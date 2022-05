Top Gun – Maverick: meilleur que l’original!

Il aura fallu attendre 36 ans, mais le film culte Top Gun (1986) a enfin une suite. Et quelle suite!

En salle depuis jeudi soir, Top Gun: Maverick utilise la même recette que le film original pour nous faire passer un moment inoubliable au cinéma: action, humour, amour, tension, scènes aériennes époustouflantes, moments larmoyants et, bien sûr, Tom Cruise.

Lancé en pleine Guerre froide et tourné par le regretté Tony Scott (Days of Thunder, Beverly Hills Cop II), Top Gun racontait l’histoire de Maverick (Cruise), un talentueux, mais très indiscipliné pilote de chasse américain. Après la mort à l’entraînement de Goose, son meilleur ami et coéquipier, Maverick a participé à une délicate mission lors de laquelle il abattit trois avions ennemis (fort probablement soviétiques) et devint une légende.

Soutenu par une trame musicale décorée d’un Oscar, Top Gun a lancé ou entretenu la carrière d’un paquet de vedettes (Cruise, Val Kilmer, Tim Robbins, Michael Ironside et Meg Ryan, notamment), a réalisé des recettes mondiales de près de 400 mil­lions $ (pour un budget de 15 millions $) et est préservé à la bibliothèque du Congrès américain pour «son importance culturelle, historique et esthétique» depuis 2015.

Réalisé par Joseph Kosinski (l’excellent Only the Brave), Top Gun: Maverick se déroule une trentaine d’années après les événements du film original.

Pilote d’essai dans le secteur privé, Maverick est recruté afin de préparer les 12 meilleurs jeunes pilotes des États-Unis pour une mission qui frôle le suicide. Parmi les élèves, Rooster (Miles Teller), le fils de Goose, avec qui Maverick entretient des liens empreints de remords.

Premier constat: Top Gun: Maverick pige à deux mains dans le sac de nostalgie. La scène d’ouverture est pratiquement la même que dans le film original, tout comme la musique, la moto de Maverick, ainsi que ses Ray-Ban et son célèbre manteau d’aviateur. La trame narrative du film de Kosinski suit aussi très fidèlement celle du chef-d’oeuvre de Scott, si ce n’est que pour les assez originales 15 dernières minutes.

Malgré tout – et je ne pensais jamais écrire ça en raison de mon admiration pour l’oeuvre originale -, l’élève a dépassé le maître et Top Gun: Maverick est un film beaucoup plus étoffé et soigné que Top Gun.

À commencer par le scénario et le jeu des comédiens. Le film original était spectaculaire, sauf quand un personnage ouvrait la bouche – ce qui, avec le recul, est étrange compte tenu du talent impliqué. Dans Maverick, les personnages sont mieux définis. Mais surtout, Cruise n’est pas la caricature du héros d’action qu’il est devenu après Top Gun. Fini la bravade et l’invincibilité. Malgré son talent immense, Maverick est dépeint comme un humain, avec ses peurs, ses doutes et ses désirs.

Notre pilote préféré est aussi mis devant un paquet de dilemmes difficiles, la plupart ayant trait à Rooster, Maverick souhaitant tenir le fils de son meilleur ami le plus loin possible du danger.

Le son est de son côté exceptionnel – un Oscar semble à porter de main -, tout comme les séquences aériennes, qui sont probablement les plus élaborées et les plus réussies de l’histoire du cinéma.

Pour tout dire, malgré l’omniprésence du gars des vues, Top Gun: Maverick est un film touchant et profondément humain. C’est l’histoire simple et universelle d’un héros, de ses choix, de ses regrets et de sa rédemption. À voir, si c’est possible, avec votre père ou votre fils, question de décupler l’intensité de l’expérience.

(Quatre étoiles sur cinq)

Tic et Tac, les Rangers du risque: le film

Tic et Tac, les Rangers du risque: le film (Disney+). – Gracieuseté

Depuis quelques années, mes attentes ne sont jamais bien grandes quand Disney ressuscite un projet qui a connu du succès dans le passé. Surtout quand un film est lancé directement en ligne. J’ai donc été très agréablement surpris par Tic et Tac, les Rangers du risque: le film (Chip ‘n Dale: Rescure Rangers; Disney+).

Nés du crayon de Bill Justice en 1943, Tic et Tac sont deux tamias fauteurs de troubles qui ont été en vedette dans une trentaine de courts-métrages produits par Disney.

En 1988, les deux rongeurs sont devenus les vedettes de leur propre série dans laquelle ils sont aux commandes d’une agence de détectives en compagnie de Gadget, Monterrey Jack et Zipper.

Dans le cadre de leurs aventures, les petits tamias enquêtaient sur de grands crimes.

Bien que très populaire, la série n’a pas été reconduite après sa troisième saison.

Après nous avoir montré les débuts de l’amitié entre les deux rongeurs, Tic et Tac, les Rangers du risque: le film nous transporte à notre époque, alors que Tic et Tac sont en froid, le premier étant vendeur d’assurances et le second vivant de sa gloire passée en faisant le circuit des conventions.

Un jour, leur vieil ami Monterrey Jack les contacte: il doit de l’argent à un personnage louche et craint pour sa sécurité. Quelques jours plus tard, à l’instar de nombreux personnages de dessins animés tombés dans l’oubli, il disparaît. Il n’en faut pas plus pour que Tic et Tac, aidés d’une jeune policière (KiKi Layne), enquêtent.

