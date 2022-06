Johnny Depp, une victoire ordinaire

Le procès de Johnny Depp et de son ex-femme Amber Heard ces dernières semaines aura été bien plus qu’une rupture amoureuse enivrée d’égoïsme: il aura mis en lumière deux êtres humains qui, malgré la fortune et la popularité, ont sombré dans l’étendue des problèmes ordinaires.

Car oui, des séparations amoureuses difficiles et compliquées, des émotions au vif, des mensonges et des atteintes à la réputation, aussi déplacées soient-elles, arrivent tous les jours chez le commun des mortels.

Mais la popularité de Johnny Depp et d’Amber Heard et l’attention médiatique qu’ils ont reçue a permis non seulement au monde entier de plonger dans leur intimité, mais aussi de prendre conscience de leur normalité et de leur proximité avec nous.

Lorsque Johnny Depp a décidé de poursuivre son ex-femme pour diffamation, il a été des semaines, voire des mois dans la peur, à se demander ce que les autres allaient dire de lui: il était un homme après tout, un homme de pouvoir, et les hommes ne vivent pas violence conjugale, non?

Comme bien d’autres citoyens ordinaires avant lui, Depp s’est probablement demandé s’il n’était pas mieux de se taire que de dire la vérité.

Son statut d’homme ne lui laissait pas beaucoup place à l’identité de victime, comme si aux yeux de la justice actuelle seule la femme devait être crue sur parole et pouvait souffrir aux mains de son conjoint.

En penchant en faveur de Depp, le jury a non seulement donné la parole aux hommes, mais a aussi pavé la voie vers une législation plus équilibrée et juste en faveur des deux sexes.

Amber Heard aura beau dire que c’est un grand recul pour les femmes d’avoir perdu contre son ex-mari, mais je crois qu’elle ne saisit pas bien l’objectif du féminisme: ce n’est pas de mentir dans le but d’offrir plus aux femmes, mais bien d’offrir un monde équitable et égalitaire pour tous.

Les féministes auraient perdu énormément de crédibilité si elles s’étaient penchées au bras d’Amber Heard simplement parce qu’elle est une femme.

S’il y a une chose par contre qui me dérange dans toute cette histoire, c’est qu’on ait nécessairement dépeint deux personnages, l’un bon et l’autre mauvais.

Mais la vie est pourtant rarement faite de blanc ou de noir et la vérité se retrouve souvent dans les zones grises. Dans ce cas-ci, le fait est que les deux étaient, au final, des personnes violentes et toxiques.

Certes, il est risqué de dire que le chouchou Johnny Depp a des tendances préoccupantes, mais c’est pourtant la vérité.

Le fait qu’il soit agressif lorsqu’il consomme des drogues fortes et qu’il ait dit à ses amis vouloir brûler Heard vivante avant de violer son corps n’est que quelques exemples de la toxicité qui régnait dans la relation.

Je crois qu’on peut conclure, dans cette histoire comme dans bien d’autres, que deux êtres humains mal dans leur peau et étouffés dans une relation malsaine ont souffert au point de perdre l’essence de qui ils sont.