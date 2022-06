On tourne en rond

Le mois de mai s’est éteint. J’aime le mois de mai, la douceur du mot: mai. On dirait un assoupissement du bondieu le jour où il s’est mis en frais de baptiser les douze mois de la première année qu’il venait apparemment de créer, aux dires de certains esprits allumés. C’est même au mois de mai que les filles sont belles, selon une toune folklorique.

De nos jours, cette galanterie pourrait être perçue comme sexiste. Car affirmer qu’une fille est belle, dans certains milieux ça pourrait équivaloir à une mini agression. Quid du consentement au compliment?

De plus, selon certains codes du langage en vigueur dans ces milieux, c’est un propos non inclusif! Quid des hommes? Quid des enfants, de nos grands-parents, des gens qu’on aime?

Au mois de mai, tout le monde est beau, non?

***

Parlant des gens qu’on aime, en France, dans ces milieux toujours, on a avancé la brillante idée d’abolir la Fête des Mères pour la transformer en «Fête des gens qu’on aime»! (Et par ricochet, d’abolir la Fêtes des Pères.)

Et pourquoi, se demandera toute personne dotée d’un cerveau? Paraît que c’est plus inclusif. Ce qui revient à dire, sophistiquement parlant, qu’exclure les mères, c’est inclusif! Si quelqu’un peut déchiffrer cette énigme, prière de m’en informer.

Oui, plus inclusif, car il semblerait que cette fête, célébrée dans de nombreux pays, porterait préjudice aux familles monoparentales et homoparentales, ainsi qu’aux orphelins.

***

Trois arguments qui ne tiennent pas debout. Les familles monoparentales étant en majorité gouvernées par une maman, on voit mal en quoi cela peut choquer.

Idem pour les familles homoparentales, surtout celles où deux mamans s’échinent à élever une famille! Sans oublier la Fête des Pères pour les familles à deux papas.

Quant aux orphelins, ils sont probablement rares ceux qui voudraient empêcher tout le monde de célébrer sa maman sous prétexte qu’eux en sont privés. Mais surtout, ils sont nombreux à avoir eu dans leur vie une maman de substitution, parfois plus d’une, qui leur ont apporté affection et protection et qu’ils sont toujours heureux de célébrer.

Quant aux «gens qu’on aime», on les célèbre à leur anniversaire, ainsi qu’aux grands moments festifs de l’année. C’est généralement avec eux qu’on fête tout, qu’on partage nos moments de liesse et de jubilation! Ils sont de TOUTES les fêtes!

Ce qui n’empêche pas de créer une fête spéciale en leur honneur!

***

Franchement, je peine à saisir pourquoi notre époque tente avec autant d’acharnement à réinventer le bouton à quatre trous!

Encore un exemple. Qui nous vient encore de la France qui l’a emprunté aux Américains, comme elle est en train de le faire pour le «wokisme» et le slang anglais. Où s’arrêtera ce mimétisme qui traduit une bien piètre estime de soi collective? C’est d’une tristesse!

Donc, la France nous apprend la mise en circulation sur le marché français d’une poupée Barbie transgenre. En hommage à l’actrice transgenre (américaine, évidemment) Laverne Cox. Jusque-là: bravo!

***

Sauf que les poupées Barbie et Ken n’étant pas créées à l’image du bondieu, ni même à celle de l’homme ou de la femme, puisque ne possédant pas tous les attributs d’une quelconque identité sexuelle ou de genre, comme la plupart des poupées, il faudra que les intervenants adultes stimulent un peu l’imagination des fillettes et des garçons pour qu’ils perçoivent dans cette Barbie transgenre en plastique toute la quintessence de la transidentité.

Surtout qu’un coup déshabillée, elle ressemble en tous points aux autres poupées Barbie! Comment les enfants pourraient-ils saisir des subtilités identitaires que même les adultes peinent à déceler et à comprendre?

Me semble qu’il y a là quelque chose qui cloche. Surtout que les poupées Barbie sont déjà très stéréotypées. Moi qui croyais qu’il fallait combattre les stéréotypes!

***

D’un autre côté, là où je vois quelque chose de très positif, c’est dans le fait de ne pas exclure d’emblée les enfants dans la discussion autour de cette réalité.

Plus on la normalisera dans le discours, plus on favorisera l’ouverture d’esprit des enfants appelés à devenir les adultes de demain, les adultes qui auront à prendre un jour les rênes du pouvoir. L’ouverture d’esprit est importante au pouvoir.

Quant à ceux qui pourraient croire que l’apparition de cette poupée sur les tablettes des vendeurs de jouets créera un engouement pour la transidentité chez les enfants, ils doivent garder en tête que jouer à la poupée ça ne dure qu’un temps et que seules les personnes réellement transgenres poursuivront ensuite leur si difficile quête de justice et d’équité.

***

Bon, j’ai commencé avec le bondieu qui fait un somme et me suis réveillé avec une poupée Barbie transgenre, en passant par une France en état de quasi-déshérence, mais toujours adorée. Où cela nous entraîne-il?

Mais vers le trou noir de notre galaxie! Nous le savons maintenant qu’il a été dûment «photographié» au centre de notre galaxie: nous tournoyons à vive allure dans le cosmos vers le trou! Nous sommes dans la cuvette de toilette céleste! Le cosmos va nous flusher!

C’est là où nous entraîne notre galaxie, cette fameuse Voie lactée avec ses centaines de milliards d’étoiles dans laquelle valse notre petite boule bleue appelée Terre et qui, malgré l’enflure de l’orgueil humain, n’est même pas aussi grosse qu’un grain de sable perdu dans l’infini de l’Univers. Ça donne le vertige rien que d’y penser!

***

Et tout ça existe grâce au Hasard, selon certains esprits clairvoyants! Méchant Hasard! Un Hasard comme on n’en a pas vu depuis… depuis? Depuis la Création, quoi! La Création dont Darwin a si intelligemment raconté l’évolution.

Ciel, on tourne en rond! Comme l’atome tourne en rond. Comme la Terre tourne en rond. Comme la Galaxie tourne en rond autour du trou qui nous avalera.

Et même le chroniqueur tourne en rond, j’en ai bien peur. Il est donc temps de vous laisser reprendre votre souffle! Tiens, je vais aller faire un somme avant que juin me tombe dessus avec sa féerie de promesses et de beauté!

Han, Madame?