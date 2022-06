Les défis de la ruralité

Cette semaine, deux témoignages publics ont attiré mon attention. D’abord, le tristement drôle vidéo du député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, illustrant ses 24 heures de transports en commun pour faire les 165 kilomètres séparant son village de Fredericton. Ensuite, le message de Chris Bruce, jeune fermier de la vallée de Codroy, à Terre-Neuve, illustrant les embûches et la bureaucratie qui l’empêchent de faire fructifier son exploitation. Pour ces deux jeunes, passionnés par le futur de leur province et de leur région, c’est un même combat, qui s’annonce difficile.

44% de la population de l’Atlantique vit en milieu rural, c’est deux fois la moyenne nationale et si nos dirigeants avaient de la vision cette proportion pourrait même augmenter, en y facilitant l’installation de plus de fermiers, de médecins ou d’entreprises. Après tout, les changements climatiques, la nécessité de diminuer notre empreinte carbone, le besoin d’augmenter notre indépendance alimentaire, sont autant de raisons d’encourager la ruralité.

Mais encore faudrait-il poser des actes concrets. Arrêter de favoriser les grosses exploitations agricoles au détriment des petites, par exemple : est-il normal que Chris Bruce n’ait pas le droit d’avoir plus de 99 poules afin de protéger la seule et unique ferme aviaire de Terre-Neuve? Ou de l’empêcher de vendre ses œufs aux magasins du coin pour la même raison? Alors qu’on finance les gros fermiers pour acheter leurs engrais, fongicides et pesticides des grandes multinationales?

Comment attirer des nouveaux venus dans nos villages quand il est impossible d’en sortir à moins d’avoir une auto et des moyens financiers? Comment espérer se faire soigner, aller et venir au collège ou à l’université? Rencontrer ses collègues, ses fournisseurs?

Ce que Kevin Arseneau et Chris Bruce mettent en lumière c’est qu’il est grand temps de s’occuper du milieu rural. Et ça ne signifie pas y mettre des millions ou «un métro» comme l’aurait dit le premier ministre Higgs! Dans le cas des fermiers de Terre-Neuve et Labrador cela signifie couper dans la bureaucratie, arrêter de protéger les monopoles et poser des gestes simples comme d’encourager les fermes mixtes et obliger la rotation des cultures. Dans le cas du transport en commun, partout dans l’Atlantique, c’est de se saisir du dossier et d’entamer un dialogue collectif entre tous les paliers de gouvernement, les entreprises privées et les citoyens pour chercher de nouvelles façons de faire.

Si nos gouvernements n’en sont même pas capables, ça augure mal!