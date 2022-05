La voiture électrique est-elle vraiment plus verte que la voiture à essence?

Le Canada multiplie les initiatives afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment en encourageant l’électrification du transport.

Le gouvernement fédéral a notamment l’intention d’imposer qu’au moins 20% des ventes de véhicules neufs soient des véhicules zéro émission d’ici quatre ans. À terme, Ottawa exigera que 100% des voitures vendues soient électriques en 2040.

Louis Haché, de Dieppe, se demande toutefois si la voiture électrique est vraiment plus verte que la voiture à essence classique.

Pour le savoir, Question de science a fait appel à Jennifer Dunn, spécialiste du cycle de vie des objets au Center for Engineering Sustainability and Resilience et professeure à l’Université Northwestern, à Toronto, en Ontario.

La réponse, dit la spécialiste, est oui. Il ne faut toutefois pas se leurrer, la voiture électrique (VE) n’est pas sans conséquence sur l’environnement.

Fabrication

Contrairement aux voitures à essence qui relâchent de nombreux composés polluants de leurs pots d’échappement, dont des GES, les VE sont sans émissions.

Lorsqu’on s’intéresse à leur fabrication, c’est toutefois une tout autre histoire.

Le problème réside principalement dans l’extraction des métaux précieux – cobalt, nickel, cuivre, lithium – utilisés dans la fabrication des piles des voitures électriques.

Leur extraction et leur purification nécessitent d’importantes quantités d’énergie, parfois obtenue à partir de la combustion de sources polluantes comme le charbon.

«Ces métaux sont tous problématiques de différentes manières, dit Jennifer Dunn. Par exemple, on retrouve du soufre dans le minerai qui contient le nickel. Lors de la purification dans les fonderies, cela produit des émissions d’oxyde de soufre, impliquées dans les pluies acides. Puisque certaines fonderies sont situées dans des pays où il y a peu de normes environnementales, cela peut causer des problèmes de pluies acides à l’échelle locale et d’importantes émissions de GES puisqu’il s’agit d’un procédé qui demande beaucoup d’énergie.»

L’extraction du lithium – souvent qualifié d’or blanc parce que la demande mondiale pour ce métal a explosé depuis quelques années – génère peu de GES, mais apporte toutefois d’autres défis.

La majorité des réserves mondiales de lithium se retrouvent en Amérique du Sud (Chili, Bolivie, Argentine), dans les lacs salés des hauts plateaux andins. Les sels de lithium sont obtenus en pompant l’eau de ces lacs et en la laissant s’évaporer afin de récolter le précieux métal. Même si ce procédé nécessite relativement peu d’énergie, la pratique commence à menacer les écosystèmes de la région et créer des problèmes d’approvisionnement d’eau pour les populations de ces régions.

En voulant régler un problème écologique en abandonnant les voitures à essence, on aura fini par en créer de nouveaux et ceux-ci risquent de s’aggraver au fur et à mesure que la demande mondiale pour les VE ira en augmentant.

Une partie de la solution pourrait venir de techniques de recyclage des batteries des voitures électriques afin de récupérer les métaux utilisés dans leur fabrication. Pour l’instant, ces procédés ne permettent pas de recycler le lithium des batteries, mais de nombreux procédés de recherche visant à rendre la chose possible sont en train d’être développés.

Un meilleur bilan

La production d’une VE peut être jusqu’à deux fois plus polluante qu’une voiture à essence, mais son bilan d’émissions de GES sur sa durée de vie totale reste meilleur.

«Pour chaque kilomètre conduit, il y a moins d’émissions de GES qu’une voiture conventionnelle, même lorsque l’on prend en compte l’extraction des métaux utilisés afin de fabriquer les batteries», précise Mme Dunn.

Il faut toutefois que la VE roule une certaine distance avant d’avoir un bilan d’émissions de GES plus intéressant que celui d’une voiture conventionnelle.

Dans une étude publiée par Hydro-Québec en 2016, on notait par exemple qu’une voiture électrique devait rouler plus de 32 000 km au Québec avant d’avoir un meilleur bilan d’émissions.

Après cette distance, une voiture conventionnelle émet de plus en plus de GES sur sa durée de vie. Par exemple, après avoir roulé 150 000 km, une VE aura émis 65% moins de GES qu’une voiture à essence ayant roulé la même distance. À 300 000 km, c’est 80% moins d’émissions.

Évidemment, ce bilan est moins bon dans les endroits où l’électricité utilisée pour la recharge des batteries de la VE provient d’une source d’énergie polluante.

Impact social des voitures électriques

Traditionnellement, les scientifiques qui se sont intéressés à l’analyse du cycle de vie des objets ont mesuré leur impact environnemental sans toutefois s’intéresser aux conséquences sociales de leur fabrication.

Jennifer Dunn s’est donc associée à des chercheurs en sciences sociales afin de comprendre les impacts humains de l’extraction du nickel en République démocratique du Congo.

Dans une étude publiée en décembre, les chercheurs ont découvert que cette industrie était notamment associée à une augmentation de conflits violents et à l’insécurité alimentaire. Certains Congolais ont aussi rapporté avoir été forcés de quitter leur maison ou leur ferme et de travailler dans des conditions peu sécuritaires.

«Les voitures électriques ont un rôle important afin de remédier à la crise climatique, mais il est important de se pencher attentivement sur la chaîne d’approvisionnement de ces métaux et faire tout ce que nous pouvons pour réduire l’impact environnemental et social dans les communautés où ils sont extraits», dit Jennifer Dunn.

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à: justin.dupuis@acadienouvelle.com