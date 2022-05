Gaz de schiste: Higgs joue avec le feu

Dans ses échanges avec les médias, le premier ministre Blaine Higgs s’exprime souvent avec une candeur rafraîchissante. On peut ne pas être d’accord avec ce qu’il dit, mais le fait demeure que le premier ministre a moins tendance à nous servir des réponses toutes cuites que bien d’autres leaders politiques.

Parfois, il est cependant difficile de savoir comment interpréter ses propos. Ce fut le cas plus tôt ce mois-ci, alors qu’il a déclaré publiquement qu’il serait peut-être temps de revoir le moratoire sur le gaz de schiste en place depuis la fin 2014.

Tout le monde qui vit au Nouveau-Brunswick depuis un certain temps sait très bien que s’il est un sujet qui peut susciter la controverse, voire inciter à la violence, c’est bien la fracturation hydraulique.

Dans un tel contexte, il serait normal de s’attendre à ce que notre premier dirigeant politique marche sur des œufs dans ce dossier et qu’il ne soulève la possibilité de lever le moratoire qu’après mûre réflexion.

Or, avec Higgs, il ne faut pas présumer que ce fut le cas. Ses propos n’étaient peut-être que des réflexions à voix haute.

On peut certes comprendre pourquoi le premier ministre voudrait rouvrir le panier de crabes qu’est le dossier de l’exploitation du gaz de schiste.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Europe doit se tourner vers de nouvelles sources d’approvisionnement en énergie. Celles-ci comprennent le gaz naturel dont abonde l’Amérique du Nord, une abondance qui résulte de l’extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique.

Pour se rendre en Europe, ce gaz doit être liquéfié afin d’être expédié par bateau et regazéifié une fois arrivé à l’autre côté de l’Atlantique. Comme de raison, le port de Saint-Jean serait bien plus concurrentiel en tant que point de liquéfaction s’il disposait d’une abondante source d’approvisionnement locale plutôt que de devoir compter sur des sources lointaines.

Or, s’il semble clair que la transformation radicale du paysage énergétique européen change la donne commerciale en ce qui a trait à l’exploitation du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick, ce qui n’a pas changé, c’est le caractère explosif de ce dossier.

Au contraire, avec la crise du climat qui n’a fait que s’accélérer et une opposition aux nouveaux projets d’extraction de combustibles fossiles qui n’a fait que s’accentuer, tout porte à croire que l’hostilité à l’égard de la fracturation hydraulique serait plus grande maintenant qu’il y a une dizaine d’années.

Il faut également se rappeler que la situation économique du Nouveau-Brunswick n’est plus ce qu’elle était à l’époque des houleux débats sur l’exploitation du gaz de schiste.

Au début de la dernière décennie, le Nouveau-Brunswick traversait sa plus longue période de stagnation depuis la Grande Dépression, le taux de chômage oscillait autour de 10 pour cent et la population diminuait. De nos jours, la province a renoué avec la croissance et fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre. L’appétit pour la création d’emplois presqu’à tout prix n’est sans doute plus ce qu’il était.

Bref, rien ne laisse entendre que le gouvernement jouisse de cette fameuse «licence sociale» nécessaire à la levée du moratoire. Cette licence sociale, le Parti progressiste-conservateur ne peut l’obtenir qu’en faisant campagne sur le sujet lors des prochaines élections.

Entretemps, le gouvernement de Blaine Higgs en a plein les bras avec des dossiers urgents comme la santé, la gouvernance municipale, la lutte contre la vie chère, l’immigration et le logement. Il ne peut se permettre le risque de faire dérailler son agenda à mi-mandat.

Higgs joue avec le feu avec ses réflexions à voix haute sur le sujet du gaz de schiste. S’il persiste, les opposants aux gaz de schiste pourraient finir par le prendre au sérieux.