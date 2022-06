Une dérive inquiétante

Chez moi, il y a toujours quelqu’un pour me rappeler qu’on ne vit pas aux États-Unis, mais au Canada et pour souligner qu’à force de suivre constamment ce qui se passe au sud de notre frontière, on finit justement par ne plus réaliser qu’elle existe.

Cet hiver durant le siège d’Ottawa, j’ai commencé à me rendre compte que mon conjoint n’avait peut-être pas tort de nous mettre en garde contre cette dérive vers «les États». Le concept de «ma liberté avant tout» véhiculé par les protestataires avait des relents trumpiens, tout comme cette bizarre demande que la gouverneur générale dissolve le gouvernement et mène le pays avec nos sénateurs. Clairement, la Constitution canadienne n’était pas au programme d’études de cette horde qui semblait ignorer que le pays aurait été alors mené par des gens non élus.

J’ai pris pleinement conscience du phénomène d’absorption des spécificités de notre pays dans le «melting pot» des États-Unis, lorsque le gouvernement fédéral a annoncé le projet de loi C-21 pour interdire les armes d’assaut au Canada. Comme chez nos voisins du Sud, la majorité de la population est en faveur de l’interdiction d’armes conçues pour faire la guerre et pour tuer le maximum de personnes le plus rapidement possible. Soyons clairs: cette loi ne touche pas les fusils de nos chasseurs ou les armes anciennes de nos collectionneurs. Difficile donc d’être contre une mesure qui vise à rendre notre pays plus sûr et ce n’est pas les Néo-Écossais qui diraient le contraire.

Pourtant, très rapidement, on a vu une minorité avancer des arguments venus tout droit de chez nos voisins: «la liberté individuelle» encore une fois bafouée, une loi qui ne fera rien pour protéger la population canadienne des mauvais éléments de notre société (sous-entendu parce que ce ne sont pas les armes qui tuent, mais les gens qui s’en servent) et – cette fois, on se croirait sur Fox News – «les bons citoyens canadiens respectueux des lois» et brimés dans leur liberté de collectionner des fusils d’assaut.

Mais là où j’ai commencé à prendre peur, c’est quand j’ai réalisé qu’il fallait expliquer à certaines personnes de cette minorité qu’au Canada, contrairement aux États-Unis, les citoyens n’ont pas le «droit» de posséder une arme. Qu’il n’y a pas chez nous un amendement à la Constitution nous donnant une sorte de droit divin de posséder une arme à feu et que c’est, en fait, un privilège.

Qu’il faille expliquer ça me donne froid dans le dos!