Il est évident que ce nouveau film s’adresse aux petites familles dont les parents étaient enfants à l’époque des Rangers du risque et dont les rejetons sont maintenant en âge de consommer du contenu en continu. Et force est de constater que l’oeuvre a de quoi plaire aux deux groupes d’âge.

Le mélange de 3D, de dessins animés, de différents styles d’animation et de comédiens en prises réelles est impressionnant. Les petites craques lancées aux programmeurs et dessinateurs du passé sont de plus hyper tordantes.

Le ton du film est par ailleurs extrêmement irrévérencieux. Les scénaristes se moquent d’un paquet de trucs associés à la culture populaire. Ils se permettent même un jab à leur propre scénario, pas beaucoup plus original ou inventif que celui d’un épisode de Tic et Tac de 22 minutes des années 1980.

La grandeur de ce film est toutefois dans la détails. Gardez les yeux et les oreilles bien ouverts parce que l’arrière-plan et les dialogues regorgent de référence à des oeuvres cultes telles Terminator, Les Simpson, Jurassic Park, Star Wars, The Fast and the Furious, et même… La Pat Patrouille. Voilà ce que j’appelle du bonbon sur écran!

(Quatre étoiles sur cinq)

Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor dans une scène de la série Obi-Wan Kenobi (Disney+). – Gracieuseté

Cette semaine a marqué le 45e anniversaire du lancement du film de science-fiction le plus influent et populaire de l’histoire, Star Wars (1977). Signe que la saga est plus pertinente que jamais malgré son âge, la très attendue série Obi-Wan Kenobi a été mise en ligne sur Disney+, vendredi.

Vous l’aurez deviné, la minisérie de six épisodes raconte les aventures du chevalier Jedi du même nom lors de son exil sur la planète Tatooine.

Réalisé par Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après la naissance de l’Empire galactique et des jumeaux Skywalker, de même que la mort de Padmé Amidala et celle, «d’un certain point de vue», d’Anakin Skywalker.

On retrouve donc un Obi-Wan (Ewan McGregor) déprimé, désabusé et reclus, qui occupe son temps entre un travail dans ce qui ressemble à une boucherie et son devoir de garder un oeil sur un jeune Luke Skywalker – maintenant sous la garde du fermier Owen Lars.

Obi-Wan vit constamment dans la peur d’être découvert par un groupe de sbires à la solde de Darth Vader, les Inquisiteurs, dont le mandat est de traquer et tuer les Jedi qui ont survécu au funeste Ordre 66.

Quand Obi-Wan recevra un appel à l’aide de son vieil ami Bail Organa (Jimmy Smits), le chevalier Jedi n’aura d’autre choix que de s’exposer, compromettant ainsi sa sécurité – et par extension, celle de Luke…

Pour le moment, seuls les deux premiers épisodes de la série sont en ligne. Les quatre autres suivront à raison d’un chaque vendredi jusqu’au 22 juin. Et les épisodes restants ont intérêt à être mémorables parce que les deux premiers sont plutôt décevants et ennuyeux.

Je comprends que la première heure de la minisérie avait pour but de nous montrer le monotone quotidien d’Obi-Wan. Par contre, on y est témoin d’absolument rien de nécessaire ou d’unique.

Rien du moins de l’ampleur de la première apparition de bébé Yoda ou d’Ahsoka Tano (The Mandalorian), ou de la résurrection de Boba Fett (The Book of Boba Fett).

La seule réelle surprise vient du fait que ce n’est pas pour protéger Luke qu’Obi-Wan reprend les armes. Et heureusement que le personnage en détresse est fascinant et plein d’esprit parce que la série serait autrement jusqu’à présent dépourvue de la moindre once de charisme ou d’humour.

Autre point décevant: les effets spéciaux sont par moment grossiers alors que la musique est banale, deux péchés auxquels Star Wars ne nous a pas habitués. Se pourrait-il que Disney ait coupé les coins ronds afin de lancer Obi-Wan Kenobi le plus rapidement possible? On connaîtra la réponse dans un mois.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Pistol

(Sur Disney+ mardi)

Les amateurs de rock and roll ne voudront pas rater cette série documentaire au sujet du très bruyant et kaléidoscopique groupe Sex Pistols.

The Boys – Saison 3

(Sur Prime Video vendredi)

Parfois grotesque, mais toujours irrévérencieuse, cette série de super héros est unique en son genre. Trois épisodes seront mis en ligne vendredi. Les cinq autres suivront à raison d’un par semaine. La bande-annonce promet un Billy Butcher (le superbe Karl Urban) doté de super pouvoirs pour 24 heures!

Une mère parfaite

(Sur Netflix vendredi)

Cette minisérie germano-française de quatre épisodes porte sur une mère (Julie Gayet) convaincue de l’innocence de sa fille (Eden Ducourant) accusée de meurtre.

Hollywood Stargirl

(Sur Disney+ vendredi)

Lancé en 2020, Stargirl est un des films qui m’a le plus charmé ces dernières années. Voici sa suite, avec encore une fois la très talentueuse Grace VanderWaal dans le rôle-titre. Cette fois, l’inspirante adolescente quitte sa petite ville natale de l’Arizona pour faire carrière dans l’industrie californienne du divertissement.

Interceptor

(Sur Netflix vendredi)

Ce premier long métrage du réalisateur Matthew Reilly porte sur une soldate (l’Espagnole Elsa Pataky; Elena dans la saga Fast & Furious) contrainte de protéger un entrepôt de missiles contre des attaques coordonnées. Le message fémininement positif de ce huis clos d’action semble s’inspirer d’Alien (1979) et Atomic Blonde (2017).