Rien ne sent bon chez le Titan

Quatre heures après que Sylvain Couturier ait annoncé sa démission, vendredi, l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst a acheminé aux médias un court communiqué de presse de trois paragraphes. Dans ce communiqué, l’organisation remercie celui qui a donné 20 ans de sa vie à une équipe qu’il a su mener aux grands honneurs en 2018 avec les conquêtes de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial.

Ç’a été long avant qu’ils réagissent, mais au moins ils ont eu la délicatesse de souligner la contribution de cet homme de hockey fort apprécié dans la région.

Mais pour tout dire, la véritable intention des actionnaires était surtout de calmer l’opinion publique qui, en grande majorité, n’a depuis de cesse de déplorer ce départ.

Lors de son annonce, Sylvain Couturier a expliqué sa décision par le manque de respect des actionnaires à son endroit dans les derniers mois. De ce que j’en sais, les propriétaires l’ont carrément poussé vers la porte de sortie. On parle donc d’un congédiement déguisé.

Quand tu n’as plus le pouvoir de jouer ton rôle de directeur général, que ce soit en menant des transactions ou encore en préparant le prochain repêchage, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Semble-t-il que les propriétaires ne lui parlaient plus depuis déjà plusieurs semaines. Quand je lui ai posé la question, Sylvain Couturier s’est contenté de mentionner qu’il y a des trucs qu’il ne peut pas dire et qu’il y aura possiblement une suite au niveau légal.

Honnêtement, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que si Sylvain Couturier était toujours en poste c’est uniquement parce qu’il lui restait encore trois années de contrat.

C’est triste comme constat.

Ces actionnaires, qui ont connu le plus beau mois de leur vie en mai 2018 grâce en grande partie à cet homme, l’ont depuis renié comme s’il avait la peste.

C’est déplorable.

Je peux comprendre que les actionnaires veulent se départir de l’équipe, écoeurés qu’ils sont de perdre de l’argent saison après saison. Mais traiter ainsi celui qui a tant fait pour l’organisation, ça démontre un gros manque de classe.

– – –

Toujours au sujet du communiqué de l’organisation, je retiens aussi la première phrase du dernier paragraphe: «Le groupe de propriétaires du Titan tient à souligner que l’équipe restera à Bathurst».

En un sens, il n’y a rien de faux dans ce qui est écrit. Il est vrai que l’équipe va rester à Bathurst.

Mais ce que cette phrase inachevée ne dit pas, c’est le temps qu’il reste avant que l’équipe ne parte. Un an? Deux ans? Peut-être trois?

En fait, la réponse ne sera connue que lorsque la première pelletée de terre d’un amphithéâtre digne de ce nom sera effectuée quelque part dans le Grand Montréal.

En passant, pourquoi croyez-vous que la LHJMQ et les actionnaires du Titan tardent autant à confirmer l’entrée en scène du nouveau propriétaire majoritaire Steve Leal?

Tout simplement parce que la nouvelle dévoilée le mois dernier par Stéphane Leroux de RDS, concernant la vente de 60% des parts de l’équipe à ce millionnaire bien en vue aux yeux de la ligue, a brassé un peu trop au goût de certaines personnes. Tant dans les bureaux de la ligue qu’auprès des partisans du Titan.

C’est sans oublier que la Ville de Bathurst n’a sûrement pas accueilli la nouvelle avec le sourire, elle qui, pas plus tard que novembre dernier, croyait avoir trouvé une façon de garder le club dans la région Chaleur.

L’entente stipule que la Ville accorde deux octrois à l’équipe totalisant au-delà de 150 000$ dans la première année. Le plan était de prolonger cette année pour cinq autres années. Comment vous pariez que la ville va désormais refuser d’investir des sous supplémentaires en sachant fort bien que l’équipe est appelée à partir?

Vous savez quoi, plus j’en apprends sur la façon dont les choses se sont déroulées dans la dernière année et moins ça sent bon.