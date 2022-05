Le retour des Marcos aux Philippines

Le dictateur Ferdinand Marcos a dirigé d’une main de fer les Philippines jusqu’en 1986 et a laissé un souvenir amer aux victimes de son régime. Pourtant son fils, Ferdinand Marcos Junior, qu’on surnomme souvent « Bongbong », a été élu à la présidence de son pays grâce à une écrasante victoire le 9 mai dernier.

Pendant plus de vingt ans, de 1965 à 1986, le dictateur Ferdinand Marcos a été à la tête des Philippines avant d’en être chassé, avec sa famille, dans le déshonneur et de s’exiler à Hawaï où il mourra en 1989. Son règne aura marqué l’histoire par l’affaiblissement des droits démocratiques, notamment avec la loi martiale et la répression des dissidents, et par la corruption qui aura permis à sa famille de s’enrichir en volant des milliards de dollars au pays.

Cependant, aux Philippines comme dans plusieurs grandes démocraties, des dynasties s’installent au pouvoir parce qu’elles réussissent à incarner une marque qui rassure ou même la nostalgie d’une époque. Les Marcos semblent bénéficier d’un regain de popularité auprès d’une grande partie de la population qui a été déçue par les espoirs économiques promis par la révolte populaire qui a causé la chute du régime en 1986 et qui ne se sont pas concrétisés.

Ce regain de nostalgie a permis au fils du dictateur Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Junior, dit « Bongbong » ou « BBM », de gagner haut la main l’élection présidentielle. Même si son nom de famille évoque une dictature ayant causé des milliers de morts et semble donc lourd à porter, il n’a jamais, durant sa campagne, exprimé le moindre remords pour les abus et la corruption qui ont caractérisé le règne de son père.

Au contraire, Ferdinand Marcos Junior a voulu séduire une partie de la population pour qui le nom Marcos est associé à un certain un « âge d’or » des Philippines qu’on caractérise, dû à la loi martiale de l’époque, à la loi et l’ordre de même qu’à de grands projets d’infrastructures. Il faut dire que les plus jeunes générations n’ont pas connu la dictature et il y a plus de la moitié de la population en âge de voter aux Philippines qui a moins de 40 ans.

Auprès de cette population plus jeune, le clan Marcos a inondé les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok, Youtube, Instagram et Facebook, afin de réécrire l’histoire à leur avantage. Ces campagnes sont très efficaces puisque les Philippines sont parmi les pays étant les plus grands utilisateurs de réseaux sociaux.

La campagne de Bongbong Marcos s’est d’ailleurs déroulée sans les médias traditionnels. Il a refusé les entrevues dans les grands médias et de participer à des débats préférant communiquer via les réseaux sociaux où sévissait la désinformation qui glorifiait l’ère Marcos.

Qui plus est, le populisme avait déjà le vent en poupe aux Philippines grâce à l’élan du président sortant Rodrigo Duterte. Rodrigo Duerte a su amener aux Philippines une forme de populisme très violent en disant, par exemple, utiliser le meurtre pour lutter contre la drogue.

En continuité avec le populisme de Rodrigo Duterte, Ferninand Marcos Junior a su miser sur la frustration des classes populaires de même que leurs inquiétudes face à la criminalité. La page Rodrigo Duerte n’est donc pas vraiment tournée, d’autant plus que sa fille, Sara Duerte, a été élue vice-présidente.

Ferdinand « Bongbong » Marcos Junior cherche donc à incarner l’homme fort qui, comme son prédécesseur, fait de la loi et l’ordre sa priorité. Il cherche également à incarner le ressentiment des classes populaires même si, paradoxalement, les goûts de luxe de sa famille, notamment la collection de 3 000 paires de chaussures de sa mère Imelda Marcos, avaient scandalisé le pays dans les années 1980.

Il y a différents courants de populisme dont un courant réactionnaire qui ne cherche pas uniquement à faible table rase du passé en décrivant les politiciens comme « tous pourris », mais qui en appel à un prétendu âge d’or. Parfois, ce sont des périodes plutôt vagues comme le « Make America Great Again » de Donald Trump aux États-Unis, alors que d’autres fois ce sont des périodes plus précises qui sont souvent aussi les périodes les plus sombres. Ferdinand Marcos Junior, qui deviendra président des Philippines le 30 juin prochain, est sans doute le chef d’État qui incarne actuellement le mieux ce courant.