Le hockey néo-brunswickois en nette progression

Le hockey néo-brunswickois n’en finit plus de rayonner ces temps-ci. J’irais même jusqu’à dire que notre hockey n’a jamais aussi bien paru.

Loin de moi l’intention de manquer de respect envers les conquêtes d’équipes comme les Aigles Bleus de l’U de M et des Reds de UNB au hockey universitaire, du Titan d’Acadie-Bathurst, des Wildcats de Moncton et des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ, ou des Hawks du Nouveau-Brunswick et des Flames de Saint-Jean dans la Ligue américaine.

Je ne veux pas non plus dénigrer les prouesses de Gordie Drillon, Danny Grant, Roland Melanson, Stacy Wilson, Marlène Boissonnault et Sean Couturier. Ils font partie de notre histoire et à juste titre.

Mais tout ça ne demeure quand même que des échantillons. Ça n’a pas résulté en quelque chose de durable pour le hockey d’ici.

Depuis quelques mois, j’ai le sentiment que nous récoltons ce qui a été semé dans les dernières années. Et ç’a beaucoup à voir avec le développement. Vous voulez des preuves de ce que j’avance?

Rien que dans les dernières semaines, les Flyers de Moncton sont devenus la première équipe de la province à remporter la coupe Telus, emblème du hockey masculin à la grandeur du pays chez les moins de 18 ans, Lukas Cormier est devenu le premier joueur dans toute l’histoire de la LHJMQ à gagner deux fois le trophée Émile-Bouchard remis au meilleur défenseur et Stéphanie Bourque a pris part au camp de sélection de l’équipe nationale des moins de 18 ans.

C’est sans oublier que cinq de nos gars (Lukas Cormier, Drew Elliott, Dawson Stairs, Patrick LeBlanc, Sam McKinney) sont impliqués dans la finale de la coupe du Président au sein d’équipes qui ne sont même pas du Nouveau-Brunswick, que trois joueurs d’ici (Spencer Gill, Connor Arseneault, Gabe Smith) figurent parmi les 24 meilleurs espoirs du prochain encan de la LHJMQ, que Luke Patterson, Jack Martin et Preston Lounsbury, des Flyers, ont prouvé qu’ils avaient l’étoffe de devenir des joueurs d’impact au prochain niveau, que Zachary Wheeler, toujours des Flyers, sera l’un des bonshommes les plus scrutés par les recruteurs en vue du repêchage de 2023, que pas moins de 60 gars de la province, un record, ont disputé au moins un match dans le Circuit Courteau en 2021-2022, etc.

Parlant des Flyers, j’ai particulièrement été impressionné par la résilience des joueurs de cette formation.

J’ose croire que les dirigeants des 18 formations de la LHJMQ ont pris des notes. La force de caractère est une valeur très importante. Aussi importante selon moi que d’autres qualités qui sont davantage vantées.

À la Coupe Telus, les autres clubs du pays avaient beau les ébranler, les soldats de John DeCourcey trouvaient toujours une façon de rebondir. De garder le cap.

Dans la finale contre les Cantonniers de Magog, les Flyers ont carrément imiter Rocky Balboa. Ils ont réagi à de multiples attaques en disant, par le travail: «Frappe-moi, brise-moi et domine-moi tant que tu voudras, je vais t’avoir à l’usure». Et c’est exactement ce qui est arrivé quand Jack Martin a mis fin au débat dès la 40e seconde de la période de prolongation.

Les Cantonniers étaient nettement plus talentueux, mais ils n’avaient pas le cœur des joueurs des Flyers.

Je crois sincèrement que le travail de Derek Cormier et Rick Léger auprès de notre élite pendant l’été explique en grande partie l’amélioration de notre hockey. Ces deux gars-là offrent à nos talents la chance de faire face à leurs nouveaux défis, peu importe le groupe d’âge et le niveau, tant sur le plan des habitudes de travail, que de la nutrition, de l’aspect mental du jeu et des habiletés individuelles.

La qualité de nos entraîneurs est également en nette progression. Après tout, on ne produit pas 60 jeunes pour la LHJMQ en se tournant les pouces.

Bref, tout ça pour dire que le hockey néo-brunswickois navigue en ce moment dans le bon sens.