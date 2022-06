Jubilations!

Ciel, que ça jubilait à Londres en fin de semaine! Bon, la jubilaire, Élisabeth Regina, ne jubilait pas très fort, car elle file pas, la pauvre. Pour qu’elle ne puisse assister à un Derby, elle qui adore les chevaux, et qu’elle manque la cérémonie religieuse en son honneur, bien qu’elle soit la gouverneure suprême de l’Église d’Angleterre, il faut qu’elle soit plus mal en point que Buckingham ne veut bien l’admettre.

On lui souhaiterait une bonne retraite, si c’était d’adon, mais c’est impossible puisqu’elle a fait le serment radiophonique, le jour de son 21e anniversaire, de consacrer «toute ma vie, qu’elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie».

Et c’est vrai qu’elle travaille fort: tous ses serviteurs, valets, gardes du corps, cuisiniers, chauffeurs, palefreniers, écuyers, peintres, photographes, médecins, hallebardiers, cornemuseurs, secrétaires, laveurs de vaisselle, ainsi que ses dames de compagnie, femmes de chambre, coiffeuses, maquilleuses, couturières et stylistes vous le confirmeront!

***

Bon, un autre qui n’osait pas trop jubiler en public, c’est le duc d’York, Andrew, qui vient de régler hors-cours les dernières péripéties d’une fâcheuse histoire de mœurs dont la gravité fait rougir tout chroniqueur qui se respecte. Je suis d’ailleurs présentement rouge cardinal.

Heureusement pour lui, il a pogné le mozusse de virus juste la veille du début des célébrations et a dû «s’isoler». Fiou, chanceux, va!

Du côté des jubilants discrets, pour ne pas dire récalcitrants, on a pu apercevoir (mais il fallait regarder vite!) le prince Harry et son épouse, la duchesse de Windex, je pense, starlette hollywoodienne devenue brebis noire de la famille royale.

S’étant gracieusement exclus d’eux-mêmes de la famille royale – par désir d’intimité, paraît-il, même s’ils font tout pour rester sous le feu des projecteurs en capitalisant sur leur ancien statut pour financer cette intimité publique en dénigrant la famille –, il ne faut pas s’étonner qu’on leur ait réservé un accueil plutôt tiède et qu’ils se soient éclipsés assez tôt de la jubilation générale.

***

Parmi les jubilants en présentiel, on a noté l’omniprésence du futur roi Charles III (bien que ce nom ne semble pas porter chance à son titulaire). Charles 1er fut décapité en 1649 pour haute trahison. Son fils Charles II dut s’exiler en France sous la protection de son cousin Louis XIV et, revenu sur le trône, passa une partie de son règne à tenter de rabouter le protestantisme et le catholicisme. Le malheureux a fini par mourir d’une crise d’apoplexie en 1685, et fut inhumé à Westminster le 14 février, fête de l’amour! Pas beau ça?

Charles peut quand même choisir parmi ses autres prénoms: Philippe, Arthur, George, Rino. Ce dernier nom, tenu secret pour des questions de sécurité nationale, j’éviterai d’épiloguer plus longtemps sur la question, je veux pas voir apparaître des gros Beefeaters jaune orange chargés de surveiller les prisonniers de la Tour de Londres!

Ceux qui ont regardé les célébrations du jubilé (même en cachette) ont vu à quel point le prince Charles s’acquitte de ses fonctions de «quasi-régent» avec une facilité impressionnante. Il faut dire qu’il s’entraîne depuis 70 ans!

***

C’est déjà évident que son règne ne saurait rivaliser en longueur avec celui d’Élisabeth, mais on peut déjà prévoir que la monarchie sera appelée à changer. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il lui redonnerait un aura de jeunesse, vu son âge presque vénérable, mais quoi qu’en pense ses contempteurs, il a depuis sa jeunesse milité pour l’écologie, ce qui permettra à cette institution millénaire d’être plus en phase avec la préoccupation centrale de la planète!

Pour une famille royale plus décontractée, plus proche des roturiers, à l’instar des monarchies suédoises et norvégiennes, il faudra sans doute attendre l’avènement de William, même si on ne peut le soupçonner d’être celui qui fait lever le party! Ça, ce serait plutôt la job du beau Harry!

***

Cela dit, une monarchie s’inscrit dans le temps long. Durer pour durer. Dans ce contexte, les préoccupations et interrogations de l’Acadie par rapport aux excuses royales demeurent donc légitimes.

Car le rafistolage manigancé par le Parti libéral du Canada, en décembre 2003, pour donner l’impression d’excuses royales – qui n’étaient en somme qu’une parcelle simpliste de ce qu’elles auraient dû être – pourrait fort bien, dans un temps futur, être corrigé par de vraies excuses, avec compensations appropriées.

Je suis conscient que ça puisse sembler difficile à croire, surtout que la plupart d’entre nous n’avons connu qu’une seule et unique reine. Mais la réalité monarchique, surtout une monarchie constitutionnelle, montre bien que les règnes sont beaucoup plus courts que celui qui vient d’être célébré en grandes pompes et que chaque règne apporte son lot d’innovation et de mutations.

***

Beaucoup d’Acadiens ne veulent tout simplement rien savoir de la monarchie, et ça se comprend très bien. Pourtant, ils tiennent mordicus à leur filiation avec une France qui était monarchique en 1755, et je ne me souviens pas avoir vu, lu ou entendu que l’Acadie pavoisait lors de la révolution française de 1789. Ni monarchiste, ni républicaine?

Trudeau père avait beau jeu de couper les liens avec la monarchie britannique lors du rapatriement de la Constitution en 1982, et ne l’a pas fait, peut-être conscient qu’une monarchie constitutionnelle est garante d’une stabilité politique qui ne s’éparpille pas aux quatre vents à la moindre crise nationale.

De son côté, Trudeau fils n’était pas obligé de nommer une personne non francisée au poste de représentante de la reine au Canada, surtout que la reine elle-même parle français. Ce qui a valu au Commissaire aux langues officielles une pluie de 1346 plaintes!

Mais le fils ne dirige pas dans le «temps long». Il gouverne dans l’immédiat, sans autre vision de l’avenir que la prochaine échéance électorale. S’il respectait vraiment la reine, il lui aurait proposé une personne capable d’interagir en son nom avec les francophones dans leur propre langue, non?

Han, Madame?