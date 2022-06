Le loup dans la bergerie

On ne devrait pas s’en surprendre, mais la nouvelle a quand même de quoi fâcher: l’ancien chef de la People’s Alliance-devenu-progressiste-conservateur, Kris Austin, a demandé que soit inscrite à la liste des priorités du gouvernement la fusion des deux régies régionales de santé de la province, lors d’une réunion du caucus la semaine prochaine. Selon Austin, cette idée, proposée comme toujours sous l’auspice du soi-disant «gros bon sens», aurait pu être mise en œuvre tout en respectant la Loi sur les langues officielles (LLO) de la province.

Or, ce n’est pas la LLO qui encadre et protège les régies de santé, mais bien la Loi reconnaissant l’égalité des communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, dont les principes sont, depuis 1993, enchâssés à l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce sont bien ces dispositions, et non la LLO, qui reconnaissent des droits collectifs à la communauté francophone et qui protègent ses institutions.

Autrement dit, Kris Austin propose, pour la énième fois, de discuter de la mise en œuvre d’une politique allant très semblablement à l’encontre de la constitution canadienne. Pour quelqu’un qui s’intéresse autant à l’enjeu des langues officielles dans la province, soit il fait la démonstration d’une méconnaissance franchement sidérante du régime linguistique néo-brunswickois, soit il fait semblant de ne rien y comprendre, utilisant l’enjeu des langues officielles pour agiter sa base. Dans un cas comme dans l’autre, c’est honteux.

Assez honteux pour que le premier ministre, Blaine Higgs, et sa ministre de la santé, Dorothy Sheppard, flairent la controverse et annoncent rapidement qu’il n’était pas question que cette proposition fasse l’objet de discussions durant la rencontre du caucus. Mais il demeure que M. Higgs, en invitant Kris Austin et l’autre députée allianciste, Michelle Conroy, à se joindre à son parti sans condition aucune en mars dernier, avait lui-même mis la table pour que ce genre «d’incident» devienne monnaie courante.

Et c’est exactement ce que souhaitait Kris Austin en tentant de fermer boutique au PANB et en se joignant aux rangs du PPC: normaliser ce genre de conversation depuis l’intérieur du parti au pouvoir, plutôt qu’en tentant de susciter des débats publics à partir de l’estrade de l’opposition où, en tant qu’allianciste, il aurait été à jamais confiné. Cette proposition est la première de ce qu’on peut imaginer comme une série de tentatives à venir de marquer la gouverne de la province, en reprenant les positions de l’Alliance dans des domaines névralgiques pour les droits linguistiques, comme la santé ou l’éducation.

Il reste toutefois pour Austin une frontière à franchir: celle de la porte du conseil exécutif. Tant qu’il demeure un «simple député», M. Higgs et ses ministres peuvent toujours refuser d’accéder à ses demandes. Mais le jour où celui-ci se verra octroyer son propre portefeuille, avec toute la discrétion ministérielle que cela implique, on pourra dire que le loup est entré dans la bergerie. En attendant, Kris Austin continuera de tester la solidité de la clôture.