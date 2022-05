Un roman au goût de miel

Cette semaine, je vous emmène de nouveau en Ukraine avec le plus récent roman d’Andreï Kourkov, absolument fabuleux. En musique, Matt Stern, de la Colombie-Britannique, offre son premier album en français que j’ai eu la chance d’écouter juste avant sa sortie.

Les abeilles grises, Andreï Kourkov

Ce nouveau roman d’Andreï Kourkov suscite une gamme d’émotions et de réflexions. Encore une fois, le romancier ukrainien (Le pingouin) arrive à créer un univers immensément riche aux différentes teintes de gris, à la fois intimiste, philosophique, humain, poétique et à l’humour un peu décalé. Troublant d’actualité, ce roman apporte un nouvel éclairage sur le conflit d’aujourd’hui. L’histoire se situe d’abord dans la région du Donbass à la frontière de la Russie, alors que la guerre fait rage entre les séparatistes pro-russes et l’armée ukrainienne.

Cette guerre dure depuis huit ans après que la Russie ait annexé la Crimée en 2014. Des Ukrainiens ont été obligés de quitter leur village, leur ville et leur maison pour se réfugier ailleurs dans leur pays.

C’est l’histoire de deux hommes qui ont choisi de rester dans leur petit village abandonné dans la zone grise, coincé entre armée ukrainienne et séparatistes pro-russes. Sergueïtch et Pachka vivent comme des laissés-pour-compte. En étant les seuls habitants du village, ces deux ennemis d’enfance sont obligés de s’entraider pour ne pas sombrer. Leurs points de vue sur le conflit divergent. Leurs conditions de vie sont rudimentaires, n’ayant plus d’électricité, ils sont forcés de se chauffer au charbon.

Ancien inspecteur de la sécurité dans les mines et apiculteur dévoué, Sergueïtch croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attiraient des clients prestigieux pour dormir sur ses ruches afin de retrouver le bien-être. Au printemps, l’apiculteur décide de partir avec ses six ruches afin que ses abeilles puissent butiner dans un endroit plus calme loin des bombardements.

C’est ainsi que le personnage très attachant entreprend un périple jusqu’en Crimée. Même une fois rendu dans ces régions plus douces et fleuries, la surveillance des autorités russes n’est jamais très loin. Et la peur est bien présente. On la sent partout. Tout au long de son aventure qui prend divers tournants, il fait face au conflit, aux autorités et aux nombreux postes de contrôle. Mais sa route le mènera aussi à faire des rencontres inspirantes. L’auteur jette un regard sans complaisance sur son pays, avec une pointe d’ironie.

Ses abeilles qu’il affectionne particulièrement deviennent un peu le symbole de l’espoir et du renouveau.

Les abeilles grises nous permet de mieux comprendre l’Ukraine, sa complexité, sa diversité et le courage de son peuple. Rien n’est tout noir, ni tout blanc. Au fil des pages, on s’adapte au rythme lent du récit qui fait place au rêve et au silence. Tout comme dans Le pingouin, la nature occupe une place importante, soulignant du même souffle sa sagesse. «La sagesse de la nature, voilà ce qui enchantait Sergueïtch. Partout où la sagesse de la nature lui était apparente et intelligible, il en comparait les manifestations avec l’existence humaine. Il les comparait et ce n’était pas à l’avantage de la seconde.»

Quelle plume fantastique! Un roman grave, captivant, empreint d’humour et d’autant plus poignant compte tenu de la guerre en cours. Ce roman a été publié dans sa langue originale juste avant le déclenchement de la guerre actuelle. Encore une fois, je me suis délectée en lisant ce roman d’Andreï Kourkov paru récemment dans sa version française. (Liana Levi, 2022). ♥♥♥♥

Le 26 mai 2022. Andréï Kourkov a publié un nouveau roman Les abeilles grises. Gracieuseté. Matt Stern lance aujourd’hui un premier album complet en français. – Gracieuseté Matt Stern – Gracieuseté Matt Stern – Gracieuseté

Rien qu’un animal, Matt Stern

Très joli, ce nouvel opus de Matt Stern sur lequel il propose 11 titres dans un style pop-soul-folk. L’auteur-compositeur-interprète de Victoria sur l’île de Vancouver, dont la langue maternelle est l’anglais, offre ainsi son premier album complet en français. Une musique paisible et envoûtante qui fait du bien en ces temps plutôt instables. Les textes sensibles témoignent de ce besoin de prendre soin des autres, de les tenir par la main pour les aider à passer à travers des moments difficiles. «Viens avec moi, on part à l’aventure, tiens-moi par la main on va s’envoler c’est sûr. N’arrête pas de courir, je reste à tes côtés, si tu fais face à des obstacles on va les surmonter…» (extrait de la chanson Ne me dis pas).

Des ballades aux mélodies accrocheuses, une voix délicate tout en nuances qui arrive à nos oreilles comme un murmure réconfortant. Il me fait penser à certains égards à l’univers de Karim Ouellet. Il traite des relations interpersonnelles, des émotions et de la condition humaine.

Certaines pièces de ce nouvel album se retrouvaient déjà sur d’autres enregistrements. Avec ce nouvel opus, on peut dire que l’artiste ouvre ses horizons et offre une œuvre sincère et authentique. Une belle découverte. Ce premier effort dans l’univers de la chanson française est plutôt réussi sans pour autant révolutionner le genre. L’album sort le 26 mai.

Matt Stern qui a fait paraître trois albums et quelques micros disques en anglais s’est produit sur différentes scènes au Canada et à l’étranger. ♥♥♥