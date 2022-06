Pakistan: la politique, une affaire de famille

Le populiste Imran Khan a été évincé de son poste de premier ministre du Pakistan le 10 avril dernier après le vote d’une motion de censure des députés. Le lendemain, les députés de l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement pakistanais, ont élu Shehbaz Sharif au poste de premier ministre, ce qui ramène le Pakistan à l’ère des dynasties politiques qui ont longtemps dirigé le pays.

L’ex-premier ministre pakistanais Imran Khan avait un curriculum vitae qui détonnait par rapport aux politiciens traditionnels. Son principal fait d’armes avait été d’être un champion de cricket, joueur vedette de l’équipe pakistanaise de 1971 à 1992, et d’avoir fait les manchettes pour son passé de playboy dans les boîtes de nuit de Londres.

Charismatique, Imran Khan donnait l’image d’un modernisateur même si, paradoxalement, son programme était conservateur et populiste. Il s’est fait élire premier ministre du Pakistan en 2018 en misant notamment sur sa volonté de faire barrage à la corruption des dynasties politiques.

La politique pakistanaise est associée à de grandes dynasties politiques qui sont présentes à tous les paliers de gouvernement. Les dynasties les plus connues, parce que leurs membres ont occupé la tête de l’État, sont les Bhutto et les Sharif.

Ainsi, même si Imran Khan a longtemps fréquenté la jet-set, il s’est fait élire grâce à un discours anti-élite ciblant principalement les grandes dynasties politiques du Pakistan. Ce sont ironiquement ces grandes dynasties politiques qui auront causé sa chute.

Depuis son élection en 2018, Imran Khan avait été lâché par quelques membres de sa coalition qui l’avait porté au pouvoir, mais restait encore très populaire chez une grande partie de la population. Les manœuvres de ses adversaires politiques ont toutefois permis de le renverser par une motion de censure à l’Assemblée nationale pakistanaise avec un vote très serré de 174 voix sur 342.

Il fut succédé au poste de premier ministre par Shehbaz Sharif, qui est issu d’une grande dynastie politique pakistanaise. En effet, le frère de Shehbaz Sharif, Nawaz Sharif, a été élu trois fois premier ministre du Pakistan entre 1990 et 2017.

Qui plus est, si Shehbaz Sharif a réussi à se faire élire premier ministre, c’est en partie grâce à une coalition regroupant notamment les députés de son parti, la Ligue musulmane du Pakistan, de même que ceux du Parti du peuple pakistanais, codirigé par Bilawal Bhutto Zardari et son père Asif Ali Zardari, qui sont rattachés à l’autre grande dynastie politique du Pakistan, la famille Bhutto.

Bilawal Bhutto Zardari est le fils de Benazir Bhutto qui a été deux fois première ministre entre 1988 et 1996 et qui était elle-même la fille de Zulfikar Ali Bhutto qui a dirigé le Pakistan de 1971 à 1977. Se retrouvant désormais proche du pouvoir, Bilawal Bhutto Zardari a d’ailleurs été nommé à la fin du mois d’avril ministre pakistanais des Affaires étrangères.

Ces deux familles rivales que sont les dynasties Sharif et Bhutto, qui s’échangent les rênes du pouvoir depuis des décennies, se retrouvent donc exceptionnellement alliées parce qu’elles partagent la même détestation du premier ministre sortant Imran Khan. L’influence de ces dynasties sur la politique pakistanaise soulève néanmoins des questions.

Le phénomène des dynasties politiques ne s’observe évidemment pas qu’au Pakistan, mais partout dans le monde, même dans les grandes démocraties. On n’a qu’à penser aux Bush aux États-Unis ou aux Trudeau au Canada.

Toutefois, au Pakistan comme dans plusieurs pays asiatiques, les héritiers de dynasties politiques sont omniprésents et tirent leur épingle du jeu en profitant d’un nom associé à une réputation, voire parfois bonifié par la nostalgie d’une époque. On n’a qu’à penser aux Nehru-Gandhi en Inde ou aux Aquino et aux Marcos aux Philippines.

Au Pakistan, une centaine de familles de riches propriétaires fonciers se partagent la majorité des sièges des assemblées fédérales et provinciales. Quand, pour des raisons de corruption, un membre de ces dynasties est déclaré inéligible, il est souvent remplacé par un de ses enfants ou un membre de sa fratrie.

C’est donc aussi ce phénomène qu’illustrent la chute d’Imran Khan et la coalition, influencée par les clans Sharif et Bhutto, qui a porté Shehbaz Sharif au poste de premier ministre du Pakistan. L’influence des dynasties en démocratie pose la question de la représentativité citoyenne et de la transmission du pouvoir.