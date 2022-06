Stranger Things – saison 4: l’innocence laisse place à l’horreur

À l’instar de ses personnages, la quatrième saison de la série télévisée culte Stranger Things a gagné en maturité. Écrire qu’il s’agit d’une bonne chose est cependant un pas que je ne suis pas prêt à franchir.

Environ un an après les événements de la troisième saison, les Byers (Will, Joyce, Jonathan et Eleven) sont installés en Californie alors que le reste de la bande (Dustin, Lucas, Nancy, Steve, Mike, Max, Robin et Erica) a repris un semblant de vie normale dans la ville «hantée» de Hawkins, en Indiana.

À Hawkins, les jeunes font face à une nouvelle menace surnaturelle alors qu’en Californie, Eleven (Millie Bobby Brown), privée de ses pouvoirs, est confrontée à des problèmes beaucoup plus terre à terre, mais tout aussi graves. Sans compter que deux factions distinctes du gouvernement tentent de lui mettre la main dessus: une pour amplifier ses pouvoirs, l’autre pour l’enfermer à double tour…

La première chose qui saute aux yeux dans cette quatrième saison: les jeunes personnages ne sont plus les enfants de la première saison. Ils ont grandi (c’est particulièrement le cas de Mike, interprété par Finn Wolfhard) et mûri, ce qui explique probablement la gradation de la noirceur de la série, qui laisse un peu de côté l’humour pour ouvrir les valves de l’horreur pure et des scènes sanguinolentes.

Cette quatrième saison s’oriente autour de deux peurs très en vogue aux États-Unis en 1986 – année où se déroule l’action des nouveaux épisodes -: la peur du satanisme et du communisme soviétique.

Signe que les créateurs ont de la suite dans les idées, on a droit à des références directes aux assassins fictifs Freddy Krueger et Michael Myers, deux super vedettes des années 1980. L’épisode 4 s’inspire de deux autres classiques de cette décennie (élargie): Le Silence des agneaux (1991) et Amityville: la maison du diable (1979). L’épisode 5, lui, emprunte à Ça, un livre de Stephen King publié en… 1986. Sans compter que l’interprète original de Freddy Krueger, Robert Englund, livre une courte, mais inoubliable performance dans le rôle d’un tueur emprisonné.

L’équipe de production s’est aussi beaucoup démenée pour reproduire les maquillages, coiffures et vêtements du milieu des années 1980, notamment dans les deux premiers épisodes, où les figurants sont très nombreux.

Parlant des deux premiers épisodes, ce sont, à mes yeux, les deux meilleurs de la saison. Tournés par les frères Dufer (les créateurs de la saga), ils sont visuellement recherchés, plutôt angoissants, mais surtout, parviennent à bien situer tous les personnages en plus d’en ajouter des nouveaux.

Sans être ratés, les cinq épisodes suivants sont un peu moins bons, probablement en raison de leur longueur. Les sept épisodes de la saison ont en effet une durée totale de neuf heures. C’est beaucoup trop long, surtout que la récompense pour ce marathon d’écoute est plutôt mineure.

Pire encore: il faudra attendre au 1er juillet, avec la mise en ligne des deux derniers épisodes, pour connaître la véritable conclusion de cette quatrième saison.

Les sept premiers épisodes étaient donc une très longue mise en bouche, je dirais même un préambule. Un peu comme un très long voyage mouvementé au cours duquel on doit faire une longue pause d’un mois avant d’enfin arriver à destination.

Bravo pour l’audace du concept. Mais personnellement, ça ne m’a pas plu du tout. Et j’avoue que l’humour et l’innocence de la saison originale m’ont beaucoup manqué.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

Emergency

Une scène d’Emergency (Amazon Prime). – Gracieuseté

Récompensé pour son scénario au festival du film indépendant de Sundance en début d’année, Emergency (Prime Video) est une brillante comédie dramatique qui brosse un effrayant portrait du racisme aux États-Unis.

Les Afro-américains Sean (RJ Cyler) et Kunle (Donald Elise Watins) ainsi que le Mexicain Carlos (Sebastian Chacon) sont trois colocataires et amis qui fréquentent une très blanche université.

Chacun a sa personnalité. Sean aime beaucoup faire la fête, Kunle est un premier de classe alors que Carlos est un peu mésadapté socialement.

L’année scolaire tire à sa fin et le trio souhaite décompresser en accomplissant le «Legendary Tour», c’est-à-dire participer à sept fêtes privées le même soir, exploit jamais accompli par des étudiants non blancs.

La soirée prend une tout autre tournure quand Sean et Kunle découvrent une jeune femme blanche inconsciente sur le plancher de leur appartement. Doivent-ils contacter les autorités, au péril d’être arrêté ou même abattu en raison de la couleur de leur peau?

Chaque semaine aux États-Unis, des Noirs sont tués par des policiers beaucoup trop rapides sur la gâchette. Emergency démontre avec beaucoup d’éloquence et à grands coups d’images fortes la peur maladive que vivent les jeunes Noirs de ceux qui sont pourtant payés pour les protéger.

Pendant leur rocambolesque soirée, Sean et Kunle font face à un paquet de situations, tout aussi difficiles une que l’autre, mais qui ont un point en commun: le racisme.

Chacune de ces situations illustre le fossé grandissant qui existe entre les Blancs et les minorités chez nos voisins du Sud. On est aussi témoin d’à quel point les relations entre les deux groupes sont malsaines, chacun marchand sur des oeufs au contact de l’autre, par crainte d’être accusé de racisme.

Le scénario n’a pas été primé à Sundance pour rien. Il est tout d’abord impossible de deviner comment le film va se terminer. De plus, il a été écrit sous la forme d’une gradation, les ennuis de Sean et Kunle devenant de plus en plus graves à chaque minute qui passe.

Le troisième acte est d’ailleurs particulièrement percutant. Il nous propulse dans la peau et le cerveau d’un jeune Noir qui est tenu en joue par un policier. Une expérience tout simplement traumatisante.

Au-delà de sa grande portée sociale et de son brillant scénario, Emergency est aussi une très drôle par moment. RJ Cyler est, pour un, tordant dans le rôle de Sean (Billy dans le film Power Rangers de 2017). Ses répliques sont pour la plupart hilarantes, même dans certaines situations tendues.

Les films qui font autant rire et réfléchir sont extrêmement rares. Un bijou à voir absolument.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

Stargirl à Hollywood

Grace VanderWaal est exceptionnelle dans le rôle de Stargirl. – Gracieuseté

Suite de Stargirl (2020), un de mes films chouchous, Stargirl à Hollywood (Disney+) est, à l’instar de l’oeuvre originale, colorée et lumineuse, autant dans son propos que dans ses images.

Stargirl (la formidable Grace VanderWaal) est une adolescente atypique, au style vestimentaire non orthodoxe, qui refuse de vivre dans le regard des autres, en plus d’être débordante d’empathie. C’est un être radieux qui a le don d’adoucir autrui à son simple contact.

Dans le film de 2020, Stargirl avait aidé son petit ami à mieux comprendre ce qu’il souhaitait accomplir dans la vie. La suite nous transporte de l’Arizona à Hollywood, où la maman de Stargirl, Ana (Judy Greer), a dû déménager pour son travail.

Triste d’avoir perdu ses amis, l’adolescente ne met pas de temps à faire de nouvelles rencontres, à commencer par son voisin ado, le futé Evan (Elijah Richardson). Quand Evan entend chanter Stargirl lors d’une soirée karaoké, il l’invite à jouer dans un film qu’il a écrit et que son frère aîné, Terrence (Tyrel Jackson Williams) souhaite réaliser.

À la poursuite de son rêve, le trio va changer la vie d’un paquet de gens, dont une très acerbe productrice (Uma Thurman, merveilleuse) et un bourru voisin (le vétéran Judd Hirsch).

Encore une fois, la musicienne Grace VanderWaal vole la vedette. Cette ancienne gagnante d’America’s Got Talent est dotée d’un magnétisme rare.

Bien qu’elle soit adaptée d’un roman, cette comédie dramatique musicale n’est qu’un habillage pour mettre en valeur le talent de chanteuse, de musicienne et de comédienne de VanderWaal.

Par contre, contrairement à d’autres films qui ne servent que de véhicule à un seul individu, l’opus de Julia Hart – qui avait aussi réalisé l’oeuvre originale – est prenant, divertissant et porteur d’un message fort (l’importance de croire en soi).

Stargirl à Hollywood est d’ailleurs fortement inspiré de l’histoire de VanderWaal. Après s’être faite connaître, d’abord sur YouTube puis sur la scène, pour ses reprises, l’adolescence du Kansas – et son fidèle ukulele – a, comme dans le film mis en ligne vendredi, décidé de se faire confiance et d’écrire ses chansons.

Même s’il est plutôt prévisible et musicalement un peu moins entraînant que l’oeuvre original, ce deuxième volet de la saga Stargirl mérite qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour le personnage principal, champion du monde qu’il est à répandre le bonheur à petite dose.

Croyez-moi, avec son humour bien dosé et son message d’espoir, Stargirl à Hollywood est un puissant antidote à la grisaille, peu importe votre âge.

(Quatre étoiles sur cinq)

À surveiller

Ms Marvel

(Sur Disney+ mercredi)

Après avoir récemment introduit dans l’Univers cinématique Marvel des héros hispanique (America Chavez) et asiatique (Shang-Chi), Disney poursuit sa mission d’intégration avec Ms Marvel, une série qui met en vedette une héroïne musulmane, Kamala Khan (Iman Vellani).

Hustle

(Sur Netflix mercredi)

Dans cette comédie dramatique, Queen Latifah interprète une agente qui découvre en Europe un joueur de basketball (Adam Sandler) extrêmement talentueux, mais au passé trouble. Elle tentera de convaincre une équipe de la NBA de lui donner une chance.

The Janes

(Sur Crave mercredi)

Drôlement d’actualité, cette série de films documentaires relate l’histoire d’Américaines qui, au printemps 1972, ont bâti un réseau clandestin afin d’offrir aux jeunes femmes des lieux sûrs et abordables où se faire avorter.

Under the Banner of Heaven

(Sur Disney+ mercredi)

Inspirée d’une histoire vraie, cette minisérie mettant en vedette l’excellent Andrew Garfield porte sur le meurtre d’une mère et de son bébé à Salt Lake City – le tout sur fond de religion, de LSD et de foi aveugle.

Jurassic World Dominion

Jurassic World Dominion – Archives

(En salles vendredi)

Le troisième volet de cette trilogie tente de faire oublier le très ordinaire second film en faisant appel à la nostalgie. Alors que des dinosaures sont en liberté, il en revient aux scientifiques – et vedettes du film de 1993 – Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Alan Grant (Sam Neill) et Ellie Sattler (Laura Dern) de sauver l’humanité.