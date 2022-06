Jurassic World Dominion: de décevants adieux

Dernier film la trilogie Jurassic World et chapitre final de la saga Jurassic Park entamée en 1993, Dominion (en salles depuis jeudi soir) constitue de décevants adieux.

Cette sixième entrée de la franchise se déroule quatre ans après les événements du film précédent, Le royaume déchu (2018). Des dinosaures vivent maintenant en liberté. Malgré quelques heurts, la cohabitation entre humains et sauriens se déroule plutôt pacifiquement, les reptiles géants ayant migré vers des endroits peu peuplés.

Owen Grady (Chris Pratt), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vivent en retrait de la civilisation dans le but de protéger leur adolescente adoptive Maisie (Isabella Sermon), dont le matériel génétique est hautement convoité. Un jour, Maisie est enlevée et transportée dans le très reclus complexe ultra-moderne d’une entreprise pharmaceutique aux visées plus ou moins catholiques, Biosyn.

Pendant ce temps, la botaniste Ellie Sattler (Laura Dern) enquête sur des sauterelles géantes affamées qui ont le potentiel de détruire toutes les récoltes mondiales et ainsi anéantir la chaîne alimentaire humaine.

Aidée du paléontologue Alan Grant (Sam Neill) et du mathématicien Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Sattler découvre que les sauterelles ont été créées par Biosyn. Une petite visite furtive s’impose donc.

Mais attention: Biosyn possède un large éventail de dinosaures qui vivent dans un sanctuaire. Et Owen, Claire, Maisie, Ellie, Alan et Ian s’apprêtent à y mettre le pied…

Après avoir vu Jurassic World Dominion, je me suis demandé quelle note j’aurais accordée au film si je n’étais pas déjà familier avec cet univers et ses personnages. Bref, si j’avais fait abstraction de toute nostalgie. La réponse? Une très mauvaise note.

Jurassic World Dominion n’est en effet malheureusement pas à la hauteur de l’oeuvre originale de 1993 et du premier volet de la nouvelle trilogie, lancée en 2015. L’histoire est banale, on voit très peu de dinosaures dans la première heure et l’humour, mémorable dans Jurassic Park, est pratiquement absent. Certains moments sont intenses, mais il n’y a presque rien dans ce film qui n’a pas déjà vu dans un des cinq épisodes précédents.

La dimension morale associée aux films de 1993 et de 2015 a aussi disparu. Fini les avertissements sur les dangers de vouloir jouer à Dieu en faisant avancer la science trop rapidement. Bref, le film n’a rien à dire.

Le rugissement du T-Rex et les cris perçants des raptors ont de plus perdu tout leur impact en raison d’une bande sonore médiocre. Et, comme c’est de plus en plus souvent le cas au cinéma, la troisième dimension n’apporte absolument rien au récit ou à l’oeil. Franchement décevant pour une production de cette envergure.

Le grand nombre de héros fait en sorte que chacun a droit à un temps d’écran très limité. Plutôt triste compte tenu de tout le battage médiatique qui a été fait autour du retour de Goldblum, Dern et Neil. Leur dernier tour de piste n’a malheureusement rien de glorieux.

La conclusion est de plus très banale. Comme c’est devenu la tradition, on a droit à un combat entre dinosaures pendant que nos héros tentent de s’échapper. Si la bataille est un brin originale, l’idée générale est archi usée et n’a plus rien de nouveau à offrir.

Au final, l’histoire se répète: comme en 1993, le film de 2015 aura été suivi par deux épisodes sans envergure. C’est peut-être le personnage de Claire qui avait raison quand, dans Jurassic World, elle disait que les dinosaures n’impressionnent plus vraiment personne de nos jours…

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Interceptor

Elsa Pataky, dans une scène du film Interceptor (Netflix). – Gracieuseté

Aux États-Unis, il existe deux bases militaires secrètes dont la seule fonction est d’intercepter, à l’aide de missiles, une ogive nucléaire qui serait tirée de Russie en direction du territoire américain. Le film Interceptor (Netflix) théorise sur ce qui pourrait se passer si les deux bases en question tombaient simultanément aux mains d’un ennemi motivé.

Immigrante espagnole, la capitaine J. J. Collins (Elsa Pataky, photo; Elena de la saga Fast & Furious) s’est fait de nombreux ennemis dans l’armée quand elle a dénoncé le comportement sexuellement inapproprié d’un général. Comme «punition», elle est mutée à la base SBX-1, une plateforme balistique située en plein coeur de l’océan, à 2000 km au large d’Hawaï.

Cette base est le dernier rempart entre les États-Unis et une attaque nucléaire russe.

Quand un groupe terroriste prend le contrôle de la plateforme – et de sa jumelle en Alaska -, menaçant de lancer 16 ogives nucléaires russes volées sur autant de villes américaines, Collins devra trouver une solution. Ou 300 millions d’innocents seront tués.

Il est clair dans mon esprit qu’Interceptor, avec ses décors minimalistes et son scénario sans subtilité qui semble tout droit tiré des années 1980, est un véhicule pour promouvoir Pataky. Son mari, Chris Hemsworth (Thor), a d’ailleurs financé et produit le film…

Il faut toutefois admettre que pour une femme qui approche de la cinquantaine, Pataky se débrouille plutôt bien dans les séquences d’action – si on fait abstraction que, par moment, sa force défie toutes les lois de la physique…

Le scénario ne gagnera jamais de prix pour son originalité. Pataky est une copie carbone du personnage de Ridley (Sigourney Weaver), du film culte Alien (1979). Elle est en effet musclée, entêtée et courageuse, en plus d’être le dernier rempart entre la civilisation et une terrible menace, tout ça dans un environnement à huis clos. Avouez que ça semble familier…

Autre erreur de débutant du film du nouveau venu Matthew Reilly: les terroristes tuent TOUS les employés de la base, sauf, pour une raison inexpliquée, Collins (qu’ils ligotent à une chaise). Et, sans surprise, comme dans tous les films de la saga James Bond, cette décision vient leur mordre le derrière.

En contrepartie, le film brille d’une aura féministe en plus de nous offrir quelques bons moments de tension – même si on sait tous comment tout ça va se terminer – et un cameo hilarant d’Hemsworth.

Conclusion: Interceptor est un divertissement correct, mais qui n’a absolument rien de cérébral.

(Deux étoiles sur cinq)

Une mère parfaite

Julie Gayet dans une scène de la série Une mère parfaite (Netflix). – Gracieuseté

À l’instar de plusieurs productions récentes du genre, la minisérie germano-française Une mère parfaite (Netflix) tente de nous faire réévaluer ce que l’on considère comme bien et mal. Dans l’ensemble, l’exercice est plus ou moins réussi.

Hélène Berg (Julie Gayet, photo) vit en Allemagne avec son mari chirurgien et son plus jeune fils, Lukas. Le jour de son anniversaire, elle reçoit un appel: sa fille, Anya (Eden Ducourant), 20 ans, qui étudie à Paris, est soupçonnée d’avoir tué son amant d’un soir.

Hélène prend le premier avion et se rend dans la capitale française. Sur place, elle trouve une Anya entêtée à lui mentir et une ancienne flamme devenue avocat (le très bon Tomer Sisley) qui accepte de l’aider. À force d’enquêter, Hélène découvri qu’Anya n’est peut-être pas aussi innocente qu’elle le clame…

Une mère parfaite essaie de naviguer sur la frontière plus ou moins étanche entre le bien et le mal. Les scénaristes nous demandent de juger si, moralement et socialement, les actes d’Anya sont justifiables.

L’idée est à première vue bonne. Le problème, c’est que l’écriture est maladroite. Anya raconte plusieurs versions de son histoire, à grand coup de retours en arrière sanguinolents, au point qu’on ne croit rapidement plus un seul mot qui sort de sa bouche. Elle perd aussi notre sympathie à mesure que la série avance – d’autant plus que Ducourant n’est pas la plus naturelle.

Le tout est de plus très prévisible. Les indices sont nombreux, certains ont la taille d’un éléphant, de sorte qu’au tiers des trois heures de la série, il est facile de deviner qui a commis le meurtre et pourquoi.

Le récit se perd de plus dans des intrigues secondaires et tertiaires relatives à la vie familiale des Berg. Des apartés qui diluent le propos. Un choix créatif impardonnable étant donné que pour se démarquer, une série du genre – où le jeu des comédiens et la cinématographie sont loin d’épater – doit absolument nous tenir en haleine chaque minute.

Ceci sans compter que le scénario se complaît dans les clichés, comme la civile dont l’enquête est plus fructueuse que celle de la police ou le journaliste dépourvu d’humanité, de morale et d’éthique.

Tout ça est bien dommage parce qu’au coeur d’Une mère parfaite, il y a quelques réflexions intéressantes sur le viol et ses conséquences. Rien de bien novateur, mais un propos qui a assurément plus de valeur que la très mal développée intrigue judiciaire.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

First Kill

(Sur Netflix depuis vendredi)

Netflix tente de tirer encore un peu de jus d’un genre délavé dans cette série romantique qui s’adresse aux adolescents. C’est l’histoire d’amour impossible entre un vampire et un chasseur de vampires.

Halftime

(Sur Netflix mardi)

Un documentaire sur la carrière et les amours de la chanteuse et comédienne Jennifer Lopez.

Lightyear

Lightyear – Gracieuseté

(En salles vendredi)

Après avoir brillé dans la saga Histoire de jouets, l’astronaute Buzz Lightyear a maintenant droit à son propre film. Selon ce que laisse entrevoir la bande-annonce, l’oeuvre d’animation ne manquera pas d’action, d’humour, d’originalité et de rebondissements. Un incontournable de l’été pour les petits et les grands.

The Lake

(Sur Prime Video vendredi)

Cette série canadienne exclusive à Prime Video sera diffusée dans 240 pays. Elle raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle et de leur convoité chalet. Avec Julia Stiles (The Bourne Identity).

Spiderhead

(Sur Netflix vendredi)

Chris Hemsworth (Thor) interprète un savant un peu fou dans ce suspense psychologique où des prisonniers expérimentent de dangereuses drogues.

Cha Cha Real Smooth

(Sur Apple TV+ vendredi)

Cette comédie dramatique sur l’autisme mettant en vedette Dakota Johnson (50 Nuances de Grey) et Leslie Mann (This Is 40) a fait un tabac au festival de Sundance.