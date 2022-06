Au Royaume-Uni, bien que le jubilé de platine de la reine Elizabeth II soit fêté toute l’année, il a été célébré en grande pompe du 2 au 5 juin. Les célébrations du jubilé de platine sont coûteuses, ce qui amène plusieurs critiques, mais elles sont aussi un formidable outil de «soft power» permettant de faire rayonner le pays à travers le monde.

Comme le veut la formule, la reine règne, mais ne gouverne pas, ce qui fait en sorte que, malgré ses 70 ans sur le trône, on ne connait rien de ses opinions. Pourtant, la couronne adresse des messages à la population de manière indirecte, notamment par le choix des tenues ou le choix des mots de la reine, mais aussi, de façon un peu plus officielle, par la remise de décorations et de médailles.

Parmi les célébrations, le Royaume-Uni a créé la médaille du jubilé de platine pour commémorer les 70 ans de règne de la reine. Certains pays du Commonwealth ont fait de même tels que Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Jamaïque.

Le Canada, bien qu’il ait créé une médaille commémorative pour le jubilé d’argent, le jubilé d’or et le jubilé de diamant de la reine, a choisi de ne pas émettre de médaille pour son jubilé de platine. En réaction à cette décision, les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont créé leur propre médaille du jubilé de platine.

Pour un État, à quoi peuvent bien servir les médailles, particulièrement les médailles commémoratives qui ne récompensent pas un acte de bravoure fait sur les champs de bataille? Les décorations et médailles, particulièrement lorsqu’elles sont remises à des civils plutôt qu’à des militaires, servent à distinguer des individus qui ont fait des actes exemplaires en attirant l’attention du grand public.

La médaille est donc politique. En donnant une médaille, ou toute autre forme d’honneur et de distinction, l’État a pour objectif de mettre en valeur des comportements dans le but que les autres citoyens cherchent à les imiter, ou du moins à s’en inspirer.

Par exemple, pour la remise de la médaille du jubilé de platine, le Nouveau-Brunswick a décidé d’accorder une attention particulière aux personnes qui ont joué un rôle face à la pandémie ou qui ont contribué aux efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Une attention particulière est également donnée à la diversité et l’inclusion de même qu’à la protection de l’environnement.

En voulant encourager certains comportements, l’État exerce une forme de contrôle social basé non pas sur la punition, mais sur la récompense. Autrement dit, il s’agit d’utiliser la stratégie de la carotte plutôt que du bâton pour inciter les citoyens à adopter certains comportements plutôt que d’autres.

Ce principe, Napoléon l’avait en tête lorsqu’il a créé la Légion d’honneur, la plus haute décoration honorifique française. Lorsqu’avec cynisme, on avait comparé les médailles à des hochets, il aurait répondu «c’est avec des hochets que l’on mène les hommes!».

Depuis toujours, on reproche aux décorations et médailles leurs coûts alors que l’État a d’autres dépenses plus importantes. Les critiques viennent aussi du fait qu’elles sont le monopole de l’État et parfois, notamment avec la médaille du jubilé de platine, leurs côtés monarchistes.

Il y a aussi une question d’époque, les médailles deviennent pour plusieurs de plus en plus désuètes et leur reconnaissance n’a plus le même prestige qu’autrefois. Elles sont en concurrence avec d’autres formes de reconnaissance, au premier chef l’argent, mais aussi d’autres considérations publiques tel que la célébrité.

La célébrité, même si ce n’est que le fameux 15 minutes de gloire d’Andy Warhol, est aussi une forme de reconnaissance qui permet à des individus d’être admirés. Toutefois, bien souvent, cette célébrité ne se construit pas avec les mêmes critères que ceux utilisés lors de la remise de décorations et médailles.

En étant concurrencés par d’autres célébrités, les décorés et médaillés ne suscitent probablement pas toute l’admiration qu’ils souhaiteraient. Qui plus est, en récompensant souvent les mêmes personnes, ou du moins des individus avec un profil semblable, les décorations et médailles semblent déconnectées des évolutions de la société.

C’est sans doute pourquoi on tente de moderniser les décorations et médailles en cherchant à mieux représenter la diversité chez les personnes récompensées. Il est logique de croire que la création de la médaille commémorative du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, avec de nouveaux types de critères, participe à cette évolution.