Musique réparatrice et récit fantastique à Grand-Pré

Cette semaine, je vous invite à plonger dans la magie du troisième tome de la série jeunesse Les Acmaq de Diane Carmel Léger, ainsi que dans la musique poétique de Yao.

Les Acmaq, Les pèlerins de Grand-Pré, Diane Carmel Léger

Dans ce troisième tome de la série de romans fantastiques de l’auteure jeunesse de Memramcook, les élus du petit peuple des Acmaq et leurs protecteurs Benoît, sa grand-tante Madeleine et Zoé entreprennent un voyage depuis Memramcook jusqu’à Pigiguit (Windsor) et Grand-Pré. Leur quête pour retrouver Dame Nadège, disparue à la fin du deuxième tome (Les feux follets de Tatamagouche), s’avère périlleuse. Bien des mystères, des questionnements et des obstacles se présentent sur leur route. Ce monde fantastique est peuplé de rapaces ensorcelés, de vautours, de bêtes étranges. Benoît et sa bande voyageront des tunnels puants de Beaubassin jusqu’aux brumes étranges du bassin des Mines. Des malveillants les poursuivent. Leurs recherches seront guidées par les rêves partagés des anciens dotés de pouvoirs magiques.

Les Acmaq qui sont menacés tentent de rapatrier leur peuple dispersé. Ils retrouveront certains membres de leurs familles. On assiste alors à des retrouvailles émouvantes.

Encore une fois, l’histoire acadienne est au coeur de ce roman. On retourne sur les lieux marquants des ancêtres acadiens en Nouvelle-Écosse. L’auteure a réussi à intégrer des faits historiques sans alourdir le récit.

Les Acmaq (amalgame d’Acadiens et Mi’kmaq) sont de petits êtres qui vivent dissimulés dans les marais des Maritimes près des aboiteaux.

Ils évoluent dans un monde parallèle. Tout comme les Acadiens, ils ont été dispersés à la suite de la déportation. Ils peuvent vivre très longtemps, plusieurs centaines d’années, et certains d’entre eux se souviennent même du Grand Dérangement.

Le récit est touffu avec plusieurs personnages et créatures fantastiques, exigeant que l’on soit très attentif à tous les détails. À certains moments, il y a beaucoup d’éléments et de pistes à suivre et on s’y perd un peu. Dans l’ensemble, c’est un récit intelligent qui met en lumière de belles valeurs telles que l’entraide, la langue acadienne, le courage, l’amitié et les relations intergénérationnelles. Benoît, Zoé et Madeleine témoignent de cette belle relation entre les générations.

«Comment dire non quand je suis en train de vivre l’aventure la plus fantastique de ma vie avec mon petit-neveu préféré», répond Madeleine à Benoît lorsqu’il lui demande si elle veut continuer leur quête.

Dans ce roman d’aventures, l’humour est aussi au rendez-vous, avec quelques dialogues savoureux. Le seul bémol, c’est qu’à quelques reprises, on a omis certains petits mots dans des phrases (ne, en, dans…). Un quatrième tome est déjà prévu. Il s’intitulera Les brumes du mal de Chignectou. (La Grande Marée, 2022). ♥♥♥½

Diane Carmel Léger vient de publier son nouveau roman Les Acmaq, tome 3, Les pèlerins de Grand-Pré. L’auteure est présentement au Salon du livre de Summerside. – Gracieuseté: La Grande Marée Le roman Les Acmaq, tome 3, Les pèlerins de Grand-Pré de Diane Carmel Léger. – Gracieuseté: La Grande Marée L’auteur-compositeur-interprète Yao – Gracieuseté

Kintsugi, Yao

Voie profonde, textes remplis d’humanité, musique planante aux multiples influences, la nouvelle collection de chansons de Yao nous plonge dans des ambiances hors du commun. Ce nouvel album de l’artiste franco-ontarien originaire du Togo et de la Côte d’Ivoire, qui comprend 11 pièces, jette un regard personnel sur l’existence de façon poétique. Entre le slam, le funk, la pop, le hip-hop, le jazz et les musiques du monde, son style est à peu près inclassable. Sa démarche évoque le processus réparateur du Kintsugi; un art traditionnel japonais servant à recoller des pièces de poterie en utilisant un métal précieux. Amoureux des mots, l’artiste livre ses états d’âme dans de superbes textes tellement inspirants.

«Je suis l’éclair, je suis le phare, je suis le lampadaire, pour toi, je suis le feu, je suis la flamme, fakir et téméraire, l’étincelle accidentelle pour que ta langue se délie, je suis le héros bravant tes incendies pour être juste un instant l’ambition dans ta violence, la sourdine dans ton silence, le boucan dans tes tympans…» (extrait de la chanson Encore hier).

«Dans cet album, j’explore les thèmes de la peine, de la résilience et de l’espoir en utilisant la poésie comme une lentille pour mettre en lumière mes propres «fractures» et transformer celles-ci par l’entremise de l’art. L’objectif final est de créer de la beauté dans le chaos. Si le rôle de l’artiste est de questionner et de repousser les limites, il y va aussi de repousser ses propres limites. Il y va d’un développement artistique, certes, mais aussi d’un développement personnel. D’ailleurs, Émil Cioran disait: la création est une préservation temporaire des griffes de la mort», mentionne Yao en parlant de cet album.

Privilégiant le parlé-chanté, il met de l’avant la parole, évoquant à certains égards des chanteurs tels que Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Alain Bashung et Bernard Lavilliers. Il me rappelle aussi le rappeur français Mc Solaar. Si vous aimez le genre, vous serez séduits par ce 4e album de Yao qui nous arrive tel un souffle poétique aux multiples émotions. Yao a participé au Festival international de slam/poésie en Acadie en 2018. ♥♥♥♥