur fille, sans autopsie, afin d’éviter de briser la tradition bien ancrée dans la culture du pays.

Contre vents et marées, Ina mène son enquête. Au fil du récit, on découvre l’histoire d’une femme déterminée, ambitieuse, qui n’a pas froid aux yeux et qui a décidé de faire sa vie comme elle l’entend, malgré les pressions de son entourage pour qu’elle se marie. Ina aimerait bien qu’on respecte son travail d’enquêtrice.

«Mon problème consistait dans le fait que je voulais que, sur le terrain, on ne voie pas la femme, mais l’inspectrice. Et pour cela, il y avait encore beaucoup de travail à faire. La condition féminine était encore plus complexe que je ne le croyais», souligne la narratrice.

Elle constate que trop souvent la femme est valorisée pour son rôle d’épouse et dans l’éducation des enfants.

Tout n’est pas simple dans cette histoire. Ina se liera aussi d’amitié avec la famille d’Amina et fera face à plusieurs questionnements. L’auteur pose un regard lucide en brisant certains mythes sur son pays. Elle dédie ce livre à la mémoire de son grand-père, un amoureux des livres.

Mentionnons tout d’abord la force du propos engagé de cette œuvre au féminisme assumé. L’auteure qui aborde plusieurs sujets bien documentés propose un récit captivant. Son écriture est simple, claire, avec une approche personnelle, bien que parfois elle comporte certaines maladresses. Pour un premier roman, c’est plutôt prometteur. (Éditions de la Francophonie, 2022). ♥♥♥

Chiac Disco de Lisa LeBlanc – Gracieuseté Bonsound Inspectrice Ina de Fatoumata Guindo – Gracieuseté Éditions de la Francophonie

Chiac Disco, Lisa LeBlanc

Le troisième album, le premier en français depuis dix ans, de l’auteure-compositrice-interprète de Rosaireville est enfin sorti. Depuis sa parution, ce nouvel opus de l’Acadienne ne passe pas inaperçu.

Elle nous offre cette fois, un album disco, certainement influencé par l’univers de son personnage de Bélinda, la reine du bingo. Or Chiac Disco est une œuvre plus élaborée évoquant l’exubérance des années 1970. Du disco funky de haute voltige bien assumé qui navigue à travers plusieurs couleurs musicales.

Avec ce nouvel opus flamboyant, on danse, on sourit et on est touché. Le moins que l’on puisse dire c’est que la chanteuse acadienne à la voix unique et au franc-parler ne s’enferme pas dans un carcan et ose sortir des sentiers battus avec cette œuvre qui dégage un sentiment de liberté. Je vous mets au défi de ne pas danser en écoutant cette nouvelle collection de dix pièces. On y retrouve, entre autres, Gossip (en deux parties) qui rend hommage à son village natal, Me semble que c’est facile, une chanson émouvante sur l’amour et Le menu acadien qui fait l’éloge des mets typiques d’ici. L’humour teinte parfois les textes.

Même si la musique est dansante, le disque ne manque pas de profondeur. Elle aborde l’épuisement et le vide intérieur. «Comment combler un vide qui n’a pas encore de nom et pendant ce temps-là les jours deviennent un grand désert/je me suis enfoncée dans mes propres sables mouvants…» (extrait de la pièce Dans l’jus).

Accompagnée des musiciens Mico Roy et Léandre Bourgeois (Les Hôtesses d’Hilaire), elle a réalisé cet album avec son amoureux et complice musical, Benoît Morier.

Après avoir enfilé spectacle après spectacle un peu partout sur la planète, celle qui était «toujours sur la go» a rangé son banjo en 2019 pour prendre une longue pause de la scène. Avec la sortie de l’album (18 mars), elle repart en tournée.

Si Chiac Disco est ravissant et fort remarquable à plusieurs points de vue, il reste que je m’ennuie un peu du folk trash de l’artiste acadienne. ♥♥♥♥