La maladresse de Serge Thériault

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j’estime que Serge Thériault a fait montre de maladresse, mardi, en affirmant que les conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial en 2018 ont coûté trop cher à l’organisation.

Le président du Titan du Titan d’Acadie-Bathurst parlait bien sûr des choix au repêchage sacrifiés dans les échanges qui ont permis les arrivées d’Olivier Galipeau, Samuel Asselin, Mitchell Balmas, Evan Fitzpatrick et German Rubtsov.

Serge Thériault est plutôt d’avis que d’un point de vue logistique et stratégique, il est préférable d’attendre que la majorité des éléments pouvant te permettre de gagner doivent déjà être dans l’organisation, afin de n’avoir qu’une ou deux transactions d’importance à réaliser au moment venu.

Dans un tel scénario, le Titan aurait ainsi évité de connaître les saisons de misère qu’ont été 2018-2019 et 2019-2020.

Certes, Serge Thériault n’a pas tort de dire que le mieux serait d’avoir un club déjà paqueté avant de se lancer à la conquête d’un championnat. Dans un monde idéal, tous les directeurs généraux opteraient à coup sûr pour cette façon de faire.

Mais voilà, le hockey n’évolue pas dans un monde idéal. Quand un directeur général a le sentiment de savoir ce qu’il manque à son club pour gagner, il doit en toute logique aller de l’avant avec son plan.

Et c’est ce que Sylvain Couturier a fait.

Est-il également nécessaire de rappeler que le Titan avait besoin de frapper un grand coup pour ramener l’intérêt des partisans envers l’équipe. Le Titan a d’ailleurs réalisé huit salles combles lors de ses 10 derniers duels au Centre régional K.-C.-Irving, au printemps de 2018, dont les deux derniers matchs de la saison régulière et les cinq derniers des séries. À ce que je sache, c’est la seule année où les propriétaires n’ont pas perdu d’argent. La suite a également prouvé, malgré la qualité du club dans les deux dernières campagnes, que les partisans ne sont plus autant attiré par le hockey junior que par le passé. C’est partout le même constat dans la LHJMQ.

C’est sans oublier que le printemps de 2018 a procuré aux partisans de hockey du Nord-Est de vivre un moment qu’ils n’oublieront jamais. Et c’est sans compter toute la publicité gratuite dont la municipalité de Bathurst et ses environs ont eu droit à travers le pays, d’un océan à l’autre.

Vous savez quoi? Je suis à peu près certain que ce ne sont pas tous les propriétaires de l’équipe qui pensent comme Serge Thériault. Je suis convaincu que certains d’entre eux savent très bien que Sylvain Couturier devrait avoir droit à un peu plus de respect de la part de l’organisation.

J’ai même pris la peine de demander au DG démissionnaire ce qu’il pensait de la déclaration de son ancien patron. Il m’a simplement dit qu’il ne voulait pas commenter et qu’il voulait laisser tout ça derrière lui, mais il m’a ensuite demandé d’écrire, si possible, qu’il souhaitait le meilleur pour son remplaçant Jason Clarke, qu’il considère comme un ami. C’est fait.

Qui dirigera les Aigles Bleus?

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont présentement dans le processus d’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, à la suite de la récente démission de Judes Vallée, et quelques noms circulent déjà allégrement ici et là.

Ainsi, tout indique que Derek Cormier, qui était l’adjoint de Vallée, serait un candidat hautement considéré. L’autre adjoint Ricky Jacob est un autre bonhomme qui pourrait bien avoir postulé pour le poste.

Qui d’autres pourrait s’avérer un choix intéressant? Pourquoi pas l’actuel entraîneur-chef de l’équipe féminine du Bleu et Or, Marc-André Côté?

Christian Gaudet, qui occupe en ce moment le poste d’entraîneur adjoint chez les Gee Gees de l’Université d’Ottawa, en est un autre qui mériterait à tout le moins une entrevue.

Idem pour Pier-Alexandre Poulin, l’actuel directeur général et entraîneur-chef des Condors du cégep Beauce-Appalaches dans la Ligue junior AAA du Québec.

Je vous sors un autre nom sorti du champ gauche. Le capitaine des Aigles Bleus lors de la conquête du championnat canadien de 1990, Claude Gosselin. De ce que j’entends dire, il aurait déjà manifesté son intérêt pour un tel poste avec l’Université Laval si jamais cette institution scolaire décidait de lancer un programme de hockey comme le veut la rumeur.

Je vous en sors un dernier parce qu’on m’a chuchoté son nom à l’oreille, soit Charles LeBlanc, le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton.

Et vous pouvez être certain que le comité mis en place pour dénicher le nouvel homme de banc du Bleu et Or a d’autres hommes de qualité en vue